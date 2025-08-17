Доба на Донеччині: п’ятеро загиблих і четверо поранених, руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російських обстрілів зазнали 17 населених пунктів Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про наслідки російських обстрілів розповіли в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Так, під вогнем перебували міста Білозерське, Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селища Новоселівка, Райське, Святогорівка, Ярова, села Весела Гора, Гришине, Золоті Пруди, Красноторка, Мирове, Новоявленка.



Унаслідок атак руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 51 житловий будинок.



По Костянтинівці росіяни завдали 11 ударів ­– вбили цивільну особу, пошкодили багатоквартирний і 2 приватні будинки, будівлю і 4 господарські споруди.



Двоє загиблих і один поранений – у Райському Дружківської ТГ, яку окупанти обстріляли РСЗВ "Смерч" та двома БпЛА "Герань-2". Пошкоджено 24 приватні будинки.

Дивіться: Росіяни атакували Костянтинівку дронами: загинула одна людина. ФОТО

У Святогорівці Добропільської ТГ внаслідок влучання БпЛА "Герань-2" загинули двоє мирних жителів, пошкоджено приватний будинок.



У Миколаївці через атаку БпЛА "Молнія-2" травмовано цивільну особу, пошкоджено торговий павільйон.

Також дивіться: Поліцейські Роман Пеньков і Валентин Гавриш загинули під час атаки РФ на Святогірськ. ФОТО

Слов’янськ війська РФ обстріляли трьома БпЛА "Герань-3" – поранили людину, пошкодили 10 приватних осель та автомобіль.



На Білозерське Росія скинула бомбу "КАБ-250" - є поранений, руйнувань зазнали 2 багатоквартирні будинки. У Мировому Білозерської ТГ три БпЛА "Герань-2" пошкодили 2 об’єкти інфраструктури та цивільне авто.

У Добропіллі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, у Мирнограді – багатоквартирний, у Гришиному приватну оселю.



На Красноторку ворог спрямував бомбу "КАБ-250" – пошкоджено 4 приватні будинки, господарську споруду. У Веселій Горі дронами пошкоджено три приватні оселі, у Новоявленці – одну.

Також дивіться: Ворог ввечері двічі обстріляв Слов’янськ на Донеччині, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Зазначається, що поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.













