Росіяни обстріляли Костянтинівку - поранено двох рятувальників, пошкоджена пожежна частина. ФОТОрепортаж

18 серпня у Костянтинівці Донецької області внаслідок російського обстрілу пошкоджена пожежна частина, поранення дістали двоє рятувальників.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ

"Унаслідок російського обстрілу поранені 2 рятувальники, пошкоджена пожежна частина", - ідеться в повідомленні

Надзвичайників доставили до медичного закладу.

"Це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників. Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів. Попри небезпеку, наші надзвичайники продовжують виконувати свою роботу - уклінно дякуємо їм за це!", - наголосили у відомстві.







