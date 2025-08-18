УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10907 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удари по Костянтинівці
278 0

Росіяни обстріляли Костянтинівку - поранено двох рятувальників, пошкоджена пожежна частина. ФОТОрепортаж

18 серпня у Костянтинівці Донецької області внаслідок російського обстрілу пошкоджена пожежна частина, поранення дістали двоє рятувальників.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ

"Унаслідок російського обстрілу поранені 2 рятувальники, пошкоджена пожежна частина", - ідеться в повідомленні

Надзвичайників доставили до медичного закладу.

Дивіться: Доба на Донеччині: п’ятеро загиблих і четверо поранених, руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

"Це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників. Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів. Попри небезпеку, наші надзвичайники продовжують виконувати свою роботу - уклінно дякуємо їм за це!", - наголосили у відомстві.

Окупанти вдарили по пожежній частині в Костянтинівці
Окупанти вдарили по пожежній частині в Костянтинівці
Окупанти вдарили по пожежній частині в Костянтинівці
Окупанти вдарили по пожежній частині в Костянтинівці

Автор: 

обстріл (30375) Донецька область (9341) ДСНС (5243) Краматорський район (595) Костянтинівка (422)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 