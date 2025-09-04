216 тыс. человек остаются на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области, - ОВА

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются проживать 216 тысяч гражданских жителей, детей среди них - 15 830.

Об этом сообщили в Донецкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на территории 18 громад, которые признаны зоной активных боевых действий, проживают около 17 тысяч гражданских жителей, среди них 34 ребенка.



За прошедшую неделю за пределы области выехали самостоятельно или были эвакуированы 1830 жителей Донетчины, из которых было 309 детей.

В семи населенных пунктах четырех громад, где продолжается эвакуация семей с детьми принудительно, остаются проживать 1885 детей.



Сообщается, что за неделю были эвакуированы 194 ребенка из тех громад, где продолжается эвакуация семей с детьми принудительным способом.

