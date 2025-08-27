545 детей эвакуировали за неделю из Донетчины, еще около 2 тысяч - остаются

В течение прошлой недели из населенных пунктов Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация, эвакуировали 545 детей.

Об этом во время брифинга сообщила начальник службы по делам детей Юлия Рыжкова, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что эвакуация семей с детьми принудительно продолжается в 9 населенных пунктах пяти общин. В данное время в них остается 1972 ребенка:

в Лиманской громаде - 40 детей,

в Добропольской громаде - 69, (город Доброполье - 59 детей),

в Криворожской громаде - 2 ребенка,

в Белозерской громаде - 108 детей,

в Дружковской громаде - 1753 ребенка.

Как рассказала Рыжкова, в течение прошлой недели из населенных пунктов, где объявлена принудительная эвакуация, эвакуировано 545 детей:

в Лиманской громаде эвакуировано 9 детей,

в Добропольской громаде эвакуировано 86 детей,

в Белозерской громаде эвакуировано 348 детей,

в Дружковской громаде эвакуировано 99 детей.

в Андреевской громаде эвакуированы 3 ребенка.

Чиновница добавила, что в целом на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти. остаются 16 245 детей.

