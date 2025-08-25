РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6408 посетителей онлайн
Новости Эвакуация из Донетчины Эвакуация на Днепропетровщине
308 16

До конца августа в Украине обустроят не менее 30 тысяч мест для эвакуированных, - Свириденко

Свириденко о подготовке мест для эвакуированных

До конца августа в 15 областях Украины и в столице будет подготовлено не менее 30 тысяч мест для граждан, которые эвакуируются, включая места для маломобильных людей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"До конца месяца в 15 областях и в Киеве будет подготовлено не менее 30 тысяч мест, включая места для маломобильных людей. Люди должны выезжать в безопасные громады", - отметила Свириденко.

Глава Кабмина рассказала, что на прошлой неделе она посетила транзитный центр в Павлограде, где ежедневно проходило около 400-450 человек, что создавало критическую нагрузку на инфраструктуру.

"Условия для людей, особенно маломобильных, были неприемлемыми. Мы сразу приняли решение изменить локацию и развернуть дополнительные палатки ГСЧС. Теперь в транзитном пункте стало безопаснее и комфортнее", - заявила премьер.

Читайте также: Эвакуированы уже более 7 тыс. маломобильных жителей Донетчины, - ОВА

Чтобы разгрузить этот транзитный пункт, открыли еще два пункта в Волосском на Днепропетровщине и Лозовой на Харьковщине, рассказала Свириденко.

Она отметила, что для организованной эвакуации закреплены принимающие области.

Ривненская, Кировоградская и Киевская уже принимают людей: в частности Киевщина разместила 170 маломобильных людей, что разгрузило центры в Павлограде и Днепре.

Закарпатье принимает семьи с детьми из Донецкой и Днепропетровской областей, а Винницкая и Полтавская готовятся к возможному приему.

Ранее Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий сообщал, что по состоянию на 22 августа в опасных районах у линии фронта продолжают оставаться более 237 тысяч человек, в том числе 17 тысяч детей.

Читайте также: Более 230 тысяч украинцев и в дальнейшем остаются в прифронтовых районах, - Минразвития общин и территорий

Автор: 

Кабмин (14099) эвакуация (2162) Свириденко Юлия (210)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Це зразу після мільярда дерев, чи вже аж після обіцяного мільйона дронів до кінця 2024?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:28 Ответить
+3
Ми одразу ухвалили рішення змінити локацію й розгорнути додаткові намети ДСНС. Тепер у транзитному пункті стало безпечніше і комфортніше

Якщо стало "безпечно і комфортно" в палатках, то навіть не уявляю які там були раніше умови...
показать весь комментарий
25.08.2025 23:34 Ответить
+2
4 рік війни.. вони ще не облаштовані ?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужны ещё. русня стирает посёлки возле ЛБЗ
показать весь комментарий
25.08.2025 23:35 Ответить
А тебе що 4 роки у мішкові тримали?
Кожний втрачений населений пункт це люди, яким треба десь жити. І тим що зараз виїзжають і ті хто раніше вже виїхали.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:42 Ответить
Ну шо ви питаєте у стюардеси Єрмака- девочка 5 працентов
показать весь комментарий
26.08.2025 00:04 Ответить
Це зразу після мільярда дерев, чи вже аж після обіцяного мільйона дронів до кінця 2024?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:28 Ответить
Ми одразу ухвалили рішення змінити локацію й розгорнути додаткові намети ДСНС. Тепер у транзитному пункті стало безпечніше і комфортніше

Якщо стало "безпечно і комфортно" в палатках, то навіть не уявляю які там були раніше умови...
показать весь комментарий
25.08.2025 23:34 Ответить
Так сложно понять? Это для тех, которых эвакуируют из посёлков, где нет ни воды, ни электричества, ни газа, и даже гуманитарку туда возить опасно
показать весь комментарий
25.08.2025 23:37 Ответить
А братуха Свириденко вже облаштував собі місце евакуйованого за кордоном.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:36 Ответить
А чому це Пункти Незламності наразі знов почали називати наметами ДСНС?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:48 Ответить
мабуть тому що гроші вже розкрадають на льоту з такою швидкістю що донизу нічого не падає...
показать весь комментарий
25.08.2025 23:51 Ответить
 
 