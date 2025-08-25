До конца августа в Украине обустроят не менее 30 тысяч мест для эвакуированных, - Свириденко

До конца августа в 15 областях Украины и в столице будет подготовлено не менее 30 тысяч мест для граждан, которые эвакуируются, включая места для маломобильных людей.

"До конца месяца в 15 областях и в Киеве будет подготовлено не менее 30 тысяч мест, включая места для маломобильных людей. Люди должны выезжать в безопасные громады", - отметила Свириденко.

Глава Кабмина рассказала, что на прошлой неделе она посетила транзитный центр в Павлограде, где ежедневно проходило около 400-450 человек, что создавало критическую нагрузку на инфраструктуру.

"Условия для людей, особенно маломобильных, были неприемлемыми. Мы сразу приняли решение изменить локацию и развернуть дополнительные палатки ГСЧС. Теперь в транзитном пункте стало безопаснее и комфортнее", - заявила премьер.

Чтобы разгрузить этот транзитный пункт, открыли еще два пункта в Волосском на Днепропетровщине и Лозовой на Харьковщине, рассказала Свириденко.

Она отметила, что для организованной эвакуации закреплены принимающие области.

Ривненская, Кировоградская и Киевская уже принимают людей: в частности Киевщина разместила 170 маломобильных людей, что разгрузило центры в Павлограде и Днепре.

Закарпатье принимает семьи с детьми из Донецкой и Днепропетровской областей, а Винницкая и Полтавская готовятся к возможному приему.

Ранее Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий сообщал, что по состоянию на 22 августа в опасных районах у линии фронта продолжают оставаться более 237 тысяч человек, в том числе 17 тысяч детей.

