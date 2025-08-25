До кінця серпня в Україні облаштують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих, - Свириденко
До кінця серпня у 15 областях України та у столиці буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць для громадян, що евакуюються, включно з місцями для маломобільних людей.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"До кінця місяця в 15 областях та у Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, включно з місцями для маломобільних людей. Люди мають виїжджати у безпечні громади", - наголосила Свириденко.
Глава Кабміну розповіла, що минулого тижня вона відвідала транзитний центр у Павлограді, де щодня проходило близько 400–450 осіб, що створювало критичне навантаження на інфраструктуру.
"Умови для людей, особливо маломобільних, були неприйнятними. Ми одразу ухвалили рішення змінити локацію й розгорнути додаткові намети ДСНС. Тепер у транзитному пункті стало безпечніше і комфортніше", - заявила прем'єрка.
Щоб розвантажити цей транзитний пункт, відкрили ще два пункти у Волоському на Дніпропетровщині та Лозовій на Харківщині, розповіла Свириденко.
Вона зазначила, що для організованої евакуації закріплено приймаючі області.
Рівненська, Кіровоградська та Київська вже приймають людей: зокрема Київщина розмістила 170 маломобільних людей, що розвантажило центри у Павлограді та Дніпрі.
Закарпаття приймає сім’ї з дітьми з Донеччини та Дніпропетровщини, а Вінницька й Полтавська готуються до можливого прийому.
Раніше Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів повідомляв, що станом на 22 серпня в небезпечних районах біля лінії фронту продовжують залишатися понад 237 тисяч осіб, зокрема 17 тисяч дітей.
Кожний втрачений населений пункт це люди, яким треба десь жити. І тим що зараз виїзжають і ті хто раніше вже виїхали.
Якщо стало "безпечно і комфортно" в палатках, то навіть не уявляю які там були раніше умови...