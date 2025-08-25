УКР
До кінця серпня в Україні облаштують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих, - Свириденко

Свириденко про підготовку місць для евакуйованих

До кінця серпня у 15 областях України та у столиці буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць для громадян, що евакуюються, включно з місцями для маломобільних людей.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця місяця в 15 областях та у Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, включно з місцями для маломобільних людей. Люди мають виїжджати у безпечні громади", - наголосила Свириденко.

Глава Кабміну розповіла, що минулого тижня вона відвідала транзитний центр у Павлограді, де щодня проходило близько 400–450 осіб, що створювало критичне навантаження на інфраструктуру.

"Умови для людей, особливо маломобільних, були неприйнятними. Ми одразу ухвалили рішення змінити локацію й розгорнути додаткові намети ДСНС. Тепер у транзитному пункті стало безпечніше і комфортніше", - заявила прем'єрка.

Читайте також: Евакуйовано вже понад 7 тис. маломобільних жителів Донеччини, - ОВА

Щоб розвантажити цей транзитний пункт, відкрили ще два пункти у Волоському на Дніпропетровщині та Лозовій на Харківщині, розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що для організованої евакуації закріплено приймаючі області.

Рівненська, Кіровоградська та Київська вже приймають людей: зокрема Київщина розмістила 170 маломобільних людей, що розвантажило центри у Павлограді та Дніпрі.

Закарпаття приймає сім’ї з дітьми з Донеччини та Дніпропетровщини, а Вінницька й Полтавська готуються до можливого прийому.

Раніше Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів повідомляв, що станом на 22 серпня в небезпечних районах біля лінії фронту продовжують залишатися понад 237 тисяч осіб, зокрема 17 тисяч дітей.

Читайте також: Понад 230 тисяч українців і надалі залишаються в прифронтових районах, - Мінрозвитку громад і територій

Кабмін (14322) евакуація (2403) Свириденко Юлія (460)
Топ коментарі
+5
Це зразу після мільярда дерев, чи вже аж після обіцяного мільйона дронів до кінця 2024?
показати весь коментар
25.08.2025 23:28 Відповісти
+4
Ми одразу ухвалили рішення змінити локацію й розгорнути додаткові намети ДСНС. Тепер у транзитному пункті стало безпечніше і комфортніше

Якщо стало "безпечно і комфортно" в палатках, то навіть не уявляю які там були раніше умови...
показати весь коментар
25.08.2025 23:34 Відповісти
+3
А чому це Пункти Незламності наразі знов почали називати наметами ДСНС?
показати весь коментар
25.08.2025 23:48 Відповісти
Нужны ещё. русня стирает посёлки возле ЛБЗ
показати весь коментар
25.08.2025 23:35 Відповісти
А тебе що 4 роки у мішкові тримали?
Кожний втрачений населений пункт це люди, яким треба десь жити. І тим що зараз виїзжають і ті хто раніше вже виїхали.
показати весь коментар
25.08.2025 23:42 Відповісти
Ну шо ви питаєте у стюардеси Єрмака- девочка 5 працентов
показати весь коментар
26.08.2025 00:04 Відповісти
