Евакуйовано вже понад 7 тис. маломобільних жителів Донеччини, - ОВА

У Донецькій області щодня триває евакуація, зокрема маломобільних осіб.

Про перебіг евакуації розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми допомагаємо маломобільним донеччанам виїхати у більш безпечні регіони, де на них чекає догляд і підтримка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за цей тиждень відбулося 4 евакуаційні рейси:

жителі Покровської громади вже у Львівській області;

люди з Добропільської та Білозерської громад - на Житомирщині;

20 маломобільних осіб отримали прихисток у Київській області;

ще 52 - у геріатричних закладах Київщини, де вони отримуватимуть постійний догляд.

Також читайте: Для евакуйованих з Донеччини підготують 30 тис. місць для проживання, - Мінрозвитку

Повідомляється, що загалом понад 7 000 донеччан, які потребують особливого догляду, вже в безпеці.

"Щодня до шелтеру в Павлограді приїжджають нові маломобільні люди. Тут їх реєструють, надають необхідну допомогу та готують до подальшого виїзду у безпечні регіони. Евакуаційні екіпажі супроводжують людей та допомагають із речами, а в евакуаційних вагонах у кожного своє місце", - додав Філашкін.

Також дивіться: Вивезли всю вулицю: евакуація у прифронтовому Білицькому на Донеччині. ВIДЕО