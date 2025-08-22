Вивезли всю вулицю й тіло до моргу: евакуація у прифронтовому Білицькому на Донеччині. ВIДЕО

У прифронтовому Білицькому на Донеччині залишаються близько 480 жителів, які живуть під постійними обстрілами. Через відсутність світла та зв’язку подати заявку на евакуацію майже неможливо. Тому екіпаж спецпідрозділу "Білі янголи" забирає всіх, кого зустрічає на своєму шляху, повідомляє Цензор НЕТ.

Як зазначили в Нацполіції, цього разу вдалося евакуювати майже всю вулицю — дев’ятьох людей, серед яких поранений 88-річний чоловік і троє маломобільних. Літнє подружжя пережило обстріл, який пошкодив їхній будинок.

Також поліцейські доставили до моргу тіло 46-річної жінки, яка отримала важкі травми від російських снарядів. У прифронтових регіонах Донеччини евакуація триває щодня, і військові наполегливо закликають людей залишати небезпечні райони заради безпеки та життя.

Також дивіться: Наземний дрон 13 бригади НГУ "Хартія" Змій-500 евакуював пораненого бійця. ВIДЕО