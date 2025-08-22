УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5200 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 129 12

Вивезли всю вулицю й тіло до моргу: евакуація у прифронтовому Білицькому на Донеччині. ВIДЕО

У прифронтовому Білицькому на Донеччині залишаються близько 480 жителів, які живуть під постійними обстрілами. Через відсутність світла та зв’язку подати заявку на евакуацію майже неможливо. Тому екіпаж спецпідрозділу "Білі янголи" забирає всіх, кого зустрічає на своєму шляху, повідомляє Цензор НЕТ. 

Як зазначили в Нацполіції, цього разу вдалося евакуювати майже всю вулицю — дев’ятьох людей, серед яких поранений 88-річний чоловік і троє маломобільних. Літнє подружжя пережило обстріл, який пошкодив їхній будинок.

Також поліцейські доставили до моргу тіло 46-річної жінки, яка отримала важкі травми від російських снарядів. У прифронтових регіонах Донеччини евакуація триває щодня, і військові наполегливо закликають людей залишати небезпечні райони заради безпеки та життя.

Також дивіться: Наземний дрон 13 бригади НГУ "Хартія" Змій-500 евакуював пораненого бійця. ВIДЕО

евакуація (2400) Донецька область (9381) труп (100) морг (31) Покровський район (927) Білицьке (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Досить копіпастити маячню. Ці люди просто ніде нікому не потрібні, а державі - тим більше
показати весь коментар
23.08.2025 00:04 Відповісти
+4
Мільони людей вважають що держава на них забила. За що жити на новому місці? Особливо інвалідам, пенсіонерам?
показати весь коментар
23.08.2025 00:15 Відповісти
+2
Ждуни наражають на небезпеку життя українських поліціянтів. Що заважало раніше покинути зону обстрілів ???
показати весь коментар
22.08.2025 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждуни наражають на небезпеку життя українських поліціянтів. Що заважало раніше покинути зону обстрілів ???
показати весь коментар
22.08.2025 23:34 Відповісти
Досить копіпастити маячню. Ці люди просто ніде нікому не потрібні, а державі - тим більше
показати весь коментар
23.08.2025 00:04 Відповісти
Настільки не потрібні, що державні службовці ризикують життям заради їхнього порятунку. Годі відстукувати дурню.
показати весь коментар
23.08.2025 00:27 Відповісти
державні службовці ризикують життям заради зарплати та посвідчення убд, бо це їхня робота на данний час! не пиши херні!
показати весь коментар
23.08.2025 00:39 Відповісти
це просто люди, які самі вибрали біду на свою голову у 2019 році:

Валерій Сергійович Гнатенко - український проросійський політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 міський голова Дружківки (2006-2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликанняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F «Опозиційна платформа - За життя» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_49 виборчий округ № 49,

Життєпис:
Народився у родині колишнього замполіта дружківської міліції Сергія Гнатенка, який кілька років володів ринками міста та у 2002 році був довіреною особою начальника Донецької обласної міліції Валерія Мелікова на виборах до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Донецької обласної ради.

- У 2014 році Гнатенко виступав за проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96_2014 референдуму в ДНРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].
- У 2016 році було відкрито кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння Гнатенком земельними ділянкамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11].
- під час перебування Гнатенка на посаді мера два роки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE комунальні підприємства міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Дружківки закуповували пальне через фальшиві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81) тендери у дружини Гнатенкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12].
- 22 липня 2025 року голосував за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_12414 закон України 12414 який був ухвалений з порушенням Регламенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України та підпорядкував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ та САП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генеральному прокурору
показати весь коментар
23.08.2025 00:31 Відповісти
Мільони людей вважають що держава на них забила. За що жити на новому місці? Особливо інвалідам, пенсіонерам?
показати весь коментар
23.08.2025 00:15 Відповісти
А біля розтрощених кацапами будинків цих інвалідів-пенсіонерів - квітучі господарства??? Безпечне життя??? Донецьк уже не знає, чим дупи підмивати.
показати весь коментар
23.08.2025 00:24 Відповісти
Як за що? За репарації
показати весь коментар
23.08.2025 00:35 Відповісти
ти навмисно пишеш херню, чи реально дебіл?
показати весь коментар
23.08.2025 00:23 Відповісти
У Вінниці, теж «насєлєніє» чекає, на прибуття «сруськіх аслабанітєлєй»??
Щось подібне, було під час Майдану у Вінниці??
Дивно, а де ж гройсман у Вінниці, із своїм оточенням у ВРУ та КМУ!?!?
показати весь коментар
22.08.2025 23:37 Відповісти
Окупанта чекають більше всього мєнти за статистикою, які накивали п'ятами що в 14-му році, що в 22-му або масово переходили на сторону окупанта цілими РОВД. І ви це прекрасно знаєте, але брехня ж у нас не карається, а навіть вітається в наші часи. Так само і воєнкомати в багатьох містах опинилися зачиненими, а люди прокинулися в окупації
показати весь коментар
23.08.2025 00:09 Відповісти
 
 