Наземний дрон 13 бригади НГУ "Хартія" Змій-500 евакуював пораненого бійця. ВIДЕО

Наземні роботизовані комплекси "Хартії" найчастіше виконують функції логістики та евакуації. Під час виконання одного з завдань екіпажу вдалося виконати і доставку, і евакуацію пораненого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 13 бригада Національної гвардії України "Хартія" повідомила у своєму офіційному телеграм-каналі.

Місія була запланована заздалегідь та мала подвійне завдання: доставка провізії, палива та води на передову, а також евакуація пораненого бійця. Дрон Змій-500 вирушив за визначеним маршрутом, маючи на борту необхідні вантажі для піхотної позиції, розташованої поблизу точки евакуації. Після прибуття на позицію вантаж оперативно розвантажили, щоб звільнити місце для пораненого.

Поранений піхотинець перебував у стані середньої важкості, з важким пораненням ноги. Основною складністю був складний і розбитий шлях до місця евакуації, а також постійна загроза з боку ворожих БпЛА. Незважаючи на це, дрону вдалося обережно та безпечно пройти по важких польових дорогах та доставити бійця до медеваку. Загальна тривалість маршруту становила 34 км.

Завдяки чіткій координації та своєчасному виконанню місії пораненого вдалося врятувати. Як з’ясувалося згодом, затримка навіть на кілька годин могла б стати фатальною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський провів нараду щодо розвитку СБС: Спроможності безпілотників нарощуватимуть. ФОТОрепортаж