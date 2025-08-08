УКР
Сирський провів нараду щодо розвитку СБС: Спроможності безпілотників нарощуватимуть. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, минулого місяця БпЛА було уражено 23,4 тис. ворожих цілей. Левова частка уражень - за рахунок FPV-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає.

"Головний пріоритет – знищення особового складу противника. У липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі – "Птахи Мадяра", підрозділ ДПСУ "Фенікс", "Ахіллес". Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей наших БпС. В цьому напрямку будемо розвивати, як логістичну, так і бойову складову", - йдеться в повідомленні.

Сирський заявив, що найважливішою частиною нарад є обмін досвідом між підрозділами.

"Цього разу про свої нестандартні рішення і здобутки доповіли командири підрозділів БпС 59 ошбр БпС, 429 оп БпС "Ахіллес", підрозділу БпАС "Фенікс" Державної прикордонної служби. Пишаюся та дякую воїнам за ефективність!" - додав він.

Також, розповів головнокомандувач ЗСУ, було заслухано звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike (дальністю 50-120 км) та перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються.

"Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової Збройних Сил. Побажав воїнам успіхів у бойовій роботі, і цей успіх має виявлятися насамперед у збереженні життя наших воїнів. Слава Україні!" - підсумував він.

