Підрозділи СБС ліквідували 108 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 769 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено, зокрема
- 182 одиниці особового складу, з яких 108 – ліквідовано;
- 56 одиниць автомобільної техніки та 29 мотоциклів;
- 24 артилерійські системи, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.
"Крім того, знищено 29 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–07.08) знищено/уражено 4927 цілей, з яких 1178 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
