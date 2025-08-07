Подразделения СБС ликвидировали 108 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 769 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности
- 182 единицы личного состава, из которых 108 - ликвидированы;
- 56 единиц автомобильной техники и 29 мотоциклов;
- 24 артиллерийские системы, 2 танка и 2 единицы бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 22 точки вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-07.08) уничтожено/поражено 4927 целей, из которых 1178 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
