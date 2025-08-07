УКР
Сирський про завершення війни: Україна має перемагати, а не відступати

Сирський розповів про завершення війни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що війна завершиться на вигідних для України умовах, а для цього необхідно наступати на передовій.

Про це він сказав в інтерв’ю для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія має втратити здатність диктувати щось Україні — і сама погодитися на завершення війни.

"Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні завдати йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", - додав Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після розмови з Макроном: Найближчий час має показати, чи Росія й далі затягуватиме війну

Автор: 

Сирський Олександр (699) війна в Україні (5598) припинення вогню (315)


+23
Їбать - копать! - оце загнув - то для початку зупини кацапів на фронті - а потім шось про наступ
07.08.2025 21:15
+20
Щоб наступати, треба повернути назад того головнокомандуючого котрий вмів це робити.
07.08.2025 21:17
+19
Пропоную наступати на владимир... Чи де там твої батьки і брат живуть?
07.08.2025 21:16
Їбать - копать! - оце загнув - то для початку зупини кацапів на фронті - а потім шось про наступ
07.08.2025 21:15
Ну "трон" потрібен не йому, а дєрьмаку, а янєлоху вистачить того, що накрав і вільного життя десь в цивілізації (ну не мухосранськ чи Ростов же!), де у нього вже є нерухомість і звідки немає екстрадиції. А вкраденого бабла з офшорів навіть на "скумбрію по 8" і "яйця по 17 за шт" вистачить...
07.08.2025 21:46
Все так - але ж він воює з 2014 р - це ж не Зеля його придумав
07.08.2025 21:43
Спасибо, КЭП, теперь будем знать...
07.08.2025 21:15
Как будто они и до него не гинули
07.08.2025 22:03
Пропоную наступати на владимир... Чи де там твої батьки і брат живуть?
07.08.2025 21:16
Билят, опередил. )))
07.08.2025 21:21
Я это понял после вагнергейта.
07.08.2025 21:42
Кожен день мабуть тренується наступати, але лише на граблі.
07.08.2025 21:16
Щоб наступати, треба повернути назад того головнокомандуючого котрий вмів це робити.
07.08.2025 21:17
Аж страшно запитати, це Ви про кого?
07.08.2025 21:48
Хто ж той геній? Часом, не той, що поклав тисячі солдат, наступаючи в лоба на мінні поля "лініі Суровікіна" в 2023 році?
07.08.2025 22:31
Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. За "сирого" стільки "відступати " української землі вже здано куйлу, що воскреслий "Коба Джугашвілі його б ростріляв вже з 100 раз за здачу національних інтересів "отєчєства"
07.08.2025 21:18
Людська память коротка. Як відбили Київ, Херсон, більшу частину Харківської, то претензій до нього не було.
07.08.2025 21:50
Покажи власним прикладом. Ти коли на передку був? Коли розмовляв з простими хлопцями в окопах? конь
07.08.2025 21:19
Генерали рвуться в бій, дайте тільки ресурс. Шкода що минулий ресурс вже майже закінчився, зброю витратили, людей втратили, але генерали ще сповнені рішучості наступати і це дає надію на майбутнє. Цікаво чи зможе влада назбирати мобілізованих щоб поповнити бойові бригади.
07.08.2025 21:20
Значить треба ще більше м'яса?
07.08.2025 21:21
Україна має перемагати, а не відступати.
Золоті слова.
Але це буде тоді, коли громадянин рашки Просирський буде розтріляний як ворог українського народу за зраду.
07.08.2025 21:22
Годи звиздоболити, пане Сірьській! Ти ж головнокомандувач ЗСУ, а не звиздобол на кшталт сам знаєш кого! Покажи власним прикладом, на що ти здатен!
07.08.2025 21:22
Пропонує м'яснi штурми?.."Наступатєль",мля...
07.08.2025 21:23
А что у кацапов получаеться.Чтобы побеждать нужно брать с них пример и диктатурой стать хотя бы на время войны.У нас официально 100 тысяч ухылянтов .Вот их всех на передовую да под заградотрядами,да в штурм с криками ура за неньку Украину.Слабо,а .А оркам не слабо потому то они и побеждают и территории у нас отжимают
07.08.2025 21:45
В нас 100т СЗЧ, а "ухилянтов" мільйони. Но таких умніків як ви я би гнав перед тима всіма "ухилянтами", пофігу на ваш вік, статус чи відсрочку, хоть міну собою розмінуєте!
07.08.2025 21:52
Ну так все равно если не украинские заградотряды тебя ухылянта в бой будут гнать сегодня то завтра это будут делать кацапские.
07.08.2025 21:56
Менi 67 рокiв...я з iнвалiднiстю..а син мiй з березня 2022 року у вiйську..i племiниця теж..а ти хто по життю?З якого фронту вєщаєшь?
07.08.2025 22:06
Тобі ж відповіли красноокий покажи приклад .***** стратегів розвелося за чужий рахунок і чуже життя.
07.08.2025 22:08
Дурачок, і чим наступати? Саперними лопатками?
07.08.2025 22:06
Не переживай .Тебе для начала старый калаш и пару рожков с патронами выдадут,а потом после первого боя трофеями у лрков разживешся если переживешь его этот бой
07.08.2025 22:14
Йому б в замполіти (як раніше) або в агітатори (як ще раніше) словоблудієм займатися. Читаєш і почуваєшся в паралельному світі а далека канонада таки повертає в реальність.
07.08.2025 21:25
Що, не встигли ще достатньо українців утилізувати? Потрібен черговий самовбивчий контрнаступ?
07.08.2025 21:26
Украинцев так и так утилизируют .Не сырский так кацапы когда захватят,мобилизируют и под заградотрядами погонят Европу от геев освобождать.Но в украинской армии как сказал недавно трамп потери в надцать сколько то там раз меньше чем у раши,а значит у тебя в надцать сколько то там раз больший шанс есть выжить в бою.Так что хочешь не хочешь ,а выбирать за кого воевать придеться хотя у кацапов то и выбора особого не будет для тебя сразу в мясном штурме где нибудь похоронят.А мотивировать идти в бой тебя будет кадыровец или бурят с пулеметом,нацеленным в твою спину
07.08.2025 21:54
Впевнений, що пан Володимир пише полум'яні дописи про війну до останнього українця і кордони 1918 року десь з окопа під Покровськом, тому що якщо це не так, то шановний пан - дешевий пропагандон та рафінований покидьок
07.08.2025 22:02
Не не из окопа .Просто пытаюсь боевой дух поддерживать и мотивировать людей здесь на цензоре
07.08.2025 22:08
"Як нам вигідно" . "нам" це кому?
07.08.2025 21:27
Пареодягнеш ЗСУ в портки мультикам і сразу прийде потужна перемога.
07.08.2025 21:28
А кому це він? расєйський генерал-відступ. Як там, до речі, родичі на кацапії? Живі-здорові? А ну на поліграф
07.08.2025 21:29
ну щаз почнеться)))
07.08.2025 21:30
Для Сирського війна проходить в якійсь паралельній реальності, ніби це комп'ютерна стратегія і після невдалого наступу можна просто наштампувати додаткових юнітів.
07.08.2025 21:31
Хитра фраза: "...війна завершиться на вигідних для України умовах..."
07.08.2025 21:38
Залужний озвучував потреби необхідної для цього зброї, а що ми чули від Сирського?
07.08.2025 21:38
У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський
Джерело: https://censor.net/ua/n3564782
07.08.2025 21:55
Після Зміни Залужного на Сирського ми ж тільки наступаємо! Сіра зона на Сумщині, окупована територія на Харківщині, евакуація на Дніпропетровщині... "Курська авантюра" - то ще одна перемога! Ну а те, що пишуть про розділення наступальних військ для звільнення Херсона і перенаправлення частини для утримання Бахмуту, то взагалі "солов'їна пісня" Сирського!
То що, наступу на Сумщину немає? Її не ********, не евакуюють села/міста з прикордоння? Окупованих територій на Харківщині немає? А ті території Курщини, що були захоплені після початку цієї операції, обміняні на ЗАЕС? Завдання "курської авантюри" виконано?
Залужний хоч розмовляв з народом України як з дорослими, а не брехав через слово! Але амьобам "хочпаржом" брехня ближча до шлунку, бо солодка.
"Маємо те, що маємо" (с)
07.08.2025 21:40
А він хто на цій війні?
Блогером ставати не треба,їх і так достатньо.
В чому суть блогера: він говорить правдиві речі,але не знає ,як їх реалізувати плюс за ніщо не відповідає...
07.08.2025 21:40
Це ж було вже!!!
Хіба не він наступав?!
07.08.2025 21:44
С твоїм совковим мисленням про "наступати" це вже не смішно, ну пішли в курську обл рік тому , і що? Сточили під 0 кращі підрозділи.
07.08.2025 21:45
Капітан ОБЧЄВІДНОСЬ!!!
07.08.2025 21:52
Це він дозволу у когось запитує , чи що?
07.08.2025 21:52
Супер зеГНИДА
07.08.2025 22:10
Які гарні слова для дебілів, бо дії сьомий рік інші, а дебіли вірять, вірять і ще раз вірять.
07.08.2025 22:19
куда он наступать собрался? на те же грабли что в курске и в том распиаренном с каждого утюга контрнаступе с кучей положенного личного состава и техники на укреплениях кацапов? так они там щас еще больше окопались, в отличии от наших клоунов которые воруют безбожно на укреплениях там уже лабиринты накопаны
07.08.2025 22:29
Куди наступати?
07.08.2025 22:48
Україна перемагала, коли Головкомом був Залужний і його Генеральний штаб, але Боневтік Потужно-Брехливий звільнив Залужного і 16 генералів Генштабу, щоб ті більше не били кацапів і не знущалися з "другої" армії світу. Після звільнення Залужного ЗСУ не затопили жодного великого корабля ворога, не повернула жодного окупованого міста, а все кожного дня відступають і втрачають території, знищивши наші ракетні програми і власні системи ППО.
07.08.2025 22:50
Оопс..кремлівське чмо вилізло!!! Переможець хренов???
07.08.2025 22:54
Ти вже доперемагався до програшу, кацапський недоумок! Поверніть Залужного, приберіть це геноцидне лайно!
07.08.2025 22:56
 
 