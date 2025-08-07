Сирський про завершення війни: Україна має перемагати, а не відступати

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що війна завершиться на вигідних для України умовах, а для цього необхідно наступати на передовій.

Про це він сказав в інтерв’ю для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія має втратити здатність диктувати щось Україні — і сама погодитися на завершення війни.

"Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні завдати йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", - додав Сирський.

