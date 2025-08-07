Сирський про завершення війни: Україна має перемагати, а не відступати
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що війна завершиться на вигідних для України умовах, а для цього необхідно наступати на передовій.
Про це він сказав в інтерв’ю для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія має втратити здатність диктувати щось Україні — і сама погодитися на завершення війни.
"Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні завдати йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", - додав Сирський.
Золоті слова.
Але це буде тоді, коли громадянин рашки Просирський буде розтріляний як ворог українського народу за зраду.
Джерело: https://censor.net/ua/n3564782
То що, наступу на Сумщину немає? Її не ********, не евакуюють села/міста з прикордоння? Окупованих територій на Харківщині немає? А ті території Курщини, що були захоплені після початку цієї операції, обміняні на ЗАЕС? Завдання "курської авантюри" виконано?
Залужний хоч розмовляв з народом України як з дорослими, а не брехав через слово! Але амьобам "хочпаржом" брехня ближча до шлунку, бо солодка.
"Маємо те, що маємо" (с)
Блогером ставати не треба,їх і так достатньо.
В чому суть блогера: він говорить правдиві речі,але не знає ,як їх реалізувати плюс за ніщо не відповідає...
Хіба не він наступав?!