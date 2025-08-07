Зеленський після розмови з Макроном: Найближчий час має показати, чи Росія й далі затягуватиме війну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном щодо розмови із Дональдом Трампом.

Про це глава української держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Зеленський озвучив Макрону українське бачення розмови із Трампом і колегами в Європі, яка відбулася 6 серпня.

"Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день.

Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє", - зауважив Зеленський.

Президент також зазначив, що під час розмови вони погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

"Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля. Домовились іще обговорити з Президентом Франції підсумки моїх і його розмов протягом дня з іншими лідерами", - додав Зеленський.

