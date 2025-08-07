УКР
Зеленський після розмови з Макроном: Найближчий час має показати, чи Росія й далі затягуватиме війну

Зеленський провів розмову з Макроном 7 серпня

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном щодо розмови із Дональдом Трампом.

Про це глава української держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Зеленський озвучив Макрону українське бачення розмови із Трампом і колегами в Європі, яка відбулася 6 серпня.

"Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день.

Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє", - зауважив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц запевнив Зеленського у незмінній підтримці України на шляху до миру

Президент також зазначив, що під час розмови вони погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

"Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля. Домовились іще обговорити з Президентом Франції підсумки моїх і його розмов протягом дня з іншими лідерами", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський провів розмову із Мерцом: Час завершувати війну

Зеленський Володимир (25009) Макрон Емманюель (1558) війна в Україні (5598)


Трамп скаже, що м'яч на боці України, Європа сором'язливо промовчить.
07.08.2025 15:32 Відповісти
А зє такий тупий, що і не знає - кінець війни смерть путлєра.
07.08.2025 15:35 Відповісти
07.08.2025 15:33 Відповісти
Мудрець, БЛТ! Та хоч цю гнидну морду не показуйте. Просто пишить інформацуію, без фоток.
07.08.2025 15:52 Відповісти
За***бав ти зі своїм затягуванням. Ти зброю вимагай щоб нам дали і ніслова ні про переговори ні про капітуляцію ні про мир. Мир тільки ЗСУ нам може принести і ніяк не *****.
07.08.2025 15:56 Відповісти
З 2019 року час показує-"зе .ворог України"
07.08.2025 16:14 Відповісти
 
 