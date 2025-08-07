УКР
Мерц запевнив Зеленського у незмінній підтримці України на шляху до миру

Мерц про підтримку України

Під час телефонної розмови 7 серпня канцлер ФРН Фрідріх Мерц запевнив президента України Володимира Зеленського, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну на шляху до миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус,

Він зазначив, що лідери ФРН і України обговорили поточні події після зустрічі спеціального представника США Стіва Віткоффа та російського очільника Володимира Путіна.

За словами речника, Мерц і Зеленський визнали посередницькі зусилля американського президента та погодилися, що Росія має припинити свою агресивну війну, яка порушує міжнародне право.

"Обидва домовилися підтримувати тісний контакт з європейськими партнерами та Сполученими Штатами. Канцлер запевнив президента України у своїй незмінній підтримці", - сказав Корнеліус.

Підтримуватиме так, як передає тауруси.
07.08.2025 15:07 Відповісти
Підтримка на шляху до миру - це дипломатичною означає "згодні на вашу капітуляцію, присилайте молодих чоловіків жінок - ми їм знайдемо роботу, грошей не дамо"
07.08.2025 15:12 Відповісти
Це дипломатичною означає "не треба ні на що погоджуватись, ми ще дамо трохи грошей і дешевого озброєння для піхоти, тому повоюй ще хоча б 3-5 років, частину грошей можеш вкрасти, але не забудь поділитись"
07.08.2025 15:17 Відповісти
"Канцлер запевнив президента України у своїй незмінній підтримці", "росія має припинити свою агресивну війну, яка порушує міжнародне право"
Это означает в любой ситуации...
07.08.2025 15:21 Відповісти
Ага. Прямо підтримають і під руки приведуть до ***** заради миру
07.08.2025 15:19 Відповісти
 
 