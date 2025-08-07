Мерц запевнив Зеленського у незмінній підтримці України на шляху до миру
Під час телефонної розмови 7 серпня канцлер ФРН Фрідріх Мерц запевнив президента України Володимира Зеленського, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну на шляху до миру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус,
Він зазначив, що лідери ФРН і України обговорили поточні події після зустрічі спеціального представника США Стіва Віткоффа та російського очільника Володимира Путіна.
За словами речника, Мерц і Зеленський визнали посередницькі зусилля американського президента та погодилися, що Росія має припинити свою агресивну війну, яка порушує міжнародне право.
"Обидва домовилися підтримувати тісний контакт з європейськими партнерами та Сполученими Штатами. Канцлер запевнив президента України у своїй незмінній підтримці", - сказав Корнеліус.
