Мерц запевнив Зеленського у незмінній підтримці України на шляху до миру

Під час телефонної розмови 7 серпня канцлер ФРН Фрідріх Мерц запевнив президента України Володимира Зеленського, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну на шляху до миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус,

Він зазначив, що лідери ФРН і України обговорили поточні події після зустрічі спеціального представника США Стіва Віткоффа та російського очільника Володимира Путіна.

За словами речника, Мерц і Зеленський визнали посередницькі зусилля американського президента та погодилися, що Росія має припинити свою агресивну війну, яка порушує міжнародне право.

Також читайте: Зеленський провів розмову із Мерцом: Час завершувати війну

"Обидва домовилися підтримувати тісний контакт з європейськими партнерами та Сполученими Штатами. Канцлер запевнив президента України у своїй незмінній підтримці", - сказав Корнеліус.