Мерц заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины на пути к миру

Во время телефонного разговора 7 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути к миру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус.

Он отметил, что лидеры ФРГ и Украины обсудили текущие события после встречи специального представителя США Стива Уиткоффа и российского главы Владимира Путина.

По словам спикера, Мерц и Зеленский признали посреднические усилия американского президента и согласились, что Россия должна прекратить свою агрессивную войну, которая нарушает международное право.

Также читайте: Зеленский провел разговор с Мерцом: Время завершать войну

"Оба договорились поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами и Соединенными Штатами. Канцлер заверил президента Украины в своей неизменной поддержке", - сказал Корнелиус.

Підтримуватиме так, як передає тауруси.
07.08.2025 15:07 Ответить
Підтримка на шляху до миру - це дипломатичною означає "згодні на вашу капітуляцію, присилайте молодих чоловіків жінок - ми їм знайдемо роботу, грошей не дамо"
07.08.2025 15:12 Ответить
Це дипломатичною означає "не треба ні на що погоджуватись, ми ще дамо трохи грошей і дешевого озброєння для піхоти, тому повоюй ще хоча б 3-5 років, частину грошей можеш вкрасти, але не забудь поділитись"
07.08.2025 15:17 Ответить
"Канцлер запевнив президента України у своїй незмінній підтримці", "росія має припинити свою агресивну війну, яка порушує міжнародне право"
Это означает в любой ситуации...
07.08.2025 15:21 Ответить
Ага. Прямо підтримають і під руки приведуть до ***** заради миру
07.08.2025 15:19 Ответить
запевнення лицеміра можна прирівняти до 100% наіпалово
07.08.2025 16:15 Ответить
 
 