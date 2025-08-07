Мерц заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины на пути к миру

Во время телефонного разговора 7 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути к миру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус.

Он отметил, что лидеры ФРГ и Украины обсудили текущие события после встречи специального представителя США Стива Уиткоффа и российского главы Владимира Путина.

По словам спикера, Мерц и Зеленский признали посреднические усилия американского президента и согласились, что Россия должна прекратить свою агрессивную войну, которая нарушает международное право.

"Оба договорились поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами и Соединенными Штатами. Канцлер заверил президента Украины в своей неизменной поддержке", - сказал Корнелиус.