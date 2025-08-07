РУС
Новости Разговор зеленского с Мерцем
4 781 61

Зеленский провел беседу с Мерцом: Время заканчивать войну

Зеленский и Мерц провели беседу Что обсудили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война - именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах о вступлении в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов", - рассказал президент.

По словам Зеленского, с Германией скоординировали позиции.

Читайте также: Россия ежедневно сбрасывает по Украине около 200 управляемых авиабомб, - Зеленский

"Договорились еще переговорить с Фридрихом. Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов - Украина и вся Европа, Соединенные Штаты.

Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил он.

Читайте: Зеленский сегодня планирует ряд разговоров с европейскими лидерами: Обсудим ключевые детали

Автор: 

Германия (7204) Зеленский Владимир (21478) Фридрих Мерц (193)


Топ комментарии
+34
Оманський договорняк.
Злив частину України пуйлу, тепер можна й капітуляцію підписувати.
Зелена гнида не жилець, після цього в Україні.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:46
+23
Оманська Гнида - Найвеличніший Завершитель
показать весь комментарий
07.08.2025 13:46
+23
зелена никчема бажае капитулювати.....
показать весь комментарий
07.08.2025 13:46
Оманський договорняк.
Злив частину України пуйлу, тепер можна й капітуляцію підписувати.
Зелена гнида не жилець, після цього в Україні.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:46
Не тільки в нашій краіні😡
показать весь комментарий
07.08.2025 13:53
Так в цьому і сенс - він вже накрав - хоче звалити з країни на так би мовити собачою на "заслуженный отдых". Типу мавр свою справу на галерах зробив. Тільки вот війна заважає. Звалить самі заєте до якої країни - тієї що не видає.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:55
А ось і "договорняк". Якщо не вкид, то це ...здець:
"Ушаков: США зробили пропозицію, яку Росія вважає прийнятною
За даними польського порталу Onet, спецпосланник США Уїткофф озвучив варіант домовленостей:
▪️перемир'я замість миру;
▪️відкладення питання окупованих територій на 49 або 99 років;
▪️поступове зняття санкцій з РФ;
▪️у перспективі - повернення до імпорту російських енергоносіїв;
▪️без гарантій щодо нерозширення НАТО;
▪️без зупинки військової допомоги Україні."
показать весь комментарий
07.08.2025 14:03
Оманська Гнида - Найвеличніший Завершитель
показать весь комментарий
07.08.2025 13:46
Він же і найвеличніший розпочинатель цієї війни. Не вибрали б цю гниду, не було б такого небаченого масштабу трагедії.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:52
100% ++++
Ваша правда !!
показать весь комментарий
07.08.2025 13:54
Розкажіть це путлеру бо ключі від закінчення війни у нього в яйці.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:46
у кого "у нього" - у Зе чи у Мерца, чи вже там щось спільне узгоджено-скоординоване у двосторонньо-тристоронньому форматі?
показать весь комментарий
07.08.2025 13:55
Склрійше ключі у кулі, а куля у лобі *****, от тоді так
показать весь комментарий
07.08.2025 13:55
зелена никчема бажае капитулювати.....
показать весь комментарий
07.08.2025 13:46
Значить вже вирішено капітулювати. Іншого закінчення наразі бути не може. Обʼєктивно.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:47
Пішли нові методички?
показать весь комментарий
07.08.2025 14:04
Наближається транспортний колапс расєї - винос жд, авіа, нефтепереробних. путєн завив і побіг до трампа проситись, бо на підході важкі українсько-німецькі ракети які на раз призведуть до колапсу расєї.
Це перемога - і щоб не допустити перемоги України путєн, трамп та зе-гнида спішно пропихують капітуляцію України - щоб гарантувати путєну окупацію захопленого і не дозволити вигнати звідти кацапів.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:04
На росію вже четвертий рік постійно перед якимись переговорами "насувається коллапс", ось-ось "будуть винесені ключові об'єкти" і "партнери поставлять критичне озброєння для неминучої перемоги України"
- після чого переговори зриваються, а нічого з вищесказаного не відбувається. І так по колу.
- після чого переговори зриваються, а нічого з вищесказаного не відбувається. І так по колу.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:14
https://www.youtube.com/watch?v=_KDLBt9wh_M Залужний VS Безугла!!
показать весь комментарий
07.08.2025 14:05
просте питання - які засади того миру? Знов Будапештський (Стамбульський) *********?
показать весь комментарий
07.08.2025 13:48
Для Зе настала пора капітуляціі і йти на чергові вибори !
Може розкажеш народу Украіни , як ти вирішив закінчити
цю війну , не зрадивши всіх Украінців !!
показать весь комментарий
07.08.2025 13:52
Або не піде, або піде "для галочки". Він має намір з наворованим звалити.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:57
Все , що він вкрав , давним давно в оффшорах .
показать весь комментарий
07.08.2025 14:01
Ви абсолютно праві. Лишилось самому звалити "на законних підставах", типу у відставку після трудов героїчних.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:04
Так просто? Захотів - закінчив, захотів - не закінчив....🤡
показать весь комментарий
07.08.2025 13:54
жінки ******* це в мужчінах
показать весь комментарий
07.08.2025 13:55
Для бездуховного блазня , все просто 😕
показать весь комментарий
07.08.2025 13:57
а чого йому не капітулювати? Більшість здатнихдо силового сротиву вже вбиточи покалічено, всі інші врозрахунокне беруться. Не здивуюсь, якщо доня вже й притулок пообіцяв
показать весь комментарий
07.08.2025 13:54
буде чілити в екзилі
показать весь комментарий
07.08.2025 13:56
Очікує сміливого підходу з російської сторони... Це він про рашистких підарів? Вже пора тиснути руки? А можна обійтись без цього ********?
показать весь комментарий
07.08.2025 13:55
показать весь комментарий
07.08.2025 13:56 Ответить
Дик, звичайно, час. Каву попили, в Курськ сходили, кордони 1918 року відвоювали, Путіна в Гаазі засудили.... Що там ще?
показать весь комментарий
07.08.2025 13:58
Тобто, бомбити рф власними крилатими, балістичними ракетами та 30000 бпла дальнього ураження ми не будемо? Не кажучи вже про Таурси.
Потужно.
По їбалу отримали, а у відповідь лише відосики зі статистикою, погрозами "помстимося", закликами санкції і скигленням, скигленням, скигленням.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:59
время заканчивать войну , а где делось слово СПРАВЕДЛИВО ??? ((( время заканчивать войну СПРАВЕДЛИВО !!! вот как должно звучать !!! получается снова за счет Украины с потерей оккупированных территорий и БЕЗ ********* ,ЕС и НАТО !!! росия победила ???((( трампон премию мира получит ,америка воен. контракты до 40ого года , а мы как обычно будапешскую бумажку и ххххй в кармане !!! инвалидами , убитыми , кантуженными , пропавшими безвести !!!((( хооошо устроились КАПИТАЛИСТЫ !!! какую страну вы собираетесь следующую бомбить ???(((
показать весь комментарий
07.08.2025 13:59
Справедливо то було вторік, в перед тим було про те що все закінчиться нашою перемогою.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:04
Оманський договорняк зеленого зрадника та пуйла.
1.Всі окуповані території України залишаються за рашкою.
2. Ніякої контрибуції з рашки для відбудови України.
3. Зняття всіх санкцій з рашки.
4. Заборона вступу України в НАТО.
5. Рашисьска мова - друга офіційна в Україні.
6. Заборона переслідування рашистських колаборантів в Україні, УПЦ МП.
7. Заборона озброєння України західним озброєнням. Скорочення армії.
ітд.
По суті, Україна - напівколонія рашки.

Тепер зрозуміло, чому мєнти та ТЦКшники були недоторкані і мали бронь від фронту.
Тепер це буде особиста гвардія зеленого зрадника, яка буде його захищати після війни, від народного гніву.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:01
А що віслюк,вже вийшли на кордони 91го? За що українці гинули 3 роки,якщо ми залишилися в положенні 22го року? Стратегічні планувальники в ОП ще ті. Стратегія там одна. День до вечора-то й добре. Та красти,красти,красти на чужій крові.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:01
А що ви очікували від нехристня,який наш Томос обзивав термосом,який Україну порнушнецею обзивав зі сцени, який у своєму 95му балагані українців дебілами виставляв,який 4 рази ухилявся від повісток,який у офшорах сотні міліонів доларів наскладав,а на ЗСУ копійки не дав?!
Дякуйте тим тупим хахл
Дякуйте тим тупим хахлам,які це смердюче створіння до влади привели!
А найгірше буде те,що після активної війни знайдуться анацефали,які ЗНОВУ проголосують за цю мерзоту!
показать весь комментарий
07.08.2025 14:03 Ответить
Тільки Трамп задумав санкції проти росіі, Зе! заговорив про мир. Тобто санкції вже непотрібні. Іноземні війська та зброя теж.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:03 Ответить
Мир не потрібен якщо при ньому будуть зняті санкції. Краще перетворити Україну на Палестину без майбутнього і з вічною війною, зате нафтогазові доходи росії зменшаться з 8 трильонів до 7 і бензин подорожчає на 10 рублів.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:12 Ответить
Якби ти був українцем, то за кого би голосував на майбутніх виборах? прізвище.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:17 Ответить
Все що каже Зеленський треба розуміти навпаки. Значить радився з Мерцом як ще можна затягнути цю війну. І це відбувається вже не вперше після розмов з єврочиновниками.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:06 Ответить
Мне не понятно зачем ему трехсторонняя встреча? Его же рыжий пиz_да_бол вместе с x_Yйлом
на пару раком поставят и заставят подписать все. А не подпишет сделают виноватым Украину.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:11 Ответить
Як діти((((( Забули тільки у ху..ла спитати.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:14 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 14:15 Ответить
Багато не розуміє, що це все ще він.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:18 Ответить
ничего достойного не будет- от слова ВООБЩЕ
показать весь комментарий
07.08.2025 14:21 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 14:23 Ответить
у них там одна голова не знает что говорит вторая. Не говоря уже об мыслительном процессе
показать весь комментарий
07.08.2025 14:49 Ответить
Зеленський чесно виконує свої передвиборчі обіцянки - ''даґаварітса па-срєдінє'' з москальськими окупантами:
- віддає москалям Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.
- залишає в Україні москальську мову і москальську церкву.
- відмовляється від вступу України в НАТО.
- відмовляється від репарацій за вбитих москалями сотень тисяч Українців - дітей і жінок, бабусь і дідусів, Українських воїнів.
- відмовляється від репарацій за знищені москалями міста і села, електростанції і заводи, лікарні і школи, дороги і мости, театри і дитячі садочки, за розграбовані музеї.
- відмовляється від репарацій за знищені москалями сільськогосподарські землі і угіддя, за вкрадене зерно, за спалені ліси, за екологічну катастрофу від війни світового масштабу.
- погоджується на скасування санкцій проти москальських окупантів.
''Стадіон так стадіон'' - Капітуляція так Капітуляція.
''Мудрий'' Український народ саме за це у 2019році і проголосував.
''Мудрий'' Український народ на виборах 2019 вирішив ''па-ржать'' і вчинив акт суїциду - тепер Бог Українцям суддя...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:25 Ответить
За що Україні це кварталівське непорозуміння ? це і був рашиський проект.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:26 Ответить
Дорослі українці свій вибір🤡 зробили в 19р... може хочь дітей своїх за кордон вивезуть ,та врятують від зеленського шобла , бо все йде до" безлікого битія " та колоніальної праці ...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:38 Ответить
Краще б ти поїхав закудикини
показать весь комментарий
07.08.2025 14:42 Ответить
після корупційних скандалів чернишова/мідіча, турборежимної ліквідації антикорупційних органів тебе чекають-недочекаються в ЄС
показать весь комментарий
07.08.2025 14:48 Ответить
Прилізло на брехні на брехні і с беться
показать весь комментарий
07.08.2025 14:54 Ответить
такого ж сміливого підходу зі сторони Росії..Це як??? сміливий підхід??Побачимо що там було в Омані...
показать весь комментарий
07.08.2025 15:07 Ответить
В як же кордони 91 року, формула миру та інші фантазії Зепрофана?
показать весь комментарий
07.08.2025 15:38 Ответить
"Достойним" миром для кого? Для німців, чи буратінки з зелено-синьою шоблою?
показать весь комментарий
07.08.2025 15:39 Ответить
 
 