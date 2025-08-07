Зеленский провел беседу с Мерцом: Время заканчивать войну

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война - именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах о вступлении в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов", - рассказал президент.

По словам Зеленского, с Германией скоординировали позиции.

Читайте также: Россия ежедневно сбрасывает по Украине около 200 управляемых авиабомб, - Зеленский

"Договорились еще переговорить с Фридрихом. Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов - Украина и вся Европа, Соединенные Штаты.



Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил он.

Читайте: Зеленский сегодня планирует ряд разговоров с европейскими лидерами: Обсудим ключевые детали