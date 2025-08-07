Зеленский провел беседу с Мерцом: Время заканчивать войну
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война - именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах о вступлении в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов", - рассказал президент.
По словам Зеленского, с Германией скоординировали позиции.
"Договорились еще переговорить с Фридрихом. Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов - Украина и вся Европа, Соединенные Штаты.
Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил он.
Злив частину України пуйлу, тепер можна й капітуляцію підписувати.
Зелена гнида не жилець, після цього в Україні.
"Ушаков: США зробили пропозицію, яку Росія вважає прийнятною
За даними польського порталу Onet, спецпосланник США Уїткофф озвучив варіант домовленостей:
▪️перемир'я замість миру;
▪️відкладення питання окупованих територій на 49 або 99 років;
▪️поступове зняття санкцій з РФ;
▪️у перспективі - повернення до імпорту російських енергоносіїв;
▪️без гарантій щодо нерозширення НАТО;
▪️без зупинки військової допомоги Україні."
Ваша правда !!
Це перемога - і щоб не допустити перемоги України путєн, трамп та зе-гнида спішно пропихують капітуляцію України - щоб гарантувати путєну окупацію захопленого і не дозволити вигнати звідти кацапів.
- після чого переговори зриваються, а нічого з вищесказаного не відбувається. І так по колу.
Може розкажеш народу Украіни , як ти вирішив закінчити
цю війну , не зрадивши всіх Украінців !!
Потужно.
По їбалу отримали, а у відповідь лише відосики зі статистикою, погрозами "помстимося", закликами санкції і скигленням, скигленням, скигленням.
1.Всі окуповані території України залишаються за рашкою.
2. Ніякої контрибуції з рашки для відбудови України.
3. Зняття всіх санкцій з рашки.
4. Заборона вступу України в НАТО.
5. Рашисьска мова - друга офіційна в Україні.
6. Заборона переслідування рашистських колаборантів в Україні, УПЦ МП.
7. Заборона озброєння України західним озброєнням. Скорочення армії.
ітд.
По суті, Україна - напівколонія рашки.
Тепер зрозуміло, чому мєнти та ТЦКшники були недоторкані і мали бронь від фронту.
Тепер це буде особиста гвардія зеленого зрадника, яка буде його захищати після війни, від народного гніву.
Дякуйте тим тупим хахлам,які це смердюче створіння до влади привели!
А найгірше буде те,що після активної війни знайдуться анацефали,які ЗНОВУ проголосують за цю мерзоту!
на пару раком поставят и заставят подписать все. А не подпишет сделают виноватым Украину.
- віддає москалям Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.
- залишає в Україні москальську мову і москальську церкву.
- відмовляється від вступу України в НАТО.
- відмовляється від репарацій за вбитих москалями сотень тисяч Українців - дітей і жінок, бабусь і дідусів, Українських воїнів.
- відмовляється від репарацій за знищені москалями міста і села, електростанції і заводи, лікарні і школи, дороги і мости, театри і дитячі садочки, за розграбовані музеї.
- відмовляється від репарацій за знищені москалями сільськогосподарські землі і угіддя, за вкрадене зерно, за спалені ліси, за екологічну катастрофу від війни світового масштабу.
- погоджується на скасування санкцій проти москальських окупантів.
''Стадіон так стадіон'' - Капітуляція так Капітуляція.
''Мудрий'' Український народ саме за це у 2019році і проголосував.
''Мудрий'' Український народ на виборах 2019 вирішив ''па-ржать'' і вчинив акт суїциду - тепер Бог Українцям суддя...