Россия ежедневно сбрасывает на Украину около 200 управляемых авиабомб, - Зеленский

Российская армия ежесуточно сбрасывает около 200 управляемых авиабомб по украинским громадам и позициям.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удары дронами и авиабомбами стали постоянным явлением, с которым ни одна страна не справилась бы самостоятельно. Президент подчеркнул важность международной помощи и взаимоподдержки внутри страны.

"Ни одна украинская громада не остается наедине со своими проблемами - всегда получает помощь", - написал Зеленский.

Президент отметил, что это уже 1261-й день сопротивления, и Украина продолжает наносить ответные удары по российской логистике, нефтепереработке и военной экономике. Он поблагодарил украинских воинов за меткость и подчеркнул единство в борьбе.

