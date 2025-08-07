Россия ежедневно сбрасывает на Украину около 200 управляемых авиабомб, - Зеленский
Российская армия ежесуточно сбрасывает около 200 управляемых авиабомб по украинским громадам и позициям.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, удары дронами и авиабомбами стали постоянным явлением, с которым ни одна страна не справилась бы самостоятельно. Президент подчеркнул важность международной помощи и взаимоподдержки внутри страны.
"Ни одна украинская громада не остается наедине со своими проблемами - всегда получает помощь", - написал Зеленский.
Президент отметил, что это уже 1261-й день сопротивления, и Украина продолжает наносить ответные удары по российской логистике, нефтепереработке и военной экономике. Он поблагодарил украинских воинов за меткость и подчеркнул единство в борьбе.
А як підключиться завгосп з ОПи, то закидаєте кацапів лантухами з баксами....
Ось де наші каби та ракети !
В корупції !
.
перший раз чую.
мабуть такі надпотужні, що страшно використовувати
.
Ось тоді й буде результат, а так все це розмови не про що!