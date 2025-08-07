РУС
Россия ежедневно сбрасывает на Украину около 200 управляемых авиабомб, - Зеленский

Зеленский и Стармер провели разговор О чем говорили

Российская армия ежесуточно сбрасывает около 200 управляемых авиабомб по украинским громадам и позициям.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удары дронами и авиабомбами стали постоянным явлением, с которым ни одна страна не справилась бы самостоятельно. Президент подчеркнул важность международной помощи и взаимоподдержки внутри страны.

"Ни одна украинская громада не остается наедине со своими проблемами - всегда получает помощь", - написал Зеленский.

Президент отметил, что это уже 1261-й день сопротивления, и Украина продолжает наносить ответные удары по российской логистике, нефтепереработке и военной экономике. Он поблагодарил украинских воинов за меткость и подчеркнул единство в борьбе.

Топ комментарии
+14
А ми наближаємося до 200 скинутих потужніх відосиків щодня.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:22 Ответить
+6
У нас теж є КАБи власного виробництва, ти минулого року хизувався. Скільки ми їх скидаємо на кацапів? Не менше ніж кацапи? Чи так і залишились ті КАБи в твоїх відосиках ( як майже все інше).
показать весь комментарий
07.08.2025 12:31 Ответить
+4
Але тебе і Ко цікавить як вкрасти на дронах, харчах, гумдопомозі і т д
показать весь комментарий
07.08.2025 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ми наближаємося до 200 скинутих потужніх відосиків щодня.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:22 Ответить
Не скігли! Можеш дати команду бомбити їх асфальтом і золотими унітазами Міндіча/Чернишова !
А як підключиться завгосп з ОПи, то закидаєте кацапів лантухами з баксами....
показать весь комментарий
07.08.2025 12:25 Ответить
асвальтом та "золотими" унітазами міндича + маєтками чернишова + яйцями по 17-ть...

Ось де наші каби та ракети !
В корупції !

.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:41 Ответить
Зе,та ти мудак,зтули пельку,недолугий,невіглас у всій красі.Допоміг тобі асвальт та квн?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:30 Ответить
"Хроники Зегевары", глава VI, "треба Iх порахувать"...
показать весь комментарий
07.08.2025 12:30 Ответить
У нас теж є КАБи власного виробництва, ти минулого року хизувався. Скільки ми їх скидаємо на кацапів? Не менше ніж кацапи? Чи так і залишились ті КАБи в твоїх відосиках ( як майже все інше).
показать весь комментарий
07.08.2025 12:31 Ответить
у нас теж є каби ?
перший раз чую.

мабуть такі надпотужні, що страшно використовувати

.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:36 Ответить
Якого біса ти скиглиш, z-резидент, вони близька 200 штук, а Україна їм на голови вже повинна сипати щодня більше 300 штук, й як найважчих, як найпотужніших!
Ось тоді й буде результат, а так все це розмови не про що!
показать весь комментарий
07.08.2025 12:31 Ответить
Сказал архитектор зоны отдыха на Чонгаре и хранитель секретного маринада шашлыка.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:32 Ответить
Почему не сбиваете самолеты? Где ф-16? Твою жопу патужную прикрывают?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:34 Ответить
Жодна країна не впоралась би - якби Мексика запускала дрони на США чи шмаляла КАБи - то вони в"їбали би по місцях де ті Шахеди лупляться і по літаках - тай по всьому
показать весь комментарий
07.08.2025 12:36 Ответить
Бо США мають чим вгатити. А якби США сипали на Мексику, то Мексика так само б відповідала потужними гундосиками.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:43 Ответить
Але тебе і Ко цікавить як вкрасти на дронах, харчах, гумдопомозі і т д
показать весь комментарий
07.08.2025 12:40 Ответить
це говорить про те, що на рашкє забагато літаків....
показать весь комментарий
07.08.2025 12:45 Ответить
зате в нас по2-3-7 відосів від гундоса кожного дня
показать весь комментарий
07.08.2025 13:03 Ответить
 
 