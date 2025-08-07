Росія щодня скидає по Україні близько 200 керованих авіабомб, - Зеленський

Російська армія щодоби скидає близько 200 керованих авіабомб по українських громадах і позиціях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, удари дронами та авіабомбами стали постійним явищем, із яким жодна країна не впоралась би самотужки. Президент підкреслив важливість міжнародної допомоги та взаємопідтримки всередині країни.

"Жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами - завжди отримує допомогу", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що це вже 1261-й день спротиву, і Україна продовжує завдавати ударів у відповідь по російській логістиці, нафтопереробці та військовій економіці. Він подякував українським воїнам за влучність і наголосив на єдності в боротьбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні планує низку розмов із європейськими лідерами: Обговоримо ключові деталі