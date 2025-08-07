УКР
Агресія Росії проти України
394 13

Росія щодня скидає по Україні близько 200 керованих авіабомб, - Зеленський

Зеленський та Стармер провели розмову Про що говорили

Російська армія щодоби скидає близько 200 керованих авіабомб по українських громадах і позиціях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, удари дронами та авіабомбами стали постійним явищем, із яким жодна країна не впоралась би самотужки. Президент підкреслив важливість міжнародної допомоги та взаємопідтримки всередині країни.

"Жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами - завжди отримує допомогу", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що це вже 1261-й день спротиву, і Україна продовжує завдавати ударів у відповідь по російській логістиці, нафтопереробці та військовій економіці. Він подякував українським воїнам за влучність і наголосив на єдності в боротьбі.

Топ коментарі
+13
А ми наближаємося до 200 скинутих потужніх відосиків щодня.
показати весь коментар
07.08.2025 12:22 Відповісти
+5
У нас теж є КАБи власного виробництва, ти минулого року хизувався. Скільки ми їх скидаємо на кацапів? Не менше ніж кацапи? Чи так і залишились ті КАБи в твоїх відосиках ( як майже все інше).
показати весь коментар
07.08.2025 12:31 Відповісти
+3
Але тебе і Ко цікавить як вкрасти на дронах, харчах, гумдопомозі і т д
показати весь коментар
07.08.2025 12:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не скігли! Можеш дати команду бомбити їх асфальтом і золотими унітазами Міндіча/Чернишова !
А як підключиться завгосп з ОПи, то закидаєте кацапів лантухами з баксами....
показати весь коментар
07.08.2025 12:25 Відповісти
Зе,та ти мудак,зтули пельку,недолугий,невіглас у всій красі.Допоміг тобі асвальт та квн?
показати весь коментар
07.08.2025 12:30 Відповісти
"Хроники Зегевары", глава VI, "треба Iх порахувать"...
показати весь коментар
07.08.2025 12:30 Відповісти
Якого біса ти скиглиш, z-резидент, вони близька 200 штук, а Україна їм на голови вже повинна сипати щодня більше 300 штук, й як найважчих, як найпотужніших!
Ось тоді й буде результат, а так все це розмови не про що!
показати весь коментар
07.08.2025 12:31 Відповісти
Сказал архитектор зоны отдыха на Чонгаре и хранитель секретного маринада шашлыка.
показати весь коментар
07.08.2025 12:32 Відповісти
Почему не сбиваете самолеты? Где ф-16? Твою жопу патужную прикрывают?
показати весь коментар
07.08.2025 12:34 Відповісти
Жодна країна не впоралась би - якби Мексика запускала дрони на США чи шмаляла КАБи - то вони в"їбали би по місцях де ті Шахеди лупляться і по літаках - тай по всьому
показати весь коментар
07.08.2025 12:36 Відповісти
Бо США мають чим вгатити. А якби США сипали на Мексику, то Мексика так само б відповідала потужними гундосиками.
показати весь коментар
07.08.2025 12:43 Відповісти
Але тебе і Ко цікавить як вкрасти на дронах, харчах, гумдопомозі і т д
показати весь коментар
07.08.2025 12:40 Відповісти
це говорить про те, що на рашкє забагато літаків....
показати весь коментар
07.08.2025 12:45 Відповісти
зате в нас по2-3-7 відосів від гундоса кожного дня
показати весь коментар
07.08.2025 13:03 Відповісти
 
 