Зеленський провів розмову із Мерцом: Час завершувати війну
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - розповів президент.
За словами Зеленського, із Німеччиною скоординували позиції.
"Домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати.
Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував він.
Злив частину України пуйлу, тепер можна й капітуляцію підписувати.
Зелена гнида не жилець, після цього в Україні.
"Ушаков: США зробили пропозицію, яку Росія вважає прийнятною
За даними польського порталу Onet, спецпосланник США Уїткофф озвучив варіант домовленостей:
▪️перемир'я замість миру;
▪️відкладення питання окупованих територій на 49 або 99 років;
▪️поступове зняття санкцій з РФ;
▪️у перспективі - повернення до імпорту російських енергоносіїв;
▪️без гарантій щодо нерозширення НАТО;
▪️без зупинки військової допомоги Україні."
Ваша правда !!
Це перемога - і щоб не допустити перемоги України путєн, трамп та зе-гнида спішно пропихують капітуляцію України - щоб гарантувати путєну окупацію захопленого і не дозволити вигнати звідти кацапів.
- після чого переговори зриваються, а нічого з вищесказаного не відбувається. І так по колу.
Може розкажеш народу Украіни , як ти вирішив закінчити
цю війну , не зрадивши всіх Украінців !!
Потужно.
По їбалу отримали, а у відповідь лише відосики зі статистикою, погрозами "помстимося", закликами санкції і скигленням, скигленням, скигленням.
1.Всі окуповані території України залишаються за рашкою.
2. Ніякої контрибуції з рашки для відбудови України.
3. Зняття всіх санкцій з рашки.
4. Заборона вступу України в НАТО.
5. Рашисьска мова - друга офіційна в Україні.
6. Заборона переслідування рашистських колаборантів в Україні, УПЦ МП.
7. Заборона озброєння України західним озброєнням. Скорочення армії.
ітд.
По суті, Україна - напівколонія рашки.
Тепер зрозуміло, чому мєнти та ТЦКшники були недоторкані і мали бронь від фронту.
Тепер це буде особиста гвардія зеленого зрадника, яка буде його захищати після війни, від народного гніву.
Дякуйте тим тупим хахлам,які це смердюче створіння до влади привели!
А найгірше буде те,що після активної війни знайдуться анацефали,які ЗНОВУ проголосують за цю мерзоту!
на пару раком поставят и заставят подписать все. А не подпишет сделают виноватым Украину.
- віддає москалям Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.
- залишає в Україні москальську мову і москальську церкву.
- відмовляється від вступу України в НАТО.
- відмовляється від репарацій за вбитих москалями сотень тисяч Українців - дітей і жінок, бабусь і дідусів, Українських воїнів.
- відмовляється від репарацій за знищені москалями міста і села, електростанції і заводи, лікарні і школи, дороги і мости, театри і дитячі садочки, за розграбовані музеї.
- відмовляється від репарацій за знищені москалями сільськогосподарські землі і угіддя, за вкрадене зерно, за спалені ліси, за екологічну катастрофу від війни світового масштабу.
- погоджується на скасування санкцій проти москальських окупантів.
''Стадіон так стадіон'' - Капітуляція так Капітуляція.
''Мудрий'' Український народ саме за це у 2019році і проголосував.
''Мудрий'' Український народ на виборах 2019 вирішив ''па-ржать'' і вчинив акт суїциду - тепер Бог Українцям суддя...