Зеленський провів розмову із Мерцом: Час завершувати війну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - розповів президент.

За словами Зеленського, із Німеччиною скоординували позиції.

"Домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати.



Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував він.

