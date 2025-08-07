УКР
Новини
4 668 61

Зеленський провів розмову із Мерцом: Час завершувати війну

Зеленський та Мерц провели розмову Що обговорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - розповів президент.

За словами Зеленського, із Німеччиною скоординували позиції.

Читайте також: Росія щодня скидає по Україні близько 200 керованих авіабомб, - Зеленський

"Домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати.

Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував він.

Читайте: Зеленський сьогодні планує низку розмов із європейськими лідерами: Обговоримо ключові деталі

Автор: 

Німеччина (7641) Зеленський Володимир (25009) Мерц Фрідріх (199)


Топ коментарі
+33
Оманський договорняк.
Злив частину України пуйлу, тепер можна й капітуляцію підписувати.
Зелена гнида не жилець, після цього в Україні.
показати весь коментар
07.08.2025 13:46 Відповісти
+22
зелена никчема бажае капитулювати.....
показати весь коментар
07.08.2025 13:46 Відповісти
+21
Оманська Гнида - Найвеличніший Завершитель
показати весь коментар
07.08.2025 13:46 Відповісти
Оманський договорняк.
Злив частину України пуйлу, тепер можна й капітуляцію підписувати.
Зелена гнида не жилець, після цього в Україні.
показати весь коментар
07.08.2025 13:46 Відповісти
Не тільки в нашій краіні😡
показати весь коментар
07.08.2025 13:53 Відповісти
Так в цьому і сенс - він вже накрав - хоче звалити з країни на так би мовити собачою на "заслуженный отдых". Типу мавр свою справу на галерах зробив. Тільки вот війна заважає. Звалить самі заєте до якої країни - тієї що не видає.
показати весь коментар
07.08.2025 13:55 Відповісти
А ось і "договорняк". Якщо не вкид, то це ...здець:
"Ушаков: США зробили пропозицію, яку Росія вважає прийнятною
За даними польського порталу Onet, спецпосланник США Уїткофф озвучив варіант домовленостей:
▪️перемир'я замість миру;
▪️відкладення питання окупованих територій на 49 або 99 років;
▪️поступове зняття санкцій з РФ;
▪️у перспективі - повернення до імпорту російських енергоносіїв;
▪️без гарантій щодо нерозширення НАТО;
▪️без зупинки військової допомоги Україні."
показати весь коментар
07.08.2025 14:03 Відповісти
Оманська Гнида - Найвеличніший Завершитель
показати весь коментар
07.08.2025 13:46 Відповісти
Він же і найвеличніший розпочинатель цієї війни. Не вибрали б цю гниду, не було б такого небаченого масштабу трагедії.
показати весь коментар
07.08.2025 13:52 Відповісти
100% ++++
Ваша правда !!
показати весь коментар
07.08.2025 13:54 Відповісти
Розкажіть це путлеру бо ключі від закінчення війни у нього в яйці.
показати весь коментар
07.08.2025 13:46 Відповісти
у кого "у нього" - у Зе чи у Мерца, чи вже там щось спільне узгоджено-скоординоване у двосторонньо-тристоронньому форматі?
показати весь коментар
07.08.2025 13:55 Відповісти
Склрійше ключі у кулі, а куля у лобі *****, от тоді так
показати весь коментар
07.08.2025 13:55 Відповісти
зелена никчема бажае капитулювати.....
показати весь коментар
07.08.2025 13:46 Відповісти
Значить вже вирішено капітулювати. Іншого закінчення наразі бути не може. Обʼєктивно.
показати весь коментар
07.08.2025 13:47 Відповісти
Пішли нові методички?
показати весь коментар
07.08.2025 14:04 Відповісти
Наближається транспортний колапс расєї - винос жд, авіа, нефтепереробних. путєн завив і побіг до трампа проситись, бо на підході важкі українсько-німецькі ракети які на раз призведуть до колапсу расєї.
Це перемога - і щоб не допустити перемоги України путєн, трамп та зе-гнида спішно пропихують капітуляцію України - щоб гарантувати путєну окупацію захопленого і не дозволити вигнати звідти кацапів.
показати весь коментар
07.08.2025 14:04 Відповісти
На росію вже четвертий рік постійно перед якимись переговорами "насувається коллапс", ось-ось "будуть винесені ключові об'єкти" і "партнери поставлять критичне озброєння для неминучої перемоги України"
- після чого переговори зриваються, а нічого з вищесказаного не відбувається. І так по колу.
показати весь коментар
07.08.2025 14:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_KDLBt9wh_M Залужний VS Безугла!!
показати весь коментар
07.08.2025 14:05 Відповісти
просте питання - які засади того миру? Знов Будапештський (Стамбульський) *********?
показати весь коментар
07.08.2025 13:48 Відповісти
Для Зе настала пора капітуляціі і йти на чергові вибори !
Може розкажеш народу Украіни , як ти вирішив закінчити
цю війну , не зрадивши всіх Украінців !!
показати весь коментар
07.08.2025 13:52 Відповісти
Або не піде, або піде "для галочки". Він має намір з наворованим звалити.
показати весь коментар
07.08.2025 13:57 Відповісти
Все , що він вкрав , давним давно в оффшорах .
показати весь коментар
07.08.2025 14:01 Відповісти
Ви абсолютно праві. Лишилось самому звалити "на законних підставах", типу у відставку після трудов героїчних.
показати весь коментар
07.08.2025 14:04 Відповісти
Так просто? Захотів - закінчив, захотів - не закінчив....🤡
показати весь коментар
07.08.2025 13:54 Відповісти
жінки ******* це в мужчінах
показати весь коментар
07.08.2025 13:55 Відповісти
Для бездуховного блазня , все просто 😕
показати весь коментар
07.08.2025 13:57 Відповісти
а чого йому не капітулювати? Більшість здатнихдо силового сротиву вже вбиточи покалічено, всі інші врозрахунокне беруться. Не здивуюсь, якщо доня вже й притулок пообіцяв
показати весь коментар
07.08.2025 13:54 Відповісти
буде чілити в екзилі
показати весь коментар
07.08.2025 13:56 Відповісти
Очікує сміливого підходу з російської сторони... Це він про рашистких підарів? Вже пора тиснути руки? А можна обійтись без цього ********?
показати весь коментар
07.08.2025 13:55 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2025 13:56 Відповісти
Дик, звичайно, час. Каву попили, в Курськ сходили, кордони 1918 року відвоювали, Путіна в Гаазі засудили.... Що там ще?
показати весь коментар
07.08.2025 13:58 Відповісти
Тобто, бомбити рф власними крилатими, балістичними ракетами та 30000 бпла дальнього ураження ми не будемо? Не кажучи вже про Таурси.
Потужно.
По їбалу отримали, а у відповідь лише відосики зі статистикою, погрозами "помстимося", закликами санкції і скигленням, скигленням, скигленням.
показати весь коментар
07.08.2025 13:59 Відповісти
время заканчивать войну , а где делось слово СПРАВЕДЛИВО ??? ((( время заканчивать войну СПРАВЕДЛИВО !!! вот как должно звучать !!! получается снова за счет Украины с потерей оккупированных территорий и БЕЗ ********* ,ЕС и НАТО !!! росия победила ???((( трампон премию мира получит ,америка воен. контракты до 40ого года , а мы как обычно будапешскую бумажку и ххххй в кармане !!! инвалидами , убитыми , кантуженными , пропавшими безвести !!!((( хооошо устроились КАПИТАЛИСТЫ !!! какую страну вы собираетесь следующую бомбить ???(((
показати весь коментар
07.08.2025 13:59 Відповісти
Справедливо то було вторік, в перед тим було про те що все закінчиться нашою перемогою.
показати весь коментар
07.08.2025 14:04 Відповісти
Оманський договорняк зеленого зрадника та пуйла.
1.Всі окуповані території України залишаються за рашкою.
2. Ніякої контрибуції з рашки для відбудови України.
3. Зняття всіх санкцій з рашки.
4. Заборона вступу України в НАТО.
5. Рашисьска мова - друга офіційна в Україні.
6. Заборона переслідування рашистських колаборантів в Україні, УПЦ МП.
7. Заборона озброєння України західним озброєнням. Скорочення армії.
ітд.
По суті, Україна - напівколонія рашки.

Тепер зрозуміло, чому мєнти та ТЦКшники були недоторкані і мали бронь від фронту.
Тепер це буде особиста гвардія зеленого зрадника, яка буде його захищати після війни, від народного гніву.
показати весь коментар
07.08.2025 14:01 Відповісти
А що віслюк,вже вийшли на кордони 91го? За що українці гинули 3 роки,якщо ми залишилися в положенні 22го року? Стратегічні планувальники в ОП ще ті. Стратегія там одна. День до вечора-то й добре. Та красти,красти,красти на чужій крові.
показати весь коментар
07.08.2025 14:01 Відповісти
А що ви очікували від нехристня,який наш Томос обзивав термосом,який Україну порнушнецею обзивав зі сцени, який у своєму 95му балагані українців дебілами виставляв,який 4 рази ухилявся від повісток,який у офшорах сотні міліонів доларів наскладав,а на ЗСУ копійки не дав?!
Дякуйте тим тупим хахлам,які це смердюче створіння до влади привели!
А найгірше буде те,що після активної війни знайдуться анацефали,які ЗНОВУ проголосують за цю мерзоту!
показати весь коментар
07.08.2025 14:03 Відповісти
Тільки Трамп задумав санкції проти росіі, Зе! заговорив про мир. Тобто санкції вже непотрібні. Іноземні війська та зброя теж.
показати весь коментар
07.08.2025 14:03 Відповісти
Мир не потрібен якщо при ньому будуть зняті санкції. Краще перетворити Україну на Палестину без майбутнього і з вічною війною, зате нафтогазові доходи росії зменшаться з 8 трильонів до 7 і бензин подорожчає на 10 рублів.
показати весь коментар
07.08.2025 14:12 Відповісти
Якби ти був українцем, то за кого би голосував на майбутніх виборах? прізвище.
показати весь коментар
07.08.2025 14:17 Відповісти
Все що каже Зеленський треба розуміти навпаки. Значить радився з Мерцом як ще можна затягнути цю війну. І це відбувається вже не вперше після розмов з єврочиновниками.
показати весь коментар
07.08.2025 14:06 Відповісти
Мне не понятно зачем ему трехсторонняя встреча? Его же рыжий пиz_да_бол вместе с x_Yйлом
на пару раком поставят и заставят подписать все. А не подпишет сделают виноватым Украину.
показати весь коментар
07.08.2025 14:11 Відповісти
Як діти((((( Забули тільки у ху..ла спитати.
показати весь коментар
07.08.2025 14:14 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2025 14:15 Відповісти
Багато не розуміє, що це все ще він.
показати весь коментар
07.08.2025 14:18 Відповісти
ничего достойного не будет- от слова ВООБЩЕ
показати весь коментар
07.08.2025 14:21 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2025 14:23 Відповісти
у них там одна голова не знает что говорит вторая. Не говоря уже об мыслительном процессе
показати весь коментар
07.08.2025 14:49 Відповісти
Зеленський чесно виконує свої передвиборчі обіцянки - ''даґаварітса па-срєдінє'' з москальськими окупантами:
- віддає москалям Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.
- залишає в Україні москальську мову і москальську церкву.
- відмовляється від вступу України в НАТО.
- відмовляється від репарацій за вбитих москалями сотень тисяч Українців - дітей і жінок, бабусь і дідусів, Українських воїнів.
- відмовляється від репарацій за знищені москалями міста і села, електростанції і заводи, лікарні і школи, дороги і мости, театри і дитячі садочки, за розграбовані музеї.
- відмовляється від репарацій за знищені москалями сільськогосподарські землі і угіддя, за вкрадене зерно, за спалені ліси, за екологічну катастрофу від війни світового масштабу.
- погоджується на скасування санкцій проти москальських окупантів.
''Стадіон так стадіон'' - Капітуляція так Капітуляція.
''Мудрий'' Український народ саме за це у 2019році і проголосував.
''Мудрий'' Український народ на виборах 2019 вирішив ''па-ржать'' і вчинив акт суїциду - тепер Бог Українцям суддя...
показати весь коментар
07.08.2025 14:25 Відповісти
За що Україні це кварталівське непорозуміння ? це і був рашиський проект.
показати весь коментар
07.08.2025 14:26 Відповісти
Дорослі українці свій вибір🤡 зробили в 19р... може хочь дітей своїх за кордон вивезуть ,та врятують від зеленського шобла , бо все йде до" безлікого битія " та колоніальної праці ...
показати весь коментар
07.08.2025 14:38 Відповісти
Краще б ти поїхав закудикини
показати весь коментар
07.08.2025 14:42 Відповісти
після корупційних скандалів чернишова/мідіча, турборежимної ліквідації антикорупційних органів тебе чекають-недочекаються в ЄС
показати весь коментар
07.08.2025 14:48 Відповісти
Прилізло на брехні на брехні і с беться
показати весь коментар
07.08.2025 14:54 Відповісти
такого ж сміливого підходу зі сторони Росії..Це як??? сміливий підхід??Побачимо що там було в Омані...
показати весь коментар
07.08.2025 15:07 Відповісти
В як же кордони 91 року, формула миру та інші фантазії Зепрофана?
показати весь коментар
07.08.2025 15:38 Відповісти
"Достойним" миром для кого? Для німців, чи буратінки з зелено-синьою шоблою?
показати весь коментар
07.08.2025 15:39 Відповісти
 
 