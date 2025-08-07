РУС
Зеленский после разговора с Макроном: Ближайшее время должно показать, будет ли Россия и дальше затягивать войну

Зеленский провел беседу с Макроном 7 августа

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном относительно разговора с Дональдом Трампом.

Об этом глава украинского государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Зеленский озвучил Макрону украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе, который состоялся 6 августа.

"Эмманюэль проинформировал о своих контактах с лидерами - те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день.

Координируем наши позиции и одинаково видим необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности. От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень много - и сейчас, и на будущее", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что во время разговора они согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной.

"Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия. Договорились еще обсудить с Президентом Франции итоги моих и его разговоров в течение дня с другими лидерами", - добавил Зеленский.

Трамп скаже, що м'яч на боці України, Європа сором'язливо промовчить.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:32 Ответить
А зє такий тупий, що і не знає - кінець війни смерть путлєра.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:35 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 15:33 Ответить
Мудрець, БЛТ! Та хоч цю гнидну морду не показуйте. Просто пишить інформацуію, без фоток.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:52 Ответить
За***бав ти зі своїм затягуванням. Ти зброю вимагай щоб нам дали і ніслова ні про переговори ні про капітуляцію ні про мир. Мир тільки ЗСУ нам може принести і ніяк не *****.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:56 Ответить
З 2019 року час показує-"зе .ворог України"
показать весь комментарий
07.08.2025 16:14 Ответить
Таке відчуття, що вони чогось бояться і тому користуються правилом Шеймуса Гіні
"Whatever you say, say nothing"

Інакше як пояснити цю балаканину про балаканину:
1) Зе провів телефонну розмову ... щодо розмови
2) Макрон поінформував порозмовляв про свої розмови, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день
3) Домовились іще обговорити порозмовляти про підсумки розмов
показать весь комментарий
07.08.2025 16:34 Ответить
 
 