Зеленский после разговора с Макроном: Ближайшее время должно показать, будет ли Россия и дальше затягивать войну

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном относительно разговора с Дональдом Трампом.

Об этом глава украинского государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Зеленский озвучил Макрону украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе, который состоялся 6 августа.

"Эмманюэль проинформировал о своих контактах с лидерами - те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день.

Координируем наши позиции и одинаково видим необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности. От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень много - и сейчас, и на будущее", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что во время разговора они согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной.

"Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия. Договорились еще обсудить с Президентом Франции итоги моих и его разговоров в течение дня с другими лидерами", - добавил Зеленский.

