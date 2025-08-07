Сырский о завершении войны: Украина должна побеждать, а не отступать
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский убежден, что война завершится на выгодных для Украины условиях, а для этого необходимо наступать на передовой.
Об этом он сказал в интервью для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия должна потерять способность диктовать что-то Украине - и сама согласиться на завершение войны.
"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание, на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас в настоящее время это очень важно", - добавил Сырский.
Золоті слова.
Але це буде тоді, коли громадянин рашки Просирський буде розтріляний як ворог українського народу за зраду.
Джерело: https://censor.net/ua/n3564782
То що, наступу на Сумщину немає? Її не ********, не евакуюють села/міста з прикордоння? Окупованих територій на Харківщині немає? А ті території Курщини, що були захоплені після початку цієї операції, обміняні на ЗАЕС? Завдання "курської авантюри" виконано?
Залужний хоч розмовляв з народом України як з дорослими, а не брехав через слово! Але амьобам "хочпаржом" брехня ближча до шлунку, бо солодка.
"Маємо те, що маємо" (с)
Блогером ставати не треба,їх і так достатньо.
В чому суть блогера: він говорить правдиві речі,але не знає ,як їх реалізувати плюс за ніщо не відповідає...
Хіба не він наступав?!