4 097 61

Сырский о завершении войны: Украина должна побеждать, а не отступать

Сырский рассказал о завершении войны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский убежден, что война завершится на выгодных для Украины условиях, а для этого необходимо наступать на передовой.

Об этом он сказал в интервью для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия должна потерять способность диктовать что-то Украине - и сама согласиться на завершение войны.

"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание, на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас в настоящее время это очень важно", - добавил Сырский.

Топ комментарии
+25
Їбать - копать! - оце загнув - то для початку зупини кацапів на фронті - а потім шось про наступ
показать весь комментарий
07.08.2025 21:15 Ответить
+21
Пропоную наступати на владимир... Чи де там твої батьки і брат живуть?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:16 Ответить
+20
Щоб наступати, треба повернути назад того головнокомандуючого котрий вмів це робити.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:17 Ответить
Їбать - копать! - оце загнув - то для початку зупини кацапів на фронті - а потім шось про наступ
показать весь комментарий
07.08.2025 21:15 Ответить
Ну "трон" потрібен не йому, а дєрьмаку, а янєлоху вистачить того, що накрав і вільного життя десь в цивілізації (ну не мухосранськ чи Ростов же!), де у нього вже є нерухомість і звідки немає екстрадиції. А вкраденого бабла з офшорів навіть на "скумбрію по 8" і "яйця по 17 за шт" вистачить...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:46 Ответить
Все так - але ж він воює з 2014 р - це ж не Зеля його придумав
показать весь комментарий
07.08.2025 21:43 Ответить
Спасибо, КЭП, теперь будем знать...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:15 Ответить
Как будто они и до него не гинули
показать весь комментарий
07.08.2025 22:03 Ответить
Пропоную наступати на владимир... Чи де там твої батьки і брат живуть?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:16 Ответить
Билят, опередил. )))
показать весь комментарий
07.08.2025 21:21 Ответить
Я это понял после вагнергейта.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:42 Ответить
Кожен день мабуть тренується наступати, але лише на граблі.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:16 Ответить
Щоб наступати, треба повернути назад того головнокомандуючого котрий вмів це робити.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:17 Ответить
Аж страшно запитати, це Ви про кого?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:48 Ответить
Хто ж той геній? Часом, не той, що поклав тисячі солдат, наступаючи в лоба на мінні поля "лініі Суровікіна" в 2023 році?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:31 Ответить
Драпатого
показать весь комментарий
07.08.2025 23:46 Ответить
Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. За "сирого" стільки "відступати " української землі вже здано куйлу, що воскреслий "Коба Джугашвілі його б ростріляв вже з 100 раз за здачу національних інтересів "отєчєства"
показать весь комментарий
07.08.2025 21:18 Ответить
Людська память коротка. Як відбили Київ, Херсон, більшу частину Харківської, то претензій до нього не було.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:50 Ответить
Покажи власним прикладом. Ти коли на передку був? Коли розмовляв з простими хлопцями в окопах? конь
показать весь комментарий
07.08.2025 21:19 Ответить
Генерали рвуться в бій, дайте тільки ресурс. Шкода що минулий ресурс вже майже закінчився, зброю витратили, людей втратили, але генерали ще сповнені рішучості наступати і це дає надію на майбутнє. Цікаво чи зможе влада назбирати мобілізованих щоб поповнити бойові бригади.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:20 Ответить
Значить треба ще більше м'яса?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:21 Ответить
Україна має перемагати, а не відступати.
Золоті слова.
Але це буде тоді, коли громадянин рашки Просирський буде розтріляний як ворог українського народу за зраду.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:22 Ответить
Годи звиздоболити, пане Сірьській! Ти ж головнокомандувач ЗСУ, а не звиздобол на кшталт сам знаєш кого! Покажи власним прикладом, на що ти здатен!
показать весь комментарий
07.08.2025 21:22 Ответить
Пропонує м'яснi штурми?.."Наступатєль",мля...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:23 Ответить
А что у кацапов получаеться.Чтобы побеждать нужно брать с них пример и диктатурой стать хотя бы на время войны.У нас официально 100 тысяч ухылянтов .Вот их всех на передовую да под заградотрядами,да в штурм с криками ура за неньку Украину.Слабо,а .А оркам не слабо потому то они и побеждают и территории у нас отжимают
показать весь комментарий
07.08.2025 21:45 Ответить
В нас 100т СЗЧ, а "ухилянтов" мільйони. Но таких умніків як ви я би гнав перед тима всіма "ухилянтами", пофігу на ваш вік, статус чи відсрочку, хоть міну собою розмінуєте!
показать весь комментарий
07.08.2025 21:52 Ответить
Ну так все равно если не украинские заградотряды тебя ухылянта в бой будут гнать сегодня то завтра это будут делать кацапские.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:56 Ответить
Менi 67 рокiв...я з iнвалiднiстю..а син мiй з березня 2022 року у вiйську..i племiниця теж..а ти хто по життю?З якого фронту вєщаєшь?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:06 Ответить
Тобі ж відповіли красноокий покажи приклад .***** стратегів розвелося за чужий рахунок і чуже життя.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:08 Ответить
Дурачок, і чим наступати? Саперними лопатками?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:06 Ответить
Не переживай .Тебе для начала старый калаш и пару рожков с патронами выдадут,а потом после первого боя трофеями у лрков разживешся если переживешь его этот бой
показать весь комментарий
07.08.2025 22:14 Ответить
Йому б в замполіти (як раніше) або в агітатори (як ще раніше) словоблудієм займатися. Читаєш і почуваєшся в паралельному світі а далека канонада таки повертає в реальність.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:25 Ответить
Що, не встигли ще достатньо українців утилізувати? Потрібен черговий самовбивчий контрнаступ?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:26 Ответить
Украинцев так и так утилизируют .Не сырский так кацапы когда захватят,мобилизируют и под заградотрядами погонят Европу от геев освобождать.Но в украинской армии как сказал недавно трамп потери в надцать сколько то там раз меньше чем у раши,а значит у тебя в надцать сколько то там раз больший шанс есть выжить в бою.Так что хочешь не хочешь ,а выбирать за кого воевать придеться хотя у кацапов то и выбора особого не будет для тебя сразу в мясном штурме где нибудь похоронят.А мотивировать идти в бой тебя будет кадыровец или бурят с пулеметом,нацеленным в твою спину
показать весь комментарий
07.08.2025 21:54 Ответить
Впевнений, що пан Володимир пише полум'яні дописи про війну до останнього українця і кордони 1918 року десь з окопа під Покровськом, тому що якщо це не так, то шановний пан - дешевий пропагандон та рафінований покидьок
показать весь комментарий
07.08.2025 22:02 Ответить
Не не из окопа .Просто пытаюсь боевой дух поддерживать и мотивировать людей здесь на цензоре
показать весь комментарий
07.08.2025 22:08 Ответить
В тебе така ж проблема, як у всіх інших покидьків-пропагаднонів. Ви всі пишете так, наче в людині існує вибір лише з двох варіантів, але це ж нахабна брехня. Як мінімум, завжди є ще третій варіант - змінити країну проживання на безпечну. На жаль, злочинна влада, порушуючи невід'ємні права людей, наражаючи їх на щоденну небезпеку та фактично утримуючи чоловіків у заручниках, намагається позбавити українців цієї можливості..
показать весь комментарий
07.08.2025 23:31 Ответить
"Як нам вигідно" . "нам" це кому?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:27 Ответить
Пареодягнеш ЗСУ в портки мультикам і сразу прийде потужна перемога.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:28 Ответить
А кому це він? расєйський генерал-відступ. Як там, до речі, родичі на кацапії? Живі-здорові? А ну на поліграф
показать весь комментарий
07.08.2025 21:29 Ответить
ну щаз почнеться)))
показать весь комментарий
07.08.2025 21:30 Ответить
Для Сирського війна проходить в якійсь паралельній реальності, ніби це комп'ютерна стратегія і після невдалого наступу можна просто наштампувати додаткових юнітів.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:31 Ответить
Хитра фраза: "...війна завершиться на вигідних для України умовах..."
показать весь комментарий
07.08.2025 21:38 Ответить
Залужний озвучував потреби необхідної для цього зброї, а що ми чули від Сирського?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:38 Ответить
У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський
Джерело: https://censor.net/ua/n3564782
показать весь комментарий
07.08.2025 21:55 Ответить
Після Зміни Залужного на Сирського ми ж тільки наступаємо! Сіра зона на Сумщині, окупована територія на Харківщині, евакуація на Дніпропетровщині... "Курська авантюра" - то ще одна перемога! Ну а те, що пишуть про розділення наступальних військ для звільнення Херсона і перенаправлення частини для утримання Бахмуту, то взагалі "солов'їна пісня" Сирського!
То що, наступу на Сумщину немає? Її не ********, не евакуюють села/міста з прикордоння? Окупованих територій на Харківщині немає? А ті території Курщини, що були захоплені після початку цієї операції, обміняні на ЗАЕС? Завдання "курської авантюри" виконано?
Залужний хоч розмовляв з народом України як з дорослими, а не брехав через слово! Але амьобам "хочпаржом" брехня ближча до шлунку, бо солодка.
"Маємо те, що маємо" (с)
показать весь комментарий
07.08.2025 21:40 Ответить
А він хто на цій війні?
Блогером ставати не треба,їх і так достатньо.
В чому суть блогера: він говорить правдиві речі,але не знає ,як їх реалізувати плюс за ніщо не відповідає...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:40 Ответить
Це ж було вже!!!
Хіба не він наступав?!
показать весь комментарий
07.08.2025 21:44 Ответить
С твоїм совковим мисленням про "наступати" це вже не смішно, ну пішли в курську обл рік тому , і що? Сточили під 0 кращі підрозділи.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:45 Ответить
Капітан ОБЧЄВІДНОСЬ!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 21:52 Ответить
Це він дозволу у когось запитує , чи що?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:52 Ответить
Супер зеГНИДА
показать весь комментарий
07.08.2025 22:10 Ответить
Які гарні слова для дебілів, бо дії сьомий рік інші, а дебіли вірять, вірять і ще раз вірять.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:19 Ответить
куда он наступать собрался? на те же грабли что в курске и в том распиаренном с каждого утюга контрнаступе с кучей положенного личного состава и техники на укреплениях кацапов? так они там щас еще больше окопались, в отличии от наших клоунов которые воруют безбожно на укреплениях там уже лабиринты накопаны
показать весь комментарий
07.08.2025 22:29 Ответить
Куди наступати?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:48 Ответить
Україна перемагала, коли Головкомом був Залужний і його Генеральний штаб, але Боневтік Потужно-Брехливий звільнив Залужного і 16 генералів Генштабу, щоб ті більше не били кацапів і не знущалися з "другої" армії світу. Після звільнення Залужного ЗСУ не затопили жодного великого корабля ворога, не повернула жодного окупованого міста, а все кожного дня відступають і втрачають території, знищивши наші ракетні програми і власні системи ППО.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:50 Ответить
Оопс..кремлівське чмо вилізло!!! Переможець хренов???
показать весь комментарий
07.08.2025 22:54 Ответить
Ти вже доперемагався до програшу, кацапський недоумок! Поверніть Залужного, приберіть це геноцидне лайно!
показать весь комментарий
07.08.2025 22:56 Ответить
 
 