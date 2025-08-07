Сырский о завершении войны: Украина должна побеждать, а не отступать

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский убежден, что война завершится на выгодных для Украины условиях, а для этого необходимо наступать на передовой.

Об этом он сказал в интервью для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия должна потерять способность диктовать что-то Украине - и сама согласиться на завершение войны.

"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание, на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас в настоящее время это очень важно", - добавил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский после разговора с Макроном: Ближайшее время должно показать, будет ли Россия и дальше затягивать войну