УКР
Новини
Сирський визнав помилку на Курщині, яка дала росіянам зайти трубою в тил ЗСУ: "Не догледіли"

Сирський розповів чому росіяни прорвалися в Суджу газопроводом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про прорахунок під час операції на Курщині, коли ворог скористався трубою газопроводу для проникнення в Суджу, де ЗСУ утримували позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю для ТСН.

Сирський зазначив, що знав про те, що російські окупанти можуть використовувати цей трубопровід.

Однак, за його словами, українським військовим ставили завдання взяти під контроль ті місця, на яких росіяни могли вийти з труби. Проте ворогу усе ж вдалося прорватися до Суджи.

"Тобто задачі такі ставилися і, ну, просто, ймовірно, десь, не догледіли, а, можливо, і не врахували зухвалості цих дій", - пояснив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Курська операція фактично врятувала Покровськ та інші напрямки фронту Донеччини, - Сирський

За словами головкома, росіяни заходили з кількох боків на Суджанському напрямку — і це також послабило увагу за трубою, чим і скористалися окупанти.

"Тому що це відбувалося в комплексі. Вони наступали й по трубі, і детально до цього готувалися, і тримали це в таємниці. Ну і по-друге, у них тривав наступ на Суджанському напрямку з декількох боків. Тобто, напевно, в ході ведення бойових дій [військові Сил оборони] послабили увагу за цією трубою", - додає він.

Усе це призвело до ускладнення відходу Сил оборони, оскільки росіяни пробралися фактично в тил українських позицій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову обстріляли ГВС "Суджа" на Курщині. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що на початку березня російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. 

Сирський Олександр (699) Курськ (1187) Суджа (47)


військовий не професія а діагноз
показати весь коментар
07.08.2025 22:56 Відповісти
"Ой, труба-труба-труба,
Всіх Зеленський заїба..."

Новий фольклор України.
показати весь коментар
07.08.2025 22:58 Відповісти
Так ось у чому справа,ви просто не догледіли,одні початок війни просто проїбали,а ви на Курщіні просто недогледіли,******** ви кончені.
показати весь коментар
07.08.2025 23:03 Відповісти
І за цим "не догледіли", життя тисяч людей... На які йому і "лідеру", який його призначив - начхати.
показати весь коментар
07.08.2025 23:08 Відповісти
Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати!

А якщо, щось не так, то "недогледіли"...
показати весь коментар
07.08.2025 23:05 Відповісти
А хіба тільки в Суджі недогледіли трубу а солдат скільки раз збирали на "построєніє" на передку - ****** ми вчимося - "товариш" генерал
показати весь коментар
07.08.2025 23:05 Відповісти
втак це ж вже було, в Авдіїнці, таваріщ генерал про-сирський !

без пана Генерала Залужного пропадемо !!!

.
показати весь коментар
07.08.2025 23:08 Відповісти
не догледів,
другий раз після Авдіївки...

дивитись наперед і передбачати критичні ситуації - то не для про-сирського

.
показати весь коментар
07.08.2025 23:05 Відповісти
Будь-який командувач з хоча б крихтою честі після такого одразу подав би у відставку. Але не Сирський...
показати весь коментар
07.08.2025 23:06 Відповісти
В інтерв'ю https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/23/ukraine-syrsky-interview-war-trump/ The Washington Post генерал відкинув будь-які натяки на те, що планує піти у відставку. Він поділився, що перебуває у гарній фізичній формі - все ще може зробити 100 віджимань без перерви. Водночас його помічники кажуть, що "він рідко - якщо взагалі колись - спить".
показати весь коментар
07.08.2025 23:10 Відповісти
всі наші офіційні смі і новини - пропаганда і брехня ! ви згадайте, вони ж нам кричали, що зсу там засідку зробили кацапам, а тепер "прогледіли" ?! це пздц !
показати весь коментар
07.08.2025 23:09 Відповісти
Ваше "недогледіли" перекладається як: "Я, Олександр Сирський, разом з моїми генералами, не засвоїли уроків Авдіївки і двома ногами стрибнули на ті ж самі граблі. А розплатилися за це кров'ю і життями українських вояків. Ну і ще набрехали з три короби на говномарафоні. Ось, який гарний хрестик за це отримав!"
показати весь коментар
07.08.2025 23:13 Відповісти
 
 