Сирський визнав помилку на Курщині, яка дала росіянам зайти трубою в тил ЗСУ: "Не догледіли"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про прорахунок під час операції на Курщині, коли ворог скористався трубою газопроводу для проникнення в Суджу, де ЗСУ утримували позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю для ТСН.

Сирський зазначив, що знав про те, що російські окупанти можуть використовувати цей трубопровід.

Однак, за його словами, українським військовим ставили завдання взяти під контроль ті місця, на яких росіяни могли вийти з труби. Проте ворогу усе ж вдалося прорватися до Суджи.

"Тобто задачі такі ставилися і, ну, просто, ймовірно, десь, не догледіли, а, можливо, і не врахували зухвалості цих дій", - пояснив Сирський.

За словами головкома, росіяни заходили з кількох боків на Суджанському напрямку — і це також послабило увагу за трубою, чим і скористалися окупанти.

"Тому що це відбувалося в комплексі. Вони наступали й по трубі, і детально до цього готувалися, і тримали це в таємниці. Ну і по-друге, у них тривав наступ на Суджанському напрямку з декількох боків. Тобто, напевно, в ході ведення бойових дій [військові Сил оборони] послабили увагу за цією трубою", - додає він.

Усе це призвело до ускладнення відходу Сил оборони, оскільки росіяни пробралися фактично в тил українських позицій.

Раніше повідомлялося, що на початку березня російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу.