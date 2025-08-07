Курська операція фактично врятувала Покровськ та інші напрямки фронту Донеччини, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не погоджується із твердженнями, що замість початку операції у Курській області РФ краще було б підсилити українські війська на передовій на Донеччині.

Про це він сказав в інтерв’ю для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кожна українська бригада, яка б була відправлена на Покровський напрямок або на Торецький напрямок, не змогла покращити суттєво ситуацію і "фактично стерлась б".

"Противник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського. І тоді всі наші військовослужбовці якраз казали, що мали можливість просто перепочити. Тобто активні дії закінчились на десяти напрямках тоді, тому що ворог поступово з тих напрямків відправився на Курський напрямок", - пояснив головком ЗСУ.

На думку Сирського, Курська операція була "неймовірною" та "блискучою".

"Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію", - розповів він.

Крім того, за його словами, операція ЗСУ на Курщині мала безпосередній вплив на ситуацію на Сході.

"Цей наступ фактично врятував і Покровськ, і Торецьк, і Часів Яр, і Купʼянськ, Лиман, всі інші напрямки", - додав головком ЗСУ.

Водночас Сирський назвав ситуацію у Покровську "загрозливою", оскільки там наразі знаходяться найпотужніші угруповання російської армії –– біля міста вже перебуває приблизно 110 тисяч окупантів.

"Нам вдається тримати ситуацію… Ворог змінював тактику, змінював кількість військ, застосовував і бронетехніку. Ми тримаємо позиції, але так, там ситуація складна — справді складна, але ми ж вживаємо усіх заходів, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там [у Покровську] шалені втрати. Щоденно у Покровську найбільша кількість атак противника", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

