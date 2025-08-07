УКР
Курська операція фактично врятувала Покровськ та інші напрямки фронту Донеччини, - Сирський

Сирський про Курську операцію

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не погоджується із твердженнями, що замість початку операції у Курській області РФ краще було б підсилити українські війська на передовій на Донеччині.

Про це він сказав в інтерв’ю для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кожна українська бригада, яка б була відправлена на Покровський напрямок або на Торецький напрямок, не змогла покращити суттєво ситуацію і "фактично стерлась б".

"Противник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського. І тоді всі наші військовослужбовці якраз казали, що мали можливість просто перепочити. Тобто активні дії закінчились на десяти напрямках тоді, тому що ворог поступово з тих напрямків відправився на Курський напрямок", - пояснив головком ЗСУ.

На думку Сирського, Курська операція була "неймовірною" та "блискучою". 

"Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію", - розповів він.

Крім того, за його словами, операція ЗСУ на Курщині мала безпосередній вплив на ситуацію на Сході.

"Цей наступ фактично врятував і Покровськ, і Торецьк, і Часів Яр, і Купʼянськ, Лиман, всі інші напрямки", - додав головком ЗСУ.

Водночас Сирський назвав ситуацію у Покровську "загрозливою", оскільки там наразі знаходяться найпотужніші угруповання російської армії –– біля міста вже перебуває приблизно 110 тисяч окупантів.

"Нам вдається тримати ситуацію… Ворог змінював тактику, змінював кількість військ, застосовував і бронетехніку. Ми тримаємо позиції, але так, там ситуація складна — справді складна, але ми ж вживаємо усіх заходів, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там [у Покровську] шалені втрати. Щоденно у Покровську найбільша кількість атак противника", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Донецька область (9238) Сирський Олександр (699) Покровськ (752) Курськ (1187) Покровський район (850) війна в Україні (5598)


Топ коментарі
+19
07.08.2025 21:58 Відповісти
+17
Ну , ви зрозуміли ...
07.08.2025 21:51 Відповісти
+11
Жодним чином не вплинула, тільки збільшила ширину фронту і розтягнула та виснажила наші сили , що в обороні що в наступі, всі ротації отам.
07.08.2025 22:00 Відповісти
Ну , ви зрозуміли ...
07.08.2025 21:51 Відповісти
Це якась маячня ..хотілося б почути відверту думку Генерала Залужного...
07.08.2025 21:56 Відповісти
Залужный был против категорически.
07.08.2025 22:01 Відповісти
Залужному ніколи -у нього фотосесія а потім треножори.
І шо можна в нього питати після того контрнаступу?
07.08.2025 22:17 Відповісти
07.08.2025 21:58 Відповісти
СИрский? А это хто? Бухгалтер какой-то. Все время рассказывает как ЗСУ вопреки его командованию ******** кацапню.
он же выше управления ротой не способен мыслить. Да ему и роту нельзя доверить.
07.08.2025 21:58 Відповісти
Операція створювалась в штабах рашки з метою захоплення Донбасу.
Коли буде оприлюднено,хто давав вказівку перегнати кращі війська з осн.напрямку на безлике рос.прикордоння і які понесли втрати,він виїде до батьків і стане недосяжним...
07.08.2025 21:59 Відповісти
Хто за шо а вшивий за баню - зупинити їх потрібно було на Донбасі і потім на Курськ а тепер ні Курська і кацапи на фронті продавлюють
07.08.2025 21:59 Відповісти
Якось недолуго "врятувала"
07.08.2025 21:59 Відповісти
Жодним чином не вплинула, тільки збільшила ширину фронту і розтягнула та виснажила наші сили , що в обороні що в наступі, всі ротації отам.
07.08.2025 22:00 Відповісти
Троянський кінь виправдовує ішака.
07.08.2025 22:01 Відповісти
07.08.2025 22:01 Відповісти
Звучить як оправдання
07.08.2025 22:02 Відповісти
А скільки найкращих бригад ця операція скосила?
07.08.2025 22:05 Відповісти
На Вікіпедії є дослівний список їх,яких туди перегнали. Це дійсно найкращі.
07.08.2025 22:07 Відповісти
В нас всі бригади найкращі.
07.08.2025 22:08 Відповісти
Неа
07.08.2025 22:25 Відповісти
Війна мусить повернутися в дома агресора ! Курська операція , звісно , була потрібна але - вона мусила бути на 2 роки раніше !
07.08.2025 22:05 Відповісти
Там була 80-ка, перед тим про ню широко інформували,тепер ні слова про 80-ку, львівську.
07.08.2025 22:05 Відповісти
07.08.2025 22:05 Відповісти
Час покаже що то була за " операція"...та її справжню доцільність та які були втрати ..
07.08.2025 22:07 Відповісти
Г н и д а ..
07.08.2025 22:08 Відповісти
А яка ситуація зараз у "врятованому" Покровську?
07.08.2025 22:09 Відповісти
Путєн був загнаний у дипломатичну пастку і для цього у Кремлі спланували Курську операцію і дали наказ Оманському та його поплічникам на виконання. А другий напрямок - це відведення найбільш боєздатних укомплектованих західним озброєнням частин і здача корисних копалин Донбасу.
07.08.2025 22:09 Відповісти
Курська операція була "неймовірною" та "блискучою"…. по знищенню власної бронетехніки та військових. Та ну нах@й такий «порятунок».
07.08.2025 22:12 Відповісти
Курська авантюра - це ганьба і знищення найкращих підрозділів ЗСУ і її зброї.
07.08.2025 22:15 Відповісти
Без захоплення Курської АЕС там не було чого робити...
07.08.2025 22:16 Відповісти
Задумка була не погана але треба було своєчасно вийти а не піаритись ціною життів хлопців
07.08.2025 22:19 Відповісти
Питання не в тому , аби "вчасно вийти" - питання в тому , що треба було скористатись цим - знищити кацапські укріплення , побудувати свої і т.д ...
07.08.2025 22:24 Відповісти
Історія показує шо будувати можемо тільки на папері
07.08.2025 22:26 Відповісти
А виходити треба було на багато раніше
07.08.2025 22:28 Відповісти
"що треба було".
Нема цього " що треба було",а є результат.
Як це сказано: добрими намірами вимощена дорога... куди?
07.08.2025 22:31 Відповісти
На мій погляд, це не вдала операція по захопленню курської атомної електростанції.
07.08.2025 22:21 Відповісти
сырский утверждает, что это Украинские солдаты просрали выход кацапов через трубу в судже. А он белый и пушистый.
Когда полководец гавно, то битвы проигрывают солдаты.
07.08.2025 22:25 Відповісти
Он полный дебил, оторванный о реальности?
07.08.2025 22:30 Відповісти
Прикиньте оце - керує армією? І хтось ще дивуєтьсЯ, що кацапи після його призначення, поперли катком? Він же ідіот!
07.08.2025 22:55 Відповісти
придурок
07.08.2025 22:30 Відповісти
я б ще зрозумів, якби зайшли, наробили шороху і швидко вийшли на свою територію, де в цей час тилові частини зробили б міцні укріплення, але коли наші вийшли назад на сумщину, то за ними зайшли кацапи і кілометрів двадцять, до самої Юнакіївки взагалі не зустрічали опору всу, хіба що скиди з дронів. всі ми памятаємо відео з наших коптерів, як кацапи на квадроциклах заскакували в порожні села, де взагалі не було всу і спокійно там закріплювались
07.08.2025 22:34 Відповісти
"Курська операція" - це найбільший позор прийнґятого рішення Лідером світу Боневтіком Потужним для знищення найбоєздатніших підрозділів ЗСУ, які були край потрібні на сході країни для відбиття тоді знищених ворогом міст Донеччини. Захід наших військ в Курську область - гарна ідея, але після недільного там перебування потрібно було відходити в підготовлені позиції на нашому кордоні і дати зрозуміти ворогу, що ми сожемо зайти і в білгородську та інші області, щоб вони скрізь тримали свої групіровки. А залишенням там нашої групіровки телепні із "Ставки" дали можливість ворогу оточити і залучити північнокерейські війська, щоб ті вбивали наших найкращих, а свої кацапські війська, після того, як скували наших в Курській області терористи із Північної Кореї перекинули на схід і південь.
07.08.2025 22:40 Відповісти
Касапи спочатку перекрили єдину трасу,"дорогу життя", по якій йшло постачання.Сирок навіть не спромігся убезпечити цю дорогу.
Ще восени писав,що касапи перекриють дорогу назад -це ж простіше простого їм це зробити і треба було наперед думати сирку,що касапи ймовірно таке зроблять.
Ні,поки самі не почали виходити,вночі і пішим порядком.
07.08.2025 22:55 Відповісти
Завдяки курській операції в Сумах в рази побільшало прильотів, а прикордонні села тепер всі в руїнах. Тільки ж на марахвоні про це не скажуть і верховний у своїх відосиках не прогундосить, хіба що таємно прибуде в місто роздати нагороди та попіаритись на фоні стели
07.08.2025 22:43 Відповісти
Що ти несеш, імбецил?!
07.08.2025 22:54 Відповісти
Для кого цей пердь? Стратег херов!!!
07.08.2025 22:55 Відповісти
Був німецький офіцер який носив прізвище пожежний Гітлера Модель командуючий 3-ю танковою.Військовий злочинець і геній.80 років тому він теж пішов атакою на Курську область і втратив значну частину піхоти.Техніку він все таки відвів з Курська на заздалегідь підготовлені оборонні позиції.Достатньо кому цікаво просто провести паралелі і проаналізувати дії німецького командування і нашого)).
07.08.2025 23:13 Відповісти
 
 