Курська операція фактично врятувала Покровськ та інші напрямки фронту Донеччини, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не погоджується із твердженнями, що замість початку операції у Курській області РФ краще було б підсилити українські війська на передовій на Донеччині.
Про це він сказав в інтерв’ю для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, кожна українська бригада, яка б була відправлена на Покровський напрямок або на Торецький напрямок, не змогла покращити суттєво ситуацію і "фактично стерлась б".
"Противник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського. І тоді всі наші військовослужбовці якраз казали, що мали можливість просто перепочити. Тобто активні дії закінчились на десяти напрямках тоді, тому що ворог поступово з тих напрямків відправився на Курський напрямок", - пояснив головком ЗСУ.
На думку Сирського, Курська операція була "неймовірною" та "блискучою".
"Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію", - розповів він.
Крім того, за його словами, операція ЗСУ на Курщині мала безпосередній вплив на ситуацію на Сході.
"Цей наступ фактично врятував і Покровськ, і Торецьк, і Часів Яр, і Купʼянськ, Лиман, всі інші напрямки", - додав головком ЗСУ.
Водночас Сирський назвав ситуацію у Покровську "загрозливою", оскільки там наразі знаходяться найпотужніші угруповання російської армії –– біля міста вже перебуває приблизно 110 тисяч окупантів.
"Нам вдається тримати ситуацію… Ворог змінював тактику, змінював кількість військ, застосовував і бронетехніку. Ми тримаємо позиції, але так, там ситуація складна — справді складна, але ми ж вживаємо усіх заходів, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там [у Покровську] шалені втрати. Щоденно у Покровську найбільша кількість атак противника", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.
І шо можна в нього питати після того контрнаступу?
он же выше управления ротой не способен мыслить. Да ему и роту нельзя доверить.
Коли буде оприлюднено,хто давав вказівку перегнати кращі війська з осн.напрямку на безлике рос.прикордоння і які понесли втрати,він виїде до батьків і стане недосяжним...
Нема цього " що треба було",а є результат.
Як це сказано: добрими намірами вимощена дорога... куди?
Когда полководец гавно, то битвы проигрывают солдаты.
Ще восени писав,що касапи перекриють дорогу назад -це ж простіше простого їм це зробити і треба було наперед думати сирку,що касапи ймовірно таке зроблять.
Ні,поки самі не почали виходити,вночі і пішим порядком.