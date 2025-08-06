Зеленський вручив нагороди воїнам 95-ї десантно-штурмової бригади та анонсував пряме фінансування для бойових підрозділів. ФОТОрепортаж

У середу, 6 серпня, президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Він подякував бійцям за участь у Курській операції та відзначив їх державними нагородами.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже символічний день. Дякую воїнам, командуванню за те, що рік тому були одними з дуже важливих бригад, які пройшли такий складний шлях. Були учасниками Курської операції. Це дійсно виклик. Перший виклик, коли Україна, а саме наші воїни, повертали війну на територію Росії, на територію ворога. Я високо це ціную. Ніхто не дасть забути цю операцію", - заявив президент.

Зеленський обговорив із військовими мотивацію захисників і захисниць, власне українське виробництво дронів та забезпечення підрозділів пікапами, оптоволокном і вибухівкою.

Також він повідомив про нове рішення Ставки, яке дозволить збільшити пряме фінансування бойових бригад.

"Є рішення Ставки, завдяки якому буде збільшене пряме фінансування бойових бригад", - заявив очільник держави.

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