УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12348 відвідувачів онлайн
Новини Фото Операція ЗСУ на Курщині Відзначення нагородами військових ЗСУ
280 4

Зеленський вручив нагороди воїнам 95-ї десантно-штурмової бригади та анонсував пряме фінансування для бойових підрозділів. ФОТОрепортаж

У середу, 6 серпня, президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Він подякував бійцям за участь у Курській операції та відзначив їх державними нагородами.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже символічний день. Дякую воїнам, командуванню за те, що рік тому були одними з дуже важливих бригад, які пройшли такий складний шлях. Були учасниками Курської операції. Це дійсно виклик. Перший виклик, коли Україна, а саме наші воїни, повертали війну на територію Росії, на територію ворога. Я високо це ціную. Ніхто не дасть забути цю операцію", - заявив президент.

нагороди

нагороди

Зеленський обговорив із військовими мотивацію захисників і захисниць, власне українське виробництво дронів та забезпечення підрозділів пікапами, оптоволокном і вибухівкою.

нагороди

нагороди

Також він повідомив про нове рішення Ставки, яке дозволить збільшити пряме фінансування бойових бригад.

нагороди

нагороди

"Є рішення Ставки, завдяки якому буде збільшене пряме фінансування бойових бригад", - заявив очільник держави.

нагороди

нагороди

Дивіться також: Воїни 95 ОДШБр ліквідували групу російських загарбників на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) нагорода (1298) військовослужбовці (4875) 95 окрема десантно-штурмова бригада (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"буде збільшене пряме фінансування бойових бригад"- яке ти, падло зі своєю сворою, раніше відібрав! Подонок, і за це ти теж будеш відповідати! За все!
показати весь коментар
06.08.2025 22:01 Відповісти
Прощальний бенефіс безтолкового ішака. Чмо намагається ще врятувати ситуацію.
показати весь коментар
06.08.2025 22:01 Відповісти
Знов ссанина в очі. Що означає "пряме фінансування". Це як? А до цього було не пряме? Через мін.оборони це яке фінансування? Клоуни їбані
показати весь коментар
06.08.2025 22:01 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 22:08 Відповісти
 
 