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Новости Фото Операция ВСУ на Курщине Награждение военных ВСУ
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Зеленский вручил награды воинам 95-й десантно-штурмовой бригады и анонсировал прямое финансирование для боевых подразделений. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 6 августа, президент Владимир Зеленский посетил пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Он поблагодарил бойцов за участие в Курской операции и отметил их государственными наградами.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень символический день. Благодарю воинов, командование за то, что год назад были одними из очень важных бригад, которые прошли такой сложный путь. Были участниками Курской операции. Это действительно вызов. Первый вызов, когда Украина, а именно наши воины, возвращали войну на территорию России, на территорию врага. Я высоко это ценю. Никто не даст забыть эту операцию", - заявил президент.

награды

награды

Зеленский обсудил с военными мотивацию защитников и защитниц, собственное украинское производство дронов и обеспечение подразделений пикапами, оптоволокном и взрывчаткой.

награды

награды

Также он сообщил о новом решении Ставки, которое позволит увеличить прямое финансирование боевых бригад.

награды

награды

"Есть решение Ставки, благодаря которому будет увеличено прямое финансирование боевых бригад", - заявил глава государства.

награды

награды

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Автор: 

Зеленский Владимир (21454) награда (1836) военнослужащие (6245) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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"буде збільшене пряме фінансування бойових бригад"- яке ти, падло зі своєю сворою, раніше відібрав! Подонок, і за це ти теж будеш відповідати! За все!
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06.08.2025 22:01 Ответить
Прощальний бенефіс безтолкового ішака. Чмо намагається ще врятувати ситуацію.
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06.08.2025 22:01 Ответить
Ніт,
це святкування річниці початку найвеличнішої і надпатужної курської операції...
у Сумах...
в бункері...
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06.08.2025 22:59 Ответить
Знов ссанина в очі. Що означає "пряме фінансування". Це як? А до цього було не пряме? Через мін.оборони це яке фінансування? Клоуни їбані
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06.08.2025 22:01 Ответить
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06.08.2025 22:08 Ответить
А що з 80-кою?
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06.08.2025 22:29 Ответить
 
 