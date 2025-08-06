Зеленский вручил награды воинам 95-й десантно-штурмовой бригады и анонсировал прямое финансирование для боевых подразделений. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 6 августа, президент Владимир Зеленский посетил пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Он поблагодарил бойцов за участие в Курской операции и отметил их государственными наградами.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень символический день. Благодарю воинов, командование за то, что год назад были одними из очень важных бригад, которые прошли такой сложный путь. Были участниками Курской операции. Это действительно вызов. Первый вызов, когда Украина, а именно наши воины, возвращали войну на территорию России, на территорию врага. Я высоко это ценю. Никто не даст забыть эту операцию", - заявил президент.

Зеленский обсудил с военными мотивацию защитников и защитниц, собственное украинское производство дронов и обеспечение подразделений пикапами, оптоволокном и взрывчаткой.

Также он сообщил о новом решении Ставки, которое позволит увеличить прямое финансирование боевых бригад.

"Есть решение Ставки, благодаря которому будет увеличено прямое финансирование боевых бригад", - заявил глава государства.

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