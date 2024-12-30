Воины 95-й ОДШБр ликвидировали группу российских захватчиков на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, группу российских захватчиков.
Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
"Наверное, сейчас полстраны ожидает, чтобы мы взяли в плен кого-то из новоприбывших россиян, чтобы убедиться, действительно ли сейчас за Питуна умирают корейцы. Мы не против, но враг прислал очень неживучих штурмовиков", - пишут в бригаде.
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в новостях за курчатник нужно писать не захватчики, а рашисты.
"зсу лікведували купу рашистів на звільненій курщині" - так к истине ближе.