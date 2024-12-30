Воины 5-й ОШБр уничтожили бронетехнику, пехоту и укрепление противника на Краматорском направлении. ВИДЕО
На Краматорском направлении воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронетехнику, пехоту и укрепления противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
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Ігор Смотренко 5085fb34
показать весь комментарий30.12.2024 23:14 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий31.12.2024 09:18 Ответить Мне нравится 0
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