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Воины 5-й ОШБр уничтожили бронетехнику, пехоту и укрепление противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронетехнику, пехоту и укрепления противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

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дякуємо!
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30.12.2024 23:14 Ответить
Гарно. Кияни!)))
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31.12.2024 09:18 Ответить
 
 