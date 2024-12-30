Силы беспилотных систем поразили вражеский ЗРК "ТОР-М1-2" на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении украинские силы нанесли очередной мощный удар по системе противовоздушной обороны российских захватчиков. Операторы 412-го полка "NEMESIS" успешно уничтожили самоходную огневую установку 9А310М1-2 ЗРК "БУК-М1-2".
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Сил беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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льгову.Камера спостереження
зафіксувала декілька прильотів.
Чекаєм, що орки напишуть про
влучання.