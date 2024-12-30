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армия РФ (18012) война (389) уничтожение (6229) ЗРК (175)

Силы беспилотных систем поразили вражеский ЗРК "ТОР-М1-2" на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении украинские силы нанесли очередной мощный удар по системе противовоздушной обороны российских захватчиков. Операторы 412-го полка "NEMESIS" успешно уничтожили самоходную огневую установку 9А310М1-2 ЗРК "БУК-М1-2".

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Сил беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские морпехи отразили вражеский штурм на Кураховском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
Також зараз відпрацювали по
льгову.Камера спостереження
зафіксувала декілька прильотів.
Чекаєм, що орки напишуть про
влучання.
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30.12.2024 19:42
+7
Слава ЗСУ!
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30.12.2024 19:58
+6
Хорошо бахнули - із пердака аж тяга пішла....
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30.12.2024 19:56
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Також зараз відпрацювали по
льгову.Камера спостереження
зафіксувала декілька прильотів.
Чекаєм, що орки напишуть про
влучання.
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30.12.2024 19:42 Ответить
Де глянути?)))
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30.12.2024 19:56 Ответить
Я читала на телеграмЗСУ
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30.12.2024 20:16 Ответить
Вот это пыхнуло!!!! Успел ли мєхвод Фениксом стать? Или на болотах Жарь-Пціца?
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30.12.2024 19:55 Ответить
так, встиг. Це і була розгонна ступінь Фєнікса.
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30.12.2024 20:54 Ответить
Хорошо бахнули - із пердака аж тяга пішла....
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30.12.2024 19:56 Ответить
Слава ЗСУ!
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30.12.2024 19:58 Ответить
В заголовку Тор, в тексті Бук, я розумію, що редакторам пофіг, а коли вказуєш на такі косяки, банять.
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30.12.2024 20:00 Ответить
а насправді "панцирь-с". Таке зараз складне життя, особливо ближче до вечора.
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30.12.2024 20:51 Ответить
поставив нашим козакам лайк у карму
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30.12.2024 20:25 Ответить
Так, що уразили, "Бук" чі "Тор"?
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31.12.2024 07:58 Ответить
а какая разніца?
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31.12.2024 08:57 Ответить
Подивися ТТХ і зрозумієш різницю. Люба вражена ворожа техніка це добре.
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31.12.2024 10:09 Ответить
 
 