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Украинские морпехи отразили вражеский штурм на Кураховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты отбили штурм оккупационных войск на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кураховское направление продолжает оставаться наиболее "горячим" направлением на всей линии фронта. Враг не прекращает попыток прорвать оборону украинских защитников, бросая все имеющиеся средства и личный состав на "мясные" штурмы.

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Добре, Воїни, добре!!!
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30.12.2024 19:51 Ответить
 
 