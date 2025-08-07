Курская операция фактически спасла Покровск и другие направления фронта Донецкой области, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не согласен с утверждениями, что вместо начала операции в Курской области РФ лучше было бы усилить украинские войска на передовой в Донецкой области.

Об этом он сказал в интервью для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, каждая украинская бригада, которая была бы отправлена на Покровское направление или на Торецкое направление, не смогла бы улучшить существенно ситуацию и "фактически стерлась бы".

"Противник фактически прекратил наступательные действия на большинстве направлений, кроме Покровского. И тогда все наши военнослужащие как раз говорили, что имели возможность просто отдохнуть. То есть активные действия закончились на десяти направлениях тогда, потому что враг постепенно с тех направлений отправился на Курское направление", - пояснил главком ВСУ.

По мнению Сырского, Курская операция была "невероятной" и "блестящей".

"Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая моральная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавлено, практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что сейчас надо только обороняться. И здесь нам удалось провести вот ту блестящую наступательную операцию", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, операция ВСУ на Курщине имела непосредственное влияние на ситуацию на Востоке.

"Это наступление фактически спасло и Покровск, и Торецк, и Часов Яр, и Купянск, Лиман, все другие направления", - добавил главком ВСУ.

В то же время Сирский назвал ситуацию в Покровске "угрожающей", поскольку там сейчас находятся самые мощные группировки российской армии - возле города уже находится примерно 110 тысяч оккупантов.

"Нам удается держать ситуацию... Враг менял тактику, менял количество войск, применял и бронетехнику. Мы держим позиции, но да, там ситуация сложная - действительно сложная, но мы же принимаем все меры, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там [в Покровске] огромные потери. Ежедневно в Покровске наибольшее количество атак противника", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

