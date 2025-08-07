Курская операция фактически спасла Покровск и другие направления фронта Донецкой области, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не согласен с утверждениями, что вместо начала операции в Курской области РФ лучше было бы усилить украинские войска на передовой в Донецкой области.
Об этом он сказал в интервью для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, каждая украинская бригада, которая была бы отправлена на Покровское направление или на Торецкое направление, не смогла бы улучшить существенно ситуацию и "фактически стерлась бы".
"Противник фактически прекратил наступательные действия на большинстве направлений, кроме Покровского. И тогда все наши военнослужащие как раз говорили, что имели возможность просто отдохнуть. То есть активные действия закончились на десяти направлениях тогда, потому что враг постепенно с тех направлений отправился на Курское направление", - пояснил главком ВСУ.
По мнению Сырского, Курская операция была "невероятной" и "блестящей".
"Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая моральная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавлено, практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что сейчас надо только обороняться. И здесь нам удалось провести вот ту блестящую наступательную операцию", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, операция ВСУ на Курщине имела непосредственное влияние на ситуацию на Востоке.
"Это наступление фактически спасло и Покровск, и Торецк, и Часов Яр, и Купянск, Лиман, все другие направления", - добавил главком ВСУ.
В то же время Сирский назвал ситуацию в Покровске "угрожающей", поскольку там сейчас находятся самые мощные группировки российской армии - возле города уже находится примерно 110 тысяч оккупантов.
"Нам удается держать ситуацию... Враг менял тактику, менял количество войск, применял и бронетехнику. Мы держим позиции, но да, там ситуация сложная - действительно сложная, но мы же принимаем все меры, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там [в Покровске] огромные потери. Ежедневно в Покровске наибольшее количество атак противника", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.
І шо можна в нього питати після того контрнаступу?
он же выше управления ротой не способен мыслить. Да ему и роту нельзя доверить.
Коли буде оприлюднено,хто давав вказівку перегнати кращі війська з осн.напрямку на безлике рос.прикордоння і які понесли втрати,він виїде до батьків і стане недосяжним...
Нема цього " що треба було",а є результат.
Як це сказано: добрими намірами вимощена дорога... куди?
Когда полководец гавно, то битвы проигрывают солдаты.
Ще восени писав,що касапи перекриють дорогу назад -це ж простіше простого їм це зробити і треба було наперед думати сирку,що касапи ймовірно таке зроблять.
Ні,поки самі не почали виходити,вночі і пішим порядком.