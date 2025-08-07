РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8866 посетителей онлайн
Новости Операция ВСУ на Курщине Боевые действия на Покровском направлении
2 116 57

Курская операция фактически спасла Покровск и другие направления фронта Донецкой области, - Сырский

Сырский о Курской операции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не согласен с утверждениями, что вместо начала операции в Курской области РФ лучше было бы усилить украинские войска на передовой в Донецкой области.

Об этом он сказал в интервью для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, каждая украинская бригада, которая была бы отправлена на Покровское направление или на Торецкое направление, не смогла бы улучшить существенно ситуацию и "фактически стерлась бы".

"Противник фактически прекратил наступательные действия на большинстве направлений, кроме Покровского. И тогда все наши военнослужащие как раз говорили, что имели возможность просто отдохнуть. То есть активные действия закончились на десяти направлениях тогда, потому что враг постепенно с тех направлений отправился на Курское направление", - пояснил главком ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил награды воинам 95-й десантно-штурмовой бригады и анонсировал прямое финансирование для боевых подразделений. ФОТОрепортаж

По мнению Сырского, Курская операция была "невероятной" и "блестящей".

"Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая моральная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавлено, практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что сейчас надо только обороняться. И здесь нам удалось провести вот ту блестящую наступательную операцию", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, операция ВСУ на Курщине имела непосредственное влияние на ситуацию на Востоке.

"Это наступление фактически спасло и Покровск, и Торецк, и Часов Яр, и Купянск, Лиман, все другие направления", - добавил главком ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание с военным руководством: согласовали план обороны на полгода вперед

В то же время Сирский назвал ситуацию в Покровске "угрожающей", поскольку там сейчас находятся самые мощные группировки российской армии - возле города уже находится примерно 110 тысяч оккупантов.

"Нам удается держать ситуацию... Враг менял тактику, менял количество войск, применял и бронетехнику. Мы держим позиции, но да, там ситуация сложная - действительно сложная, но мы же принимаем все меры, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там [в Покровске] огромные потери. Ежедневно в Покровске наибольшее количество атак противника", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Также читайте: Россияне на Покровском направлении используют все имеющиеся средства против Сил обороны, - бригада "Рубеж" НГУ

Донецкая область (10421) Александр Сырский (674) Покровск (722) Курск (1177) Покровский район (844) война в Украине (5559)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
07.08.2025 21:58 Ответить
+18
Ну , ви зрозуміли ...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:51 Ответить
+13
Жодним чином не вплинула, тільки збільшила ширину фронту і розтягнула та виснажила наші сили , що в обороні що в наступі, всі ротації отам.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну , ви зрозуміли ...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:51 Ответить
Це якась маячня ..хотілося б почути відверту думку Генерала Залужного...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:56 Ответить
Залужный был против категорически.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:01 Ответить
Залужному ніколи -у нього фотосесія а потім треножори.
І шо можна в нього питати після того контрнаступу?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:17 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 21:58 Ответить
СИрский? А это хто? Бухгалтер какой-то. Все время рассказывает как ЗСУ вопреки его командованию ******** кацапню.
он же выше управления ротой не способен мыслить. Да ему и роту нельзя доверить.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:58 Ответить
Пітар кацапський, який після здачі Дебальцево у 2015р. пішов на підвищення з доброї волі ворожих диверсантів у владі
показать весь комментарий
07.08.2025 23:32 Ответить
Операція створювалась в штабах рашки з метою захоплення Донбасу.
Коли буде оприлюднено,хто давав вказівку перегнати кращі війська з осн.напрямку на безлике рос.прикордоння і які понесли втрати,він виїде до батьків і стане недосяжним...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:59 Ответить
Хто за шо а вшивий за баню - зупинити їх потрібно було на Донбасі і потім на Курськ а тепер ні Курська і кацапи на фронті продавлюють
показать весь комментарий
07.08.2025 21:59 Ответить
Якось недолуго "врятувала"
показать весь комментарий
07.08.2025 21:59 Ответить
Жодним чином не вплинула, тільки збільшила ширину фронту і розтягнула та виснажила наші сили , що в обороні що в наступі, всі ротації отам.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:00 Ответить
Троянський кінь виправдовує ішака.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:01 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 22:01 Ответить
Звучить як оправдання
показать весь комментарий
07.08.2025 22:02 Ответить
А скільки найкращих бригад ця операція скосила?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:05 Ответить
На Вікіпедії є дослівний список їх,яких туди перегнали. Це дійсно найкращі.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:07 Ответить
В нас всі бригади найкращі.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:08 Ответить
Неа
показать весь комментарий
07.08.2025 22:25 Ответить
Не операція скосила, а цей пітар кацапський завів найкращі війська і техніку союзників у кацапських котел і не дав наказ на відступ щоб їх там знищили кацапи
показать весь комментарий
07.08.2025 23:36 Ответить
Війна мусить повернутися в дома агресора ! Курська операція , звісно , була потрібна але - вона мусила бути на 2 роки раніше !
показать весь комментарий
07.08.2025 22:05 Ответить
Там була 80-ка, перед тим про ню широко інформували,тепер ні слова про 80-ку, львівську.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:05 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 22:05 Ответить
Час покаже що то була за " операція"...та її справжню доцільність та які були втрати ..
показать весь комментарий
07.08.2025 22:07 Ответить
Г н и д а ..
показать весь комментарий
07.08.2025 22:08 Ответить
А яка ситуація зараз у "врятованому" Покровську?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:09 Ответить
Путєн був загнаний у дипломатичну пастку і для цього у Кремлі спланували Курську операцію і дали наказ Оманському та його поплічникам на виконання. А другий напрямок - це відведення найбільш боєздатних укомплектованих західним озброєнням частин і здача корисних копалин Донбасу.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:09 Ответить
Курська операція була "неймовірною" та "блискучою"…. по знищенню власної бронетехніки та військових. Та ну нах@й такий «порятунок».
показать весь комментарий
07.08.2025 22:12 Ответить
Курська авантюра - це ганьба і знищення найкращих підрозділів ЗСУ і її зброї.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:15 Ответить
Без захоплення Курської АЕС там не було чого робити...
показать весь комментарий
07.08.2025 22:16 Ответить
Задумка була не погана але треба було своєчасно вийти а не піаритись ціною життів хлопців
показать весь комментарий
07.08.2025 22:19 Ответить
Питання не в тому , аби "вчасно вийти" - питання в тому , що треба було скористатись цим - знищити кацапські укріплення , побудувати свої і т.д ...
показать весь комментарий
07.08.2025 22:24 Ответить
Історія показує шо будувати можемо тільки на папері
показать весь комментарий
07.08.2025 22:26 Ответить
А виходити треба було на багато раніше
показать весь комментарий
07.08.2025 22:28 Ответить
"що треба було".
Нема цього " що треба було",а є результат.
Як це сказано: добрими намірами вимощена дорога... куди?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:31 Ответить
На мій погляд, це не вдала операція по захопленню курської атомної електростанції.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:21 Ответить
сырский утверждает, что это Украинские солдаты просрали выход кацапов через трубу в судже. А он белый и пушистый.
Когда полководец гавно, то битвы проигрывают солдаты.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:25 Ответить
Он полный дебил, оторванный о реальности?
показать весь комментарий
07.08.2025 22:30 Ответить
Прикиньте оце - керує армією? І хтось ще дивуєтьсЯ, що кацапи після його призначення, поперли катком? Він же ідіот!
показать весь комментарий
07.08.2025 22:55 Ответить
придурок
показать весь комментарий
07.08.2025 22:30 Ответить
я б ще зрозумів, якби зайшли, наробили шороху і швидко вийшли на свою територію, де в цей час тилові частини зробили б міцні укріплення, але коли наші вийшли назад на сумщину, то за ними зайшли кацапи і кілометрів двадцять, до самої Юнакіївки взагалі не зустрічали опору всу, хіба що скиди з дронів. всі ми памятаємо відео з наших коптерів, як кацапи на квадроциклах заскакували в порожні села, де взагалі не було всу і спокійно там закріплювались
показать весь комментарий
07.08.2025 22:34 Ответить
"Курська операція" - це найбільший позор прийнґятого рішення Лідером світу Боневтіком Потужним для знищення найбоєздатніших підрозділів ЗСУ, які були край потрібні на сході країни для відбиття тоді знищених ворогом міст Донеччини. Захід наших військ в Курську область - гарна ідея, але після недільного там перебування потрібно було відходити в підготовлені позиції на нашому кордоні і дати зрозуміти ворогу, що ми сожемо зайти і в білгородську та інші області, щоб вони скрізь тримали свої групіровки. А залишенням там нашої групіровки телепні із "Ставки" дали можливість ворогу оточити і залучити північнокерейські війська, щоб ті вбивали наших найкращих, а свої кацапські війська, після того, як скували наших в Курській області терористи із Північної Кореї перекинули на схід і південь.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:40 Ответить
Касапи спочатку перекрили єдину трасу,"дорогу життя", по якій йшло постачання.Сирок навіть не спромігся убезпечити цю дорогу.
Ще восени писав,що касапи перекриють дорогу назад -це ж простіше простого їм це зробити і треба було наперед думати сирку,що касапи ймовірно таке зроблять.
Ні,поки самі не почали виходити,вночі і пішим порядком.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:55 Ответить
Завдяки курській операції в Сумах в рази побільшало прильотів, а прикордонні села тепер всі в руїнах. Тільки ж на марахвоні про це не скажуть і верховний у своїх відосиках не прогундосить, хіба що таємно прибуде в місто роздати нагороди та попіаритись на фоні стели
показать весь комментарий
07.08.2025 22:43 Ответить
Що ти несеш, імбецил?!
показать весь комментарий
07.08.2025 22:54 Ответить
Для кого цей пердь? Стратег херов!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 22:55 Ответить
Був німецький офіцер який носив прізвище пожежний Гітлера Модель командуючий 3-ю танковою.Військовий злочинець і геній.80 років тому він теж пішов атакою на Курську область і втратив значну частину піхоти.Техніку він все таки відвів з Курська на заздалегідь підготовлені оборонні позиції.Достатньо кому цікаво просто провести паралелі і проаналізувати дії німецького командування і нашого)).
показать весь комментарий
07.08.2025 23:13 Ответить
 
 