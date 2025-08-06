РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10505 посетителей онлайн
Новости Зеленский о ситуации на фронте Cовещание Зеленского с военными
989 18

Зеленский провел совещание с военным руководством: согласовали план обороны на полгода вперед

Зеленский провел в Сумской области совещание с военным руководством

Во время рабочей поездки на Сумщину президент Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Обстановка по всей линии боевых действий, наши приоритеты и план на ближайшие полгода Министерства обороны, действия Десантно-штурмовых войск - по всему были отдельные доклады. Подробно все обсудили", - отметил он.

Зеленский отметил, что продолжается работа над укреплением обороны и усилением украинских воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия больше настроена на прекращение огня. Главное, чтобы она не обманула ни Украину, ни США, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) Сумская область (3548) Александр Сырский (673) Шмыгаль Денис (2799) Апостол Олег (6)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Отака ***** малята а не вище керівництво
показать весь комментарий
06.08.2025 22:04 Ответить
+5
показать весь комментарий
06.08.2025 22:03 Ответить
+4
Ух, які далекоглядні.

І це без астрологів та карт таро?
показать весь комментарий
06.08.2025 22:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.08.2025 22:03 Ответить
Отака ***** малята а не вище керівництво
показать весь комментарий
06.08.2025 22:04 Ответить
занадто дорогий для нас усіх преЗеденте, сьогодні ви приперлись в Суми для святкування річниці Курської операції. Після Вас по Сумам прилітає і прилітає так, як раніше не прилітало. Того разу дві ракети по центру міста, а тепер невеличкий вечірній квартал залп з РСЗВ.

Наступного разу, вашу Курську операцію святкуйте в Курську

нехай шастать, пане преЗеденте

показать весь комментарий
06.08.2025 22:38 Ответить
Значить ні про що з кацапами Віткофф не домовився. Як тривала війна, так і триватиме. Тільки писанини і телефонних теревенів стало більше.
показать весь комментарий
06.08.2025 22:05 Ответить
Ух, які далекоглядні.

І це без астрологів та карт таро?
показать весь комментарий
06.08.2025 22:09 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2025 22:10 Ответить
Як казали раніше----где?где?в Караганле
показать весь комментарий
06.08.2025 22:35 Ответить
Сратєги хрінові!
показать весь комментарий
06.08.2025 22:12 Ответить
Це після розмови з трампом ?
показать весь комментарий
06.08.2025 22:13 Ответить
Ермак весь думах "когда эта х...я, пардон - совещание", наконец закончится... Классное фото.
показать весь комментарий
06.08.2025 22:13 Ответить
Хто я.... де я..... що воно меле, це опудало справа......
показать весь комментарий
06.08.2025 23:11 Ответить
Хуцпа
показать весь комментарий
06.08.2025 22:14 Ответить
Це його "план на півроку наперед" звучить як Потужне наркоманське казнащо
показать весь комментарий
06.08.2025 22:21 Ответить
Что-то не пойму я тебя, дядя. То ты мириться собираешься, то воевать. Ты сам-то решил, чего хочешь?
показать весь комментарий
06.08.2025 22:26 Ответить
На фото розстрільний список високопоставлених зрадників України
показать весь комментарий
06.08.2025 22:45 Ответить
********* цирк
показать весь комментарий
06.08.2025 22:59 Ответить
Головне узгодити скільки інтерв'ю дасть "секретний " генерал Буданов за пів року! Мідні труби вони такі...не усі їх перемогли....
показать весь комментарий
06.08.2025 23:13 Ответить
 
 