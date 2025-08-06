Зеленский провел совещание с военным руководством: согласовали план обороны на полгода вперед

Во время рабочей поездки на Сумщину президент Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Обстановка по всей линии боевых действий, наши приоритеты и план на ближайшие полгода Министерства обороны, действия Десантно-штурмовых войск - по всему были отдельные доклады. Подробно все обсудили", - отметил он.

Зеленский отметил, что продолжается работа над укреплением обороны и усилением украинских воинов.

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