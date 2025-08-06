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Новости Заявления о мире Переговоры о прекращении огня Разговор Зеленского и Трампа
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Россия больше настроена на прекращение огня. Главное, чтобы она не обманула ни Украину, ни США, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня после сегодняшних переговоров с американской стороной.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша общая с партнерами позиция - она абсолютно конкретна, она абсолютно прозрачна - войну надо заканчивать. И делать это честно. Очень важно делать это честно. На звонке были европейские лидеры - я благодарен каждому за поддержку. Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разговоре с Трампом: Общая позиция абсолютно четкая - война должна завершиться

Глава государства сообщил, что Украина предложила партнерам сформировать совместную с партнерами позицию на уровне советников по безопасности по прекращению войны.

"В ближайшее время представители Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности будут говорить, чтобы определить нашу общую позицию и наш общий взгляд. Для Украины это очень важно", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп давит на Индию из-за связей с РФ, чтобы заставить Путина остановить войну, - Bloomberg

Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.

Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого президент США назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России.

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) россия (96812) США (27654) война в Украине (5542)


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Топ комментарии
+12
Вже Шахедами несе мир - судіть не по словах їх а по ділах
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06.08.2025 21:47 Ответить
+10
Шо воно, плять, меле....

Кацапйо у своїй конс прос титуції "узаконили" п'ять областей України як "їхні". Ні від Зеленського, ні від трумпа за півроку про це ні пари з вуст.

І про те, що хйло міжнародний злочинець №1 -- теж.
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06.08.2025 21:50 Ответить
+10
Ідіот. Ідіот зрадник це ж очевидно.Скільки горя ця гидота принесла Україні.
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06.08.2025 21:50 Ответить
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то що "нагасаки" по мацкві відміняються ?
жалко.

склизький тип цей хутын.

.
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06.08.2025 22:15 Ответить
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06.08.2025 21:45 Ответить
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06.08.2025 21:46 Ответить
попереду мирні військові начання запад-2025 з БССР
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06.08.2025 21:46 Ответить
Вже Шахедами несе мир - судіть не по словах їх а по ділах
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06.08.2025 21:47 Ответить
Яка позиція???
Партнери знають а народ України коли буде знати?
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06.08.2025 21:47 Ответить
ВовАчка, так **** ти війну не закінчив? Такий ти Главком!!
А пом'ятаєш, поЦарик, як ти закидував, про "кому вигідна війна"? І пам'ятаєш, як ти поливав брудом Президента України звинувачуючи, що...він не хоче припинити війну? Порівняти 2019-й і зараз - це блДь, як насморк і гангрена! УйоПок маланський!
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06.08.2025 21:49 Ответить
Шо воно, плять, меле....

Кацапйо у своїй конс прос титуції "узаконили" п'ять областей України як "їхні". Ні від Зеленського, ні від трумпа за півроку про це ні пари з вуст.

І про те, що хйло міжнародний злочинець №1 -- теж.
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06.08.2025 21:50 Ответить
Ідіот. Ідіот зрадник це ж очевидно.Скільки горя ця гидота принесла Україні.
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06.08.2025 21:50 Ответить
"Так це ж було вже!!!" Л. Кучма

За 6 років навіть собачку можна було б чомусь навчити. Але не Зеленського...
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06.08.2025 21:50 Ответить
Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду - є влучання в Ковпаківському районі

▪️Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.

Попередньо, жертв та поранених немає.

Масштаби пошкоджень уточнюються. Тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюється.
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06.08.2025 21:51 Ответить
Ракетами жахнули , або градами ... і як завжди - тривогу дали вже після прильотів ...((
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06.08.2025 21:53 Ответить
Не звертайте уваги, просто віслючий язик має бути в дупі Трапа, поки той не ввімкне санкції - отакий мага-фетіш.
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06.08.2025 21:51 Ответить
якби росія була серйозно налаштована і пішла бодай на мінімальне (заморозка по лінії чи хоча б повітряна зупинка вогню), тут би вже з усіх щілин квартал 95 святкував .

а враховуючи кисле обличчя зе , відсутність відповіді Білого Дому і наміри все таки накласти вторинні санкції в п'ятницю, значить росіяни штовхнули якусь дичину, в яку повірив вітьков.

І тільки лишається питання, чи купився на лохотрон росіян - трамп.
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06.08.2025 21:51 Ответить
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06.08.2025 21:51 Ответить
Короче, Украину превращают в большой лугондон.
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06.08.2025 21:52 Ответить
>> Головне, щоб вона не обманула ані Україну, ані США

Кацапи всю свою смердючу історію тілько те й роблять, що брешуть.

Якщо колективний кацап існував 24 години і не збрехав -- він, напевно, здох.
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06.08.2025 21:53 Ответить
В Росії теж живуть люди, вони не будуть обманювати !
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06.08.2025 22:34 Ответить
Клінічний ідіот...тьфу..лядь...
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06.08.2025 21:54 Ответить
КВак вечірний

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06.08.2025 21:54 Ответить
В шо в в замен?!
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06.08.2025 21:57 Ответить
Только прекращение боевых действий. Отказ от НАТО. Узаконивание существующего положения. В перспективе мирный договор.
Или вы, правда, ждали уход кацапов и репарации?
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06.08.2025 22:24 Ответить
Вы шо серьезно думаете, шо причина и цель войны не вступление Украины с НАТО и разрушенные территории ОРДЛОУ?! И на этом все закончится мирным договором?!?! 🤪🙄🥳 ********** 🤡🤣🤪
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06.08.2025 22:34 Ответить
Признание захваченных территорий кацапскими и мирный договор - условия России.
Логика Трампа - вы хотели мира? Вот вам мир. Будете подписывать договор или будете продолжать войну, но за свои?
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06.08.2025 22:42 Ответить
Напоминаю, помощь Запада в доходной части бюджета Украины составляет 10%!!! Остальное оплачивают Украинцы своими налогами через инфляцию и девальвацию гривны!!!!
Напоминаю, признание Украиной захваченные территории ****** криминальное дело, которое создаст хаос в Украине и смену власти,ма возможно развал государства!!!! И кому это надо?!?! Будет гражданская война в Украине, этого добивается ***** и Трампон Трампакс?!?!
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06.08.2025 22:54 Ответить
Мирный договор невозможен с условиями ***** и с ****** продленышем!!
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06.08.2025 22:56 Ответить
основна ця, в грудні Пуйло поставив ультиматум не приймайте Україну в НАТО. Основні вимоги були відхилені НАТО і Сполученими Штатами 26 січня 2022 року, в лютому він напав.
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06.08.2025 23:04 Ответить
Какая чушь и компот!!!! ********** 😊 🤪 🥳 🤡 🤪 🤣
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06.08.2025 23:15 Ответить
https://en.m.wikipedia.org/wiki/December_2021_Russian_ultimatum_to_NATO
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06.08.2025 23:07 Ответить
Минуточку!!! За чей счёт этот банкет?! Кто оплачивать будет?!
Кому счёт отдавать?!🙄
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06.08.2025 22:47 Ответить
Именно за деньги не переживайте.
Что делают с долгами когда их не отдают? Списывают. Из сухой тряпки мног не выжмиш
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06.08.2025 22:55 Ответить
якби ж то
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06.08.2025 22:58 Ответить
Хватит говорить аллегориями, отвечайте на вопрос, кто оплачивать будет и с каких прибылей?! Только не говорите шо из денег *****!!!
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06.08.2025 23:00 Ответить
Как же мне ответить если я не знаю что вы подразумеваете под словом "банкет"
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06.08.2025 23:03 Ответить
Война и последствия.
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06.08.2025 23:16 Ответить
Що означає -"чесно"?
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06.08.2025 21:59 Ответить
Чмо запереживало, що кацапи можуть погодитись на перемиря, а для ішака і Ко це смерті подібно. Тому ішак все буде робити, щоб не допустити припинення бойових дій, а тим паче перемиря.
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06.08.2025 21:59 Ответить
От ишака в этом деле вообще ничего не зависит.
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06.08.2025 22:57 Ответить
Росія налаштована на припинення вогню ? що ти несеш ,росія тільки розуміє силу на жаль проросійський клоун який грає роль президента так нічого і не зрозумів.
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06.08.2025 22:03 Ответить
Що значить "більше налаштована"?
Так були досягнуті якісь домовленості щоб їх дотримуватись або когось обманювати, чи не були?
І якщо були - то про що саме?
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06.08.2025 22:06 Ответить
6 років клоун знищує Україну
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06.08.2025 22:10 Ответить
,"...головне що б вони не обманули в деталях...",а Зе відомо що в них "Дявол кроется в мелочах".
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06.08.2025 22:17 Ответить
На цьому місці має бути коментар від Верещучки.
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06.08.2025 22:24 Ответить
Чого це раптом ?
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06.08.2025 22:31 Ответить
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський відповів, що скаже президенту РФ Володимиру Путіну під час зустрічі в разі обрання президентом.
"Якщо зустрінемось із паном Путіним, я йому скажу: "Ну нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території та допомогали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху" - сказав Зеленський.

Ну що зебоби, все ще сподіваєтеь, що Зє вас не наї*ав?
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06.08.2025 22:46 Ответить
Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати", - заявив Зеленський. "конопляний Твій шнобель"ВСЯ БАГАТОВІКОВА ІСТОРІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ ЗАСНОВАНА НА БРЕХНІ"3,14ДЕРАЦІЇ БЕЗ ПОСТІЙНОГО НАІПАЛОВО,АПРІОРІ НЕ БУЛО БИ ,ЯК ДЕРЖАВИ
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06.08.2025 23:02 Ответить
Це яким нада бути дебілом щоб вірити що ***** і рашисти хотять миру. А потім знову будуть гребти всіх на фронт і верещати що йдіть захищайте державу бо рашисти лізуть. Тільки вже в третє Україна не встоїть. Да і рашисти на відміну від українців краще роблять висновки.
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06.08.2025 23:15 Ответить
 
 