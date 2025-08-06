Россия больше настроена на прекращение огня. Главное, чтобы она не обманула ни Украину, ни США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня после сегодняшних переговоров с американской стороной.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша общая с партнерами позиция - она абсолютно конкретна, она абсолютно прозрачна - войну надо заканчивать. И делать это честно. Очень важно делать это честно. На звонке были европейские лидеры - я благодарен каждому за поддержку. Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разговоре с Трампом: Общая позиция абсолютно четкая - война должна завершиться

Глава государства сообщил, что Украина предложила партнерам сформировать совместную с партнерами позицию на уровне советников по безопасности по прекращению войны.

"В ближайшее время представители Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности будут говорить, чтобы определить нашу общую позицию и наш общий взгляд. Для Украины это очень важно", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп давит на Индию из-за связей с РФ, чтобы заставить Путина остановить войну, - Bloomberg

Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.

Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого президент США назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России.