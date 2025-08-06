Россия больше настроена на прекращение огня. Главное, чтобы она не обманула ни Украину, ни США, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня после сегодняшних переговоров с американской стороной.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша общая с партнерами позиция - она абсолютно конкретна, она абсолютно прозрачна - войну надо заканчивать. И делать это честно. Очень важно делать это честно. На звонке были европейские лидеры - я благодарен каждому за поддержку. Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", - заявил Зеленский.
Глава государства сообщил, что Украина предложила партнерам сформировать совместную с партнерами позицию на уровне советников по безопасности по прекращению войны.
"В ближайшее время представители Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности будут говорить, чтобы определить нашу общую позицию и наш общий взгляд. Для Украины это очень важно", - добавил он.
Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.
Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.
Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этого президент США назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России.
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жалко.
склизький тип цей хутын.
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Партнери знають а народ України коли буде знати?
А пом'ятаєш, поЦарик, як ти закидував, про "кому вигідна війна"? І пам'ятаєш, як ти поливав брудом Президента України звинувачуючи, що...він не хоче припинити війну? Порівняти 2019-й і зараз - це блДь, як насморк і гангрена! УйоПок маланський!
Кацапйо у своїй
конс проституції "узаконили" п'ять областей України як "їхні". Ні від Зеленського, ні від трумпа за півроку про це ні пари з вуст.
І про те, що хйло міжнародний злочинець №1 -- теж.
За 6 років навіть собачку можна було б чомусь навчити. Але не Зеленського...
▪️Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.
Попередньо, жертв та поранених немає.
Масштаби пошкоджень уточнюються. Тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюється.
а враховуючи кисле обличчя зе , відсутність відповіді Білого Дому і наміри все таки накласти вторинні санкції в п'ятницю, значить росіяни штовхнули якусь дичину, в яку повірив вітьков.
І тільки лишається питання, чи купився на лохотрон росіян - трамп.
Кацапи всю свою смердючу історію тілько те й роблять, що брешуть.
Якщо колективний кацап існував 24 години і не збрехав -- він, напевно, здох.
Или вы, правда, ждали уход кацапов и репарации?
Логика Трампа - вы хотели мира? Вот вам мир. Будете подписывать договор или будете продолжать войну, но за свои?
Напоминаю, признание Украиной захваченные территории ****** криминальное дело, которое создаст хаос в Украине и смену власти,ма возможно развал государства!!!! И кому это надо?!?! Будет гражданская война в Украине, этого добивается ***** и Трампон Трампакс?!?!
Кому счёт отдавать?!🙄
Что делают с долгами когда их не отдают? Списывают. Из сухой тряпки мног не выжмиш
Так були досягнуті якісь домовленості щоб їх дотримуватись або когось обманювати, чи не були?
І якщо були - то про що саме?
"Якщо зустрінемось із паном Путіним, я йому скажу: "Ну нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території та допомогали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху" - сказав Зеленський.
Ну що зебоби, все ще сподіваєтеь, що Зє вас не наї*ав?