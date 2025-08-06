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Новини Заяви про мир Переговори про припинення вогню Розмова Зеленського і Трампа
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Росія більше налаштована на припинення вогню. Головне, щоб вона не обманула ані Україну, ані США, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню після сьогоднішніх перемовин з американською стороною.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша спільна з партнерами позиція – вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора – війну треба закінчувати. І робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери – я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати", - заявив Зеленський.

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Голова держави повідомив, що Україна запропонувала партнерам сформувати спільну з партнерами позицію на рівні радників з безпеки щодо припинення війни.

"Найближчим часом представники України й партнерів, наші радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу спільну позицію і наш спільний погляд. Для України це дуже важливо", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп тисне на Індію через зв’язки з РФ, щоб змусити Путіна зупинити війну, - Bloomberg

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.

Згодом Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього президент США назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії.

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) росія (67072) США (23983) війна в Україні (5579)


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Топ коментарі
+3
піzdoся
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06.08.2025 21:44 Відповісти
+3
Підар, який нарешті втілив свою мрію про капітуляцію.
Здохни зелений підар разом зі своїм виводком.
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06.08.2025 21:46 Відповісти
+3
Виродок. Похоронив націю і етнос а тепер пішов відбілювати РФ. Надіюсь до нього добереться 1 ветеран і відєднає голову від тіла
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06.08.2025 21:46 Відповісти
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піzdoся
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06.08.2025 21:44 Відповісти
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06.08.2025 21:45 Відповісти
Підар, який нарешті втілив свою мрію про капітуляцію.
Здохни зелений підар разом зі своїм виводком.
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06.08.2025 21:46 Відповісти
Виродок. Похоронив націю і етнос а тепер пішов відбілювати РФ. Надіюсь до нього добереться 1 ветеран і відєднає голову від тіла
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06.08.2025 21:46 Відповісти
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06.08.2025 21:46 Відповісти
попереду мирні військові начання запад-2025 з БССР
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06.08.2025 21:46 Відповісти
Вже Шахедами несе мир - судіть не по словах їх а по ділах
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06.08.2025 21:47 Відповісти
Яка позиція???
Партнери знають а народ України коли буде знати?
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06.08.2025 21:47 Відповісти
ВовАчка, так **** ти війну не закінчив? Такий ти Главком!!
А пом'ятаєш, поЦарик, як ти закидував, про "кому вигідна війна"? І пам'ятаєш, як ти поливав брудом Президента України звинувачуючи, що...він не хоче припинити війну? Порівняти 2019-й і зараз - це блДь, як насморк і гангрена! УйоПок маланський!
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06.08.2025 21:49 Відповісти
Шо воно, плять, меле....

Кацапйо у своїй конс прос титуції "узаконили" п'ять областей України як "їхні". Ні від Зеленського, ні від трумпа за півроку про це ні пари з вуст.

І про те, що хйло міжнародний злочинець №1 -- теж.
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06.08.2025 21:50 Відповісти
Ідіот. Ідіот зрадник це ж очевидно.Скільки горя ця гидота принесла Україні.
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06.08.2025 21:50 Відповісти
"Так це ж було вже!!!" Л. Кучма

За 6 років навіть собачку можна було б чомусь навчити. Але не Зеленського...
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06.08.2025 21:50 Відповісти
Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду - є влучання в Ковпаківському районі

▪️Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.

Попередньо, жертв та поранених немає.

Масштаби пошкоджень уточнюються. Тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюється.
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06.08.2025 21:51 Відповісти
Ракетами жахнули , або градами ... і як завжди - тривогу дали вже після прильотів ...((
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06.08.2025 21:53 Відповісти
Не звертайте уваги, просто віслючий язик має бути в дупі Трапа, поки той не ввімкне санкції - отакий мага-фетіш.
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06.08.2025 21:51 Відповісти
якби росія була серйозно налаштована і пішла бодай на мінімальне (заморозка по лінії чи хоча б повітряна зупинка вогню), тут би вже з усіх щілин квартал 95 святкував .

а враховуючи кисле обличчя зе , відсутність відповіді Білого Дому і наміри все таки накласти вторинні санкції в п'ятницю, значить росіяни штовхнули якусь дичину, в яку повірив вітьков.

І тільки лишається питання, чи купився на лохотрон росіян - трамп.
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06.08.2025 21:51 Відповісти
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06.08.2025 21:51 Відповісти
Вся жидівня після війни,має бути виселена з України,всіх жидів сіоністів-сталіністів ***** з України
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06.08.2025 21:52 Відповісти
Короче, Украину превращают в большой лугондон.
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06.08.2025 21:52 Відповісти
>> Головне, щоб вона не обманула ані Україну, ані США

Кацапи всю свою смердючу історію тілько те й роблять, що брешуть.

Якщо колективний кацап існував 24 години і не збрехав -- він, напевно, здох.
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06.08.2025 21:53 Відповісти
Клінічний ідіот...тьфу..лядь...
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06.08.2025 21:54 Відповісти
КВак вечірний

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06.08.2025 21:54 Відповісти
В шо в в замен?!
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06.08.2025 21:57 Відповісти
Що означає -"чесно"?
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06.08.2025 21:59 Відповісти
Чмо запереживало, що кацапи можуть погодитись на перемиря, а для ішака і Ко це смерті подібно. Тому ішак все буде робити, щоб не допустити припинення бойових дій, а тим паче перемиря.
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06.08.2025 21:59 Відповісти
Росія налаштована на припинення вогню ? що ти несеш ,росія тільки розуміє силу на жаль проросійський клоун який грає роль президента так нічого і не зрозумів.
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06.08.2025 22:03 Відповісти
Що значить "більше налаштована"?
Так були досягнуті якісь домовленості щоб їх дотримуватись або когось обманювати, чи не були?
І якщо були - то про що саме?
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06.08.2025 22:06 Відповісти
6 років клоун знищує Україну
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06.08.2025 22:10 Відповісти
 
 