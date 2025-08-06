Росія більше налаштована на припинення вогню. Головне, щоб вона не обманула ані Україну, ані США, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню після сьогоднішніх перемовин з американською стороною.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша спільна з партнерами позиція – вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора – війну треба закінчувати. І робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери – я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати", - заявив Зеленський.
Голова держави повідомив, що Україна запропонувала партнерам сформувати спільну з партнерами позицію на рівні радників з безпеки щодо припинення війни.
"Найближчим часом представники України й партнерів, наші радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу спільну позицію і наш спільний погляд. Для України це дуже важливо", - додав він.
Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.
Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.
Згодом Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Після цього президент США назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії.
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Партнери знають а народ України коли буде знати?
А пом'ятаєш, поЦарик, як ти закидував, про "кому вигідна війна"? І пам'ятаєш, як ти поливав брудом Президента України звинувачуючи, що...він не хоче припинити війну? Порівняти 2019-й і зараз - це блДь, як насморк і гангрена! УйоПок маланський!
Кацапйо у своїй
конс проституції "узаконили" п'ять областей України як "їхні". Ні від Зеленського, ні від трумпа за півроку про це ні пари з вуст.
І про те, що хйло міжнародний злочинець №1 -- теж.
За 6 років навіть собачку можна було б чомусь навчити. Але не Зеленського...
▪️Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.
Попередньо, жертв та поранених немає.
Масштаби пошкоджень уточнюються. Тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюється.
а враховуючи кисле обличчя зе , відсутність відповіді Білого Дому і наміри все таки накласти вторинні санкції в п'ятницю, значить росіяни штовхнули якусь дичину, в яку повірив вітьков.
І тільки лишається питання, чи купився на лохотрон росіян - трамп.
Кацапи всю свою смердючу історію тілько те й роблять, що брешуть.
Якщо колективний кацап існував 24 години і не збрехав -- він, напевно, здох.
Так були досягнуті якісь домовленості щоб їх дотримуватись або когось обманювати, чи не були?
І якщо були - то про що саме?