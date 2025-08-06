Росія більше налаштована на припинення вогню. Головне, щоб вона не обманула ані Україну, ані США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню після сьогоднішніх перемовин з американською стороною.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша спільна з партнерами позиція – вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора – війну треба закінчувати. І робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери – я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати", - заявив Зеленський.

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Голова держави повідомив, що Україна запропонувала партнерам сформувати спільну з партнерами позицію на рівні радників з безпеки щодо припинення війни.

"Найближчим часом представники України й партнерів, наші радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу спільну позицію і наш спільний погляд. Для України це дуже важливо", - додав він.

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Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.

Згодом Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього президент США назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії.