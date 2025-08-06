УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12348 відвідувачів онлайн
Новини Зеленський про ситуацію на фронті Нарада Зеленського з військовими
298 6

Зеленський провів нараду з військовим керівництвом: узгодили план оборони на пів року вперед

Зеленський провів на Сумщині нараду з військовим керівництвом

Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави повідомив у соцмережах.

"Обстановка по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що триває робота над зміцненням оборони та посиленням українських воїнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія більше налаштована на припинення вогню. Головне, щоб вона не обманула ані Україну, ані США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) Сумська область (4108) Сирський Олександр (697) Шмигаль Денис (4755) Апостол Олег (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полный восторг!!!
За одним столом с военными сидит Верховный
Который **....Л ВСЕХ УКРАИНЦЕВ В РОТ!!!
ОРУЭЛЛ, ты где?
показати весь коментар
06.08.2025 22:00 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 22:03 Відповісти
Отака ***** малята а не вище керівництво
показати весь коментар
06.08.2025 22:04 Відповісти
Значить ні про що з кацапами Віткофф не домовився. Як тривала війна, так і триватиме. Тільки писанини і телефонних теревенів стало більше.
показати весь коментар
06.08.2025 22:05 Відповісти
Ух, які далекоглядні.

І це без астрологів та карт таро?
показати весь коментар
06.08.2025 22:09 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 22:10 Відповісти
 
 