Зеленський провів нараду з військовим керівництвом: узгодили план оборони на пів року вперед

Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави повідомив у соцмережах.

"Обстановка по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що триває робота над зміцненням оборони та посиленням українських воїнів.

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