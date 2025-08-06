Зеленський провів нараду з військовим керівництвом: узгодили план оборони на пів року вперед
Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави повідомив у соцмережах.
"Обстановка по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що триває робота над зміцненням оборони та посиленням українських воїнів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За одним столом с военными сидит Верховный
Который **....Л ВСЕХ УКРАИНЦЕВ В РОТ!!!
ОРУЭЛЛ, ты где?
І це без астрологів та карт таро?