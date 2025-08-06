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Новини Фото Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський відвідав пункт управління 80-ї ОДШБр та вручив державні нагороди. ФОТОрепортаж

У пункті управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів державними нагородами та заслухав доповіді командирів про оперативну обстановку в смузі відповідальності підрозділу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський нагородив десантників

Президент вручив орден "Золота Зірка" Герою України капітану Миколі Стригунову. Глава держави також відзначив двох воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ще трьох – "За мужність" ІІ ступеня.

Зеленський вручив нагороди
Зеленський вручив нагороди
Зеленський вручив нагороди
Зеленський вручив нагороди

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Військові поінформували президента про досвід у застосуванні безпілотних систем та боротьбу з операторами російських дронів. Також обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для власного виробництва дронів, зокрема вибухівкою, оптоволокном та іншими компонентами.

Зеленський нагородив десантників

Командири 80-ї ОДШБр передали потреби бригади в протипіхотних мінах, пікапах та квадроциклах. Президент зазначив, що вже дав на засіданні Ставки доручення підготувати чіткий порядок дій, щоб бригади могли напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами.

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Автор: 

Герой України (336) Зеленський Володимир (24985) нагорода (1298) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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Геть мудака! Чмо піариться на рівному місці після шкандалю. Не допоможе. Будеш на нарах, в ліпшому випадку.
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06.08.2025 19:59 Відповісти
Гм, невже перестали Єрмака в кадр пускать? Щоб не дратував?
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06.08.2025 20:01 Відповісти
Бідоносець....
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06.08.2025 20:01 Відповісти
Справжні воїни поважають нашого Президента!
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06.08.2025 20:09 Відповісти
Бо не втік!
Бо не лох!
Бо грає настільний теніс з Єрмаком!
Насправді "в морячків" він грає з Єрмачком 🤭
Ну і все!
Походу, це всі аргументи для "поваги" Вови за 6 років його потужного правління.
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06.08.2025 20:21 Відповісти
Ермак віддав наказ.
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06.08.2025 20:11 Відповісти
Володя молодець!
Спочатку каже, що демобілізація військових буде лише тоді, коли війна закінчиться.
А потім, гордо їздить по фронту і роздає медальки, тим самим військовим, в котрих кілька днів тому, забрав надію на швидке повернення додому, до мирного життя.
Президент підтримує військових!?!?
Нехай засуне собі ті медальки туди, куди йому Андрюха засовує!
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06.08.2025 20:14 Відповісти
Грьобаний совок!
Але що не зробиш заради підвищення рейтингу!
Хоч дєрьмака на світлинах не видно - вже "+"....
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06.08.2025 20:16 Відповісти
 
 