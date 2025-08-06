Курська операція стала особливою. Розвідки світу її не передбачили, а РФ - не очікувала, - Зеленський. ВIДЕО

Україна вже понад рік проводить активні дії на російській території - у Курській та Бєлгородській областях.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари", - наголосив він.

За словами глави держави, Курська операція стала справді особливою.

"Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни.



Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України. Слава Україні!" - підсумував президент.

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