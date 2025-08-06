Курська операція стала особливою. Розвідки світу її не передбачили, а РФ - не очікувала, - Зеленський. ВIДЕО
Україна вже понад рік проводить активні дії на російській території - у Курській та Бєлгородській областях.
Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари", - наголосив він.
За словами глави держави, Курська операція стала справді особливою.
"Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни.
Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України. Слава Україні!" - підсумував президент.
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А чи не краще було тими силами звільнити ЗАЕС ???
Тактичний успіх ,який перетворився в стратегічний провал - тисячі загиблих, величезні втрати техніки , втрати власних територій на Сумщині - лише для того ,щоб хтось міг пару місяців надувати щоки про "незламні перемоги".
настільки цинічна брехня
Наші виходили пішки.
Акуєть, як гарно все вийшло.
західні розвідки аж ..уху їли
а як уху їли в Ірпені та Бучі - а потім на цих смертях піарилась Оманська Гнида
може болотні істоти реально не створювали ударних групувань тому що в Омані про все домовились ..але ж раптом ЗСУ почали стріляти і зламали Оманській Гниді турбоздачі України...і тепер здають поступово
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Freznikov-rf-poky-ne-sformuvala-udarni-uhrupovannia-dlia-nastupu-na-ukrainu%2Fa-60850153&psig=AOvVaw3uK7mN0scjh5w7Pr9ScjeL&ust=1754553402862000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCMjRlPna9Y4DFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.dw.com/uk/reznikov-rf-poky-ne-sformuvala-udarni-uhrupovannia-dlia-nastupu-na-ukrainu/a-60850153 Резніков: Ударних угруповань РФ біля України поки немає - DW - 20.02.2022
А так то да. Піар-акція ОП вдалася на славу.
так що все вірно каже Оманська Гнида - для нього та для паРаші операція вийшла просто ідеальна
Наговнокумандував так наговнокумандував...
«Особлива»… скільки людей лягло щоб ти коментики такі давав..