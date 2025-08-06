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Новини Відео Бойові дії на Курщині Операція ЗСУ на Курщині
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Курська операція стала особливою. Розвідки світу її не передбачили, а РФ - не очікувала, - Зеленський. ВIДЕО

Україна вже понад рік проводить активні дії на російській території - у Курській та Бєлгородській областях.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари", - наголосив він.

За словами глави держави, Курська операція стала справді особливою.

"Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни.

Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України. Слава Україні!" - підсумував президент.

Також читайте: Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей: РФ втратила понад 77 тис. військових, Суми і Харків залишаються вільними, - Сирський

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) росія (67050) бойові дії (4404) Курськ (1183)


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Топ коментарі
+16
а яка ціль? в любій операції найголовніше мета. Україна втратила в Курську декілька найкращих бригад та найновішу техніку. А в результаті втрата частин сумської обл.
А чи не краще було тими силами звільнити ЗАЕС ???
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06.08.2025 10:37 Відповісти
+16
Видатна аперація? Стерли на шкурщині в нуль 80, 82, 95 дшб, 47 штурмову і ще багато!
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06.08.2025 10:37 Відповісти
+16
Курська операція увійде в світову історію ,як перша операція в якій головна стратегічна мета - матеріал для переможних відосіків Резидента .
Тактичний успіх ,який перетворився в стратегічний провал - тисячі загиблих, величезні втрати техніки , втрати власних територій на Сумщині - лише для того ,щоб хтось міг пару місяців надувати щоки про "незламні перемоги".
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06.08.2025 10:40 Відповісти
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Мовчав би, краще.
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06.08.2025 10:37 Відповісти
а яка ціль? в любій операції найголовніше мета. Україна втратила в Курську декілька найкращих бригад та найновішу техніку. А в результаті втрата частин сумської обл.
А чи не краще було тими силами звільнити ЗАЕС ???
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06.08.2025 10:37 Відповісти
Або просто тримати фронт. І все. І не потрібно було б нікому нічого показувати.
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06.08.2025 10:42 Відповісти
Ціль-підняти мотивацію для кацапів воювати з українцями.
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06.08.2025 10:43 Відповісти
це і було головною метою зеленої кодли....
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06.08.2025 10:56 Відповісти
Видатна аперація? Стерли на шкурщині в нуль 80, 82, 95 дшб, 47 штурмову і ще багато!
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06.08.2025 10:37 Відповісти
Шкурський злочин, а також багато інших, стали можливими, бо суспільство і політики мовчки проковтнули узурпацію влади Зе-мафією 21.05.24, всупереч Конституції України. Саме тому ворог зараз вже на Дніпропетровщині, ми на межі громадянської війни, а друзі Зебіла обкрадають ЗСУ. Далі буде гірше, аж поки ми вголос не визнаємо Зелю самозванцем, і не озвучимо всі його страшні злочини. Моїй Сумщині до цих пір доводиться відхаркувати цю кляту апєрацию від вєлікіх стратєгов прикордоння в руїнах, тисячі розбитих життів...
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06.08.2025 10:38 Відповісти
... А зелья-Поц...
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06.08.2025 10:39 Відповісти
Зегевара перекинув з Донеччини найкращі бати ЗСУ і техніку союзників на 600 млрд грн в оточення ворога на болота 👹 В результаті тисячі загиблих, шалені втрати озброєння, окупація Сумщини, ворог залучив північних корейців, найбільша шахта України не працює, Покровськ і Мирноград перетворились на Маріуполь ☠️ злочинці так і не покаялись.
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06.08.2025 10:40 Відповісти
Добре, що ти ще в 2022-му все знав і вже мангал розігрівав
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06.08.2025 10:40 Відповісти
Курська операція увійде в світову історію ,як перша операція в якій головна стратегічна мета - матеріал для переможних відосіків Резидента .
Тактичний успіх ,який перетворився в стратегічний провал - тисячі загиблих, величезні втрати техніки , втрати власних територій на Сумщині - лише для того ,щоб хтось міг пару місяців надувати щоки про "незламні перемоги".
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06.08.2025 10:40 Відповісти
Чергова потужна перемога!
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06.08.2025 10:41 Відповісти
А результат ціє ішаковської авантюри який? Просрав купу всього там та отримав окупацію сумщини тут. Для цього безтолкового мудака головне процес та піар, результат навіть не на третьому місці.
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06.08.2025 10:41 Відповісти
Закрив би своє хлєбало краще
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06.08.2025 10:42 Відповісти
Щоб ти здох ******* зелене.
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06.08.2025 10:43 Відповісти
Черговий свій злочин видає за перемогу!
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06.08.2025 10:43 Відповісти
Офігітельно потужно - Розвідки світу її не передбачили. Росіяни - не очікували.
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06.08.2025 10:47 Відповісти
Наш потужний газовик із сопла все знає. Як там його красавка? Дальше дітям казки втирає про потужного?
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06.08.2025 10:49 Відповісти
най буде проклята Оманська Гнида та її нащадки

настільки цинічна брехня
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06.08.2025 10:47 Відповісти
Яку нісенитницю несуть !
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06.08.2025 10:47 Відповісти
Більш за всих прихуїла Сумьска оласть - викашлює ніяк не викашляє
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06.08.2025 10:48 Відповісти
Іноземні розвідки слідкуючи за нами впритул, нічого не помітили. Профі, аднака)))
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06.08.2025 10:48 Відповісти
це вони так сказали зєлі, щоб потішити гіпертрофофане самолюбство.
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06.08.2025 11:30 Відповісти
Зелі сказали що рейтинг став 5% і ті його менеджери
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06.08.2025 10:48 Відповісти
Зато Чонгарську всі розвідки бачили та попереджали...
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06.08.2025 10:49 Відповісти
Зеля большевиков как то мало на форуме. Ждут кого США "скормит" путькину?
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06.08.2025 10:50 Відповісти
Наполеончик хреновий.Союзниуи не давали дозволу використ техніуу свою на тер рашки-але ти похєрив їхню довіру.І який результат крім піару?А ціну яку заплатили за піар?
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06.08.2025 10:51 Відповісти
Та вже здається дали.
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06.08.2025 10:54 Відповісти
Курська операція стала особливою. Розвідки світу її не передбачили, а РФ - не очікувала, і лише зелена шобла звела нанівець результати операцїї, через що втрати наших військових виявилися невиправданими
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06.08.2025 10:51 Відповісти
Так ВСЮ техніку там залишили (більшість самі підривали).
Наші виходили пішки.

Акуєть, як гарно все вийшло.
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06.08.2025 11:03 Відповісти
а як Україна не очікувала розмінований Чонгар . Азов ..поховані ракетні програми ..поїздки в Оман

західні розвідки аж ..уху їли

а як уху їли в Ірпені та Бучі - а потім на цих смертях піарилась Оманська Гнида
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06.08.2025 10:53 Відповісти
20.02.2022 ...
може болотні істоти реально не створювали ударних групувань тому що в Омані про все домовились ..але ж раптом ЗСУ почали стріляти і зламали Оманській Гниді турбоздачі України...і тепер здають поступово



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Freznikov-rf-poky-ne-sformuvala-udarni-uhrupovannia-dlia-nastupu-na-ukrainu%2Fa-60850153&psig=AOvVaw3uK7mN0scjh5w7Pr9ScjeL&ust=1754553402862000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCMjRlPna9Y4DFQAAAAAdAAAAABAE

https://www.dw.com/uk/reznikov-rf-poky-ne-sformuvala-udarni-uhrupovannia-dlia-nastupu-na-ukrainu/a-60850153 Резніков: Ударних угруповань РФ біля України поки немає - DW - 20.02.2022

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06.08.2025 10:58 Відповісти
На виході бої від Сумами та втрата ВСІЄЇ задіяної ЗСУ у Курський операції техніки.

А так то да. Піар-акція ОП вдалася на славу.
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06.08.2025 10:59 Відповісти
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06.08.2025 11:00 Відповісти
Авантюра яка на 100% провальна з величезними втратами.
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06.08.2025 11:01 Відповісти
Комусь хотілось піару ,втрачені кращі військові підрозділи і техніка ,замість того щоб зупинити наступ ворога на Покровськ.
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06.08.2025 11:07 Відповісти
так задум Оманської Гниди якраз і був - втратити підготовлені підрозділи ЗСУ людей та західну техніку

так що все вірно каже Оманська Гнида - для нього та для паРаші операція вийшла просто ідеальна
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06.08.2025 11:09 Відповісти
Які результати цієї авантюри, окрім катастрофічних втрат особового складу, втрат кращої закордоної техніки, десятка "потужних" гундосиків і захоплених кaцaпaми територій на Сумщині?
Наговнокумандував так наговнокумандував...
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06.08.2025 11:13 Відповісти
Брехливий поц
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06.08.2025 11:14 Відповісти
Верховний явно перекручує мрії та дійсність...на Курщині ЗСУ втратили набагато більше аніж було реальної користі...проте піар ОПи на цьому провалі піднісся до небес...ех,так Україна не переможе...коли політичні цілі вище за здоровий глузд..😢
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06.08.2025 11:22 Відповісти
Який ідіот популістський🤦‍♂️
«Особлива»… скільки людей лягло щоб ти коментики такі давав..
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06.08.2025 11:23 Відповісти
Відтягнув сили ЗСУ з фронту, через що фронт посипався, всюди в кацабні просування! За це потрібно віддати під требунал наполєончіка і сирського!
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06.08.2025 11:25 Відповісти
Вона стане особливою, коли тебе та Єрмака за неї ПОСАДЯТЬ У ТЮРЬМУ!!!
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06.08.2025 11:30 Відповісти
 
 