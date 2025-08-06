Курская операция стала особенной. Разведки мира ее не предусмотрели, а РФ - не ожидала, - Зеленский. ВИДЕО
Украина уже более года проводит активные действия на российской территории - в Курской и Белгородской областях.
Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары", - подчеркнул он.
По словам главы государства, Курская операция стала действительно особенной.
"Разведки мира ее не предусмотрели. Россияне - не ожидали. Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны.
Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, всем, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Всем, кто не допустил еще одного полномасштабного удара России по нашим Сумах и Харьковщине. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Слава Украине!" - подытожил президент.
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А чи не краще було тими силами звільнити ЗАЕС ???
Тактичний успіх ,який перетворився в стратегічний провал - тисячі загиблих, величезні втрати техніки , втрати власних територій на Сумщині - лише для того ,щоб хтось міг пару місяців надувати щоки про "незламні перемоги".
настільки цинічна брехня
Наші виходили пішки.
Акуєть, як гарно все вийшло.
західні розвідки аж ..уху їли
а як уху їли в Ірпені та Бучі - а потім на цих смертях піарилась Оманська Гнида
може болотні істоти реально не створювали ударних групувань тому що в Омані про все домовились ..але ж раптом ЗСУ почали стріляти і зламали Оманській Гниді турбоздачі України...і тепер здають поступово
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Freznikov-rf-poky-ne-sformuvala-udarni-uhrupovannia-dlia-nastupu-na-ukrainu%2Fa-60850153&psig=AOvVaw3uK7mN0scjh5w7Pr9ScjeL&ust=1754553402862000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCMjRlPna9Y4DFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.dw.com/uk/reznikov-rf-poky-ne-sformuvala-udarni-uhrupovannia-dlia-nastupu-na-ukrainu/a-60850153 Резніков: Ударних угруповань РФ біля України поки немає - DW - 20.02.2022
А так то да. Піар-акція ОП вдалася на славу.