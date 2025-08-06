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Новости Видео Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине
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Курская операция стала особенной. Разведки мира ее не предусмотрели, а РФ - не ожидала, - Зеленский. ВИДЕО

Год Курской операции Зеленский сделал заявление

Украина уже более года проводит активные действия на российской территории - в Курской и Белгородской областях.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары", - подчеркнул он.

По словам главы государства, Курская операция стала действительно особенной.

"Разведки мира ее не предусмотрели. Россияне - не ожидали. Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны.

Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, всем, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Всем, кто не допустил еще одного полномасштабного удара России по нашим Сумах и Харьковщине. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Слава Украине!" - подытожил президент.

Также читайте: Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей: РФ потеряла более 77 тыс. военных, Сумы и Харьков остаются свободными, - Сырский

Автор: 

Зеленский Владимир (21443) россия (96798) боевые действия (4649) Курск (1171)


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Топ комментарии
+11
Видатна аперація? Стерли на шкурщині в нуль 80, 82, 95 дшб, 47 штурмову і ще багато!
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06.08.2025 10:37 Ответить
+10
а яка ціль? в любій операції найголовніше мета. Україна втратила в Курську декілька найкращих бригад та найновішу техніку. А в результаті втрата частин сумської обл.
А чи не краще було тими силами звільнити ЗАЕС ???
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06.08.2025 10:37 Ответить
+9
Курська операція увійде в світову історію ,як перша операція в якій головна стратегічна мета - матеріал для переможних відосіків Резидента .
Тактичний успіх ,який перетворився в стратегічний провал - тисячі загиблих, величезні втрати техніки , втрати власних територій на Сумщині - лише для того ,щоб хтось міг пару місяців надувати щоки про "незламні перемоги".
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06.08.2025 10:40 Ответить
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Мовчав би, краще.
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06.08.2025 10:37 Ответить
а яка ціль? в любій операції найголовніше мета. Україна втратила в Курську декілька найкращих бригад та найновішу техніку. А в результаті втрата частин сумської обл.
А чи не краще було тими силами звільнити ЗАЕС ???
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06.08.2025 10:37 Ответить
Або просто тримати фронт. І все. І не потрібно було б нікому нічого показувати.
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06.08.2025 10:42 Ответить
Ціль-підняти мотивацію для кацапів воювати з українцями.
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06.08.2025 10:43 Ответить
це і було головною метою зеленої кодли....
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06.08.2025 10:56 Ответить
Видатна аперація? Стерли на шкурщині в нуль 80, 82, 95 дшб, 47 штурмову і ще багато!
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06.08.2025 10:37 Ответить
Шкурський злочин, а також багато інших, стали можливими, бо суспільство і політики мовчки проковтнули узурпацію влади Зе-мафією 21.05.24, всупереч Конституції України. Саме тому ворог зараз вже на Дніпропетровщині, ми на межі громадянської війни, а друзі Зебіла обкрадають ЗСУ. Далі буде гірше, аж поки ми вголос не визнаємо Зелю самозванцем, і не озвучимо всі його страшні злочини. Моїй Сумщині до цих пір доводиться відхаркувати цю кляту апєрацию від вєлікіх стратєгов прикордоння в руїнах, тисячі розбитих життів...
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06.08.2025 10:38 Ответить
... А зелья-Поц...
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06.08.2025 10:39 Ответить
Зегевара перекинув з Донеччини найкращі бати ЗСУ і техніку союзників на 600 млрд грн в оточення ворога на болота 👹 В результаті тисячі загиблих, шалені втрати озброєння, окупація Сумщини, ворог залучив північних корейців, найбільша шахта України не працює, Покровськ і Мирноград перетворились на Маріуполь ☠️ злочинці так і не покаялись.
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06.08.2025 10:40 Ответить
Добре, що ти ще в 2022-му все знав і вже мангал розігрівав
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06.08.2025 10:40 Ответить
Курська операція увійде в світову історію ,як перша операція в якій головна стратегічна мета - матеріал для переможних відосіків Резидента .
Тактичний успіх ,який перетворився в стратегічний провал - тисячі загиблих, величезні втрати техніки , втрати власних територій на Сумщині - лише для того ,щоб хтось міг пару місяців надувати щоки про "незламні перемоги".
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06.08.2025 10:40 Ответить
Чергова потужна перемога!
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06.08.2025 10:41 Ответить
А результат ціє ішаковської авантюри який? Просрав купу всього там та отримав окупацію сумщини тут. Для цього безтолкового мудака головне процес та піар, результат навіть не на третьому місці.
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06.08.2025 10:41 Ответить
Закрив би своє хлєбало краще
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06.08.2025 10:42 Ответить
Щоб ти здох ******* зелене.
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06.08.2025 10:43 Ответить
Черговий свій злочин видає за перемогу!
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06.08.2025 10:43 Ответить
злучка жида зепідара та кацапа сирскава, завжди призводить до трагічних наслідків для українців
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06.08.2025 10:46 Ответить
Офігітельно потужно - Розвідки світу її не передбачили. Росіяни - не очікували.
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06.08.2025 10:47 Ответить
Наш потужний газовик із сопла все знає. Як там його красавка? Дальше дітям казки втирає про потужного?
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06.08.2025 10:49 Ответить
най буде проклята Оманська Гнида та її нащадки

настільки цинічна брехня
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06.08.2025 10:47 Ответить
Яку нісенитницю несуть !
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06.08.2025 10:47 Ответить
Більш за всих прихуїла Сумьска оласть - викашлює ніяк не викашляє
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06.08.2025 10:48 Ответить
Іноземні розвідки слідкуючи за нами впритул, нічого не помітили. Профі, аднака)))
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06.08.2025 10:48 Ответить
Зелі сказали що рейтинг став 5% і ті його менеджери
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06.08.2025 10:48 Ответить
Зато Чонгарську всі розвідки бачили та попереджали...
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06.08.2025 10:49 Ответить
Зеля большевиков как то мало на форуме. Ждут кого США "скормит" путькину?
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06.08.2025 10:50 Ответить
Наполеончик хреновий.Союзниуи не давали дозволу використ техніуу свою на тер рашки-але ти похєрив їхню довіру.І який результат крім піару?А ціну яку заплатили за піар?
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06.08.2025 10:51 Ответить
Та вже здається дали.
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06.08.2025 10:54 Ответить
Курська операція стала особливою. Розвідки світу її не передбачили, а РФ - не очікувала, і лише зелена шобла звела нанівець результати операцїї, через що втрати наших військових виявилися невиправданими
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06.08.2025 10:51 Ответить
Так ВСЮ техніку там залишили (більшість самі підривали).
Наші виходили пішки.

Акуєть, як гарно все вийшло.
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06.08.2025 11:03 Ответить
а як Україна не очікувала розмінований Чонгар . Азов ..поховані ракетні програми ..поїздки в Оман

західні розвідки аж ..уху їли

а як уху їли в Ірпені та Бучі - а потім на цих смертях піарилась Оманська Гнида
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06.08.2025 10:53 Ответить
20.02.2022 ...
може болотні істоти реально не створювали ударних групувань тому що в Омані про все домовились ..але ж раптом ЗСУ почали стріляти і зламали Оманській Гниді турбоздачі України...і тепер здають поступово



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Freznikov-rf-poky-ne-sformuvala-udarni-uhrupovannia-dlia-nastupu-na-ukrainu%2Fa-60850153&psig=AOvVaw3uK7mN0scjh5w7Pr9ScjeL&ust=1754553402862000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCMjRlPna9Y4DFQAAAAAdAAAAABAE

https://www.dw.com/uk/reznikov-rf-poky-ne-sformuvala-udarni-uhrupovannia-dlia-nastupu-na-ukrainu/a-60850153 Резніков: Ударних угруповань РФ біля України поки немає - DW - 20.02.2022

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06.08.2025 10:58 Ответить
На виході бої від Сумами та втрата ВСІЄЇ задіяної ЗСУ у Курський операції техніки.

А так то да. Піар-акція ОП вдалася на славу.
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06.08.2025 10:59 Ответить
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06.08.2025 11:00 Ответить
Авантюра яка на 100% провальна з величезними втратами.
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06.08.2025 11:01 Ответить
Комусь хотілось піару ,втрачені кращі військові підрозділи і техніка ,замість того щоб зупинити наступ ворога на Покровськ.
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06.08.2025 11:07 Ответить
 
 