Курская операция стала особенной. Разведки мира ее не предусмотрели, а РФ - не ожидала, - Зеленский. ВИДЕО

Украина уже более года проводит активные действия на российской территории - в Курской и Белгородской областях.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары", - подчеркнул он.

По словам главы государства, Курская операция стала действительно особенной.

"Разведки мира ее не предусмотрели. Россияне - не ожидали. Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны.



Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, всем, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Всем, кто не допустил еще одного полномасштабного удара России по нашим Сумах и Харьковщине. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Слава Украине!" - подытожил президент.

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