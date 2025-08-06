Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей: РФ потеряла более 77 тыс. военных, Сумы и Харьков остаются свободными, - Сырский
Шестое августа - выдающаяся дата в военной истории нашего государства. В этот день 2024 года началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора.
Об этом напомнил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Это был решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ждали удара - мы сами его нанесли. Делом показали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать.
После тщательного планирования операции наши подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику. На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории Курской области", - отметил он.
По его словам, Силы обороны деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта.
Также Сырский акцентирует внимание, что ВСУ не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле.
В течение года в зоне ответственности группировки войск "Курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч - граждане КНДР). Уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники рф, в частности 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта.
Курская операция также обеспечила неоценимый гуманитарный результат: 1018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд, что уже позволило нам вернуть домой сотни украинских воинов, в том числе тех, кто находился в плену с 2022 года.
Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб.
"Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства.
Масштаб потерь врага, эффективность наших асимметричных действий в наступлении, неукоснительное соблюдение международного гуманитарного права на территории РФ были признаны миром и стали источником бесценного опыта как для украинских войск, так и для иностранных союзников.
"Эта операция - еще одно подтверждение: украинское войско имеет стратегическое мышление, силу и волю", - отмечает главнокомандующий.
От имени командования он искренне поблагодарил всех воинов, которые принимали и принимают участие в осуществлении нашей кампании на Курщине.
"Ваш профессионализм, ваша храбрость, стойкость и самоотверженность дают силу всей Украине.
Склоняю голову, вспоминая побратимов, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое - свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами - в нашем деле, в нашей Победе", - отмечает Сырский.
На сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.
"Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир", - резюмирует он.
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Але для цього потрвбно було трикратне збільшення сил. Якщо б поляки не були шовіністами і баранами ми б це змогли разом ... а так їх рівень це блокада кордонів і розсипухи зерна
В Одесі треба розмістити всі ради доброчесностей, а в нас їх не порахувати, а також перевести дислокацію центральних офісів метнвесту Ахметова, інтерпайп Пінчука.
В Херсон мають бути релоковані 5-6 офісів менеджерів ОП на чолі з Верещук на постійній основі. І перебувати працюючі саме там постійно. Зараз добрий зв'язок, такщо нехай всі спілкуються і вирішиють всі питання онлайн. Ми ж країна в смартфоні.
От тоді подивимось, скільки часу буде йти війна, а головне фронт буде під надійним тилом можновладців які дійсно будуть з народом.