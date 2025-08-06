РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости Боевые действия на Курщине
1 469 31

Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей: РФ потеряла более 77 тыс. военных, Сумы и Харьков остаются свободными, - Сырский

ВСУ остановили контрнаступление российских войск на Курщине, - комендатура

Шестое августа - выдающаяся дата в военной истории нашего государства. В этот день 2024 года началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора.

Об этом напомнил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ждали удара - мы сами его нанесли. Делом показали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать.

После тщательного планирования операции наши подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику. На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории Курской области", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как начиналась Курская операция: эксклюзивные кадры ССО. ВИДЕО

По его словам, Силы обороны деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта.

Также Сырский акцентирует внимание, что ВСУ не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле.

В течение года в зоне ответственности группировки войск "Курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч - граждане КНДР). Уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники рф, в частности 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта.

Курская операция также обеспечила неоценимый гуманитарный результат: 1018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд, что уже позволило нам вернуть домой сотни украинских воинов, в том числе тех, кто находился в плену с 2022 года.

Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб.

Смотрите: Бой за Теткино: восемь россиян сдались в плен. ВИДЕО

"Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства.

Масштаб потерь врага, эффективность наших асимметричных действий в наступлении, неукоснительное соблюдение международного гуманитарного права на территории РФ были признаны миром и стали источником бесценного опыта как для украинских войск, так и для иностранных союзников.

"Эта операция - еще одно подтверждение: украинское войско имеет стратегическое мышление, силу и волю", - отмечает главнокомандующий.

От имени командования он искренне поблагодарил всех воинов, которые принимали и принимают участие в осуществлении нашей кампании на Курщине.

"Ваш профессионализм, ваша храбрость, стойкость и самоотверженность дают силу всей Украине.

Склоняю голову, вспоминая побратимов, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое - свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами - в нашем деле, в нашей Победе", - отмечает Сырский.

На сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.

"Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир", - резюмирует он.

Автор: 

Александр Сырский (671) Курск (1171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Нагадує те, як чукча пояснював відсутність крокодилів на Чукотці тим, що він їх розлякав.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:19 Ответить
+13
Просрать оперативный резерв ЗСУ в бездарной операции! Кто ставил такую задачу?
показать весь комментарий
06.08.2025 08:26 Ответить
+11
******* кацап - здав донбасс.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, все так і є
показать весь комментарий
06.08.2025 08:16 Ответить
Гарний був задум але бездарне виконання! Низька кваліфікація генералів, які пишуть бойові розпорядження, серія їхніх помилок та фактів бездіяльності фактично нівелювала всі переваги від наступу. Але потрібно сказати чесно - могло бути ще гірше, добре що не зайшли глибоко на російську територію.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:40 Ответить
Прикро що не вдалося захопити атомну станцію , це був би фурор.
Але для цього потрвбно було трикратне збільшення сил. Якщо б поляки не були шовіністами і баранами ми б це змогли разом ... а так їх рівень це блокада кордонів і розсипухи зерна
показать весь комментарий
06.08.2025 08:17 Ответить
******* кацап - здав донбасс.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:18 Ответить
Сирський не вхляє писати - зайшли гарно - вийшли ****** а перед цим їх потрібно було зупинити на Донбасі - як і зараз
показать весь комментарий
06.08.2025 08:18 Ответить
Нагадує те, як чукча пояснював відсутність крокодилів на Чукотці тим, що він їх розлякав.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:19 Ответить
В точку!!
показать весь комментарий
06.08.2025 08:20 Ответить
Вже і Харків сюди приплів, а про "успіхи" на Донбасі, без перекинутих підрозділів з кращою західною технікою, промовчав
показать весь комментарий
06.08.2025 08:24 Ответить
тільки фортифікацію за 8 місяців не збудували , щоб було куди відходити .
показать весь комментарий
06.08.2025 08:25 Ответить
Просрать оперативный резерв ЗСУ в бездарной операции! Кто ставил такую задачу?
показать весь комментарий
06.08.2025 08:26 Ответить
Кто, кто... Порошенко.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:43 Ответить
Господи, який сюр !
показать весь комментарий
06.08.2025 08:29 Ответить
Ще один "цілей досягає" як те *****. А масовий вилов людей на вулицях напевно від потужності досягнень.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:40 Ответить
Риб'ячий погляд ,як і думки?((Вже не здивує((
показать весь комментарий
06.08.2025 08:48 Ответить
Весь ***** зЕкоманды -это патужна перемога.Оруел переехал в Украину.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:50 Ответить
І мовчок про кількість покинутої іноземної техніки при відступу. Все через зелену дупу.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:50 Ответить
Курська операція не просто помилка, це злочинна помилка українського керівництва. Жодної з поставлених задач вона не виконала. Найкращі бригади по суті там були розбиті техніка втрачена, люди врятувались стрімким, хаотичним виходом. На жаль, не усі.
показать весь комментарий
06.08.2025 08:51 Ответить
Ото він і меле язиком про власну геніальну потужність хоча його ніхто і не питав. Тому що все виявляєтья саме так.
показать весь комментарий
06.08.2025 09:02 Ответить
Мапа https://deepstatemap.live/#6/49.4383200/32.0526800 Deepstate трохи іншої думки, ніж цей зелений кацап, але то таке...
показать весь комментарий
06.08.2025 08:56 Ответить
Две главных ошибки как по мне не дошли несколько километров до реки Сейм чем сильно усложнили оборону и поздно вышли.
показать весь комментарий
06.08.2025 09:02 Ответить
Пізній відвід військ - це взагалі ознака гарного смаку для наших "геніальних" військових стратегів в командуванні.
показать весь комментарий
06.08.2025 09:06 Ответить
Как у кацапов: куда попали, там и штаб. Туда, значит, и целились
показать весь комментарий
06.08.2025 09:05 Ответить
Уже по сайтам (зоны .UA) пошла "дичь", про крутой "подвиг" главковерхов. "Курскую операцию". Как можно быть такими дибилоидами? Хотя прочитав послужной список арестованного головы РДА, бывшего головы ОДА! Понимаешь - " кто девочек наших ведет в кабинет". Таких персонажей в начале "двухтысячных", даже в головних специалистив не брали, если он с "улицы")
показать весь комментарий
06.08.2025 09:07 Ответить
Я думаю якщо все так, час перемістити в Сумми Верховну Раду України, а в Харків- Кабінет міністрів, абсолютно всі міністерства.
В Одесі треба розмістити всі ради доброчесностей, а в нас їх не порахувати, а також перевести дислокацію центральних офісів метнвесту Ахметова, інтерпайп Пінчука.
В Херсон мають бути релоковані 5-6 офісів менеджерів ОП на чолі з Верещук на постійній основі. І перебувати працюючі саме там постійно. Зараз добрий зв'язок, такщо нехай всі спілкуються і вирішиють всі питання онлайн. Ми ж країна в смартфоні.
От тоді подивимось, скільки часу буде йти війна, а головне фронт буде під надійним тилом можновладців які дійсно будуть з народом.
показать весь комментарий
06.08.2025 09:10 Ответить
Просто **** брехлива
показать весь комментарий
06.08.2025 09:31 Ответить
Сирський такий же зрадник як і Зеленський !
показать весь комментарий
06.08.2025 09:36 Ответить
"Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Ми не чекали удару - ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати.(розкажи скільки життів українців втрачено в цій операції і західної війскової техніки і тоді стане очевидним на кого була розрахована ця операція.але далеко не для досягнення потрібних Україні цілей.Операція розроблена фсб для відтягування добре навчених українських підрозділів.добре озброєних західною технікою(для захисту України від окупаційного наступу рашистів по його стратегічних напрямках) .для сточування їхнього особового складу і техніки на території рашистської 3,14дерації.котра для України .(крім цього рашистського завдання.ніякої стратегічної переваги для України не мала).
показать весь комментарий
06.08.2025 09:50 Ответить
Якби не лізли занадто вперед, а турбувались про фланги та логістику - досі б були там. Подивіться, як москалі лізуть на Суми та Харків - достатньо широким фронтом - без суттєвого заглиблення - бо знають, що якщо глибоко залізти - можна потрапити у оточення.
показать весь комментарий
06.08.2025 09:51 Ответить
Сьогодні рік шКурському злочину, коли під улюлюкання малоросліків просрачений Зегевара перекинув з Донеччини найкращі бати ЗСУ і техніку союзників на 600 млрд грн в оточення ворога на болота 👹 В результаті тисячі загиблих, шалені втрати озброєння, окупація Сумщини, ворог залучив північних корейців, найбільша шахта України не працює, Покровськ і Мирноград перетворились на Маріуполь ☠️ злочинці так і не покаялись.
показать весь комментарий
06.08.2025 09:54 Ответить
Моїй Сумщині до цих пір доводиться відхаркувати цю кляту апєрацию від вєлікіх стратєгов😢 прикордоння в руїнах, тисячі розбитих життів...
показать весь комментарий
06.08.2025 10:11 Ответить
 
 