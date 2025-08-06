Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей: РФ потеряла более 77 тыс. военных, Сумы и Харьков остаются свободными, - Сырский

Шестое августа - выдающаяся дата в военной истории нашего государства. В этот день 2024 года началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора.

Об этом напомнил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ждали удара - мы сами его нанесли. Делом показали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать.

После тщательного планирования операции наши подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику. На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории Курской области", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как начиналась Курская операция: эксклюзивные кадры ССО. ВИДЕО

По его словам, Силы обороны деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта.

Также Сырский акцентирует внимание, что ВСУ не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле.

В течение года в зоне ответственности группировки войск "Курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч - граждане КНДР). Уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники рф, в частности 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта.

Курская операция также обеспечила неоценимый гуманитарный результат: 1018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд, что уже позволило нам вернуть домой сотни украинских воинов, в том числе тех, кто находился в плену с 2022 года.

Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб.

Смотрите: Бой за Теткино: восемь россиян сдались в плен. ВИДЕО

"Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства.

Масштаб потерь врага, эффективность наших асимметричных действий в наступлении, неукоснительное соблюдение международного гуманитарного права на территории РФ были признаны миром и стали источником бесценного опыта как для украинских войск, так и для иностранных союзников.

"Эта операция - еще одно подтверждение: украинское войско имеет стратегическое мышление, силу и волю", - отмечает главнокомандующий.

От имени командования он искренне поблагодарил всех воинов, которые принимали и принимают участие в осуществлении нашей кампании на Курщине.

"Ваш профессионализм, ваша храбрость, стойкость и самоотверженность дают силу всей Украине.

Склоняю голову, вспоминая побратимов, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое - свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами - в нашем деле, в нашей Победе", - отмечает Сырский.

На сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.

"Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир", - резюмирует он.