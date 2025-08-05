Как начиналась Курская операция: эксклюзивные кадры ССО. ВИДЕО
Силы специальных операций ВСУ показали эксклюзивные кадры начала Курской операции.
Видео обнародовано в Telegram информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, в конце мая президент Зеленский заявил, что ВСУ будут на Курщине, пока россияне не захотят закончить войну.
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+16 Іван Рудий
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+8 Hrysha Hlyba
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як закінчилася і яка мета?
бо, кацапи і на харківщині і на сумщині, після цього знову окупували наші села.
неспроможні ні керівники в державі,ні керівники в армії …
вони в «вакуумі» бабла,корупції,невігластва,самодурства,некомпетентності,зарозумілості,брехливості,зрадництва…
хіба можливо перемогти зовнішнього ворога,коли внутрішній не меншої шкоди завдає…
Можна лише нагадати,що напередодн йшли якісь рос-укр переговори в одній арабській країні.