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Новости Видео Боевые действия на Курщине
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Как начиналась Курская операция: эксклюзивные кадры ССО. ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ показали эксклюзивные кадры начала Курской операции.

Видео обнародовано в Telegram информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, в конце мая президент Зеленский заявил, что ВСУ будут на Курщине, пока россияне не захотят закончить войну.

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Автор: 

боевые действия (4641) ССО (553) Курск (1170)


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Топ комментарии
+16
Закінчилась ******. Коли політичні цілі важливіші за доцільність по іншому бути не може.
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05.08.2025 09:30 Ответить
+8
питання в іншому!
як закінчилася і яка мета?
бо, кацапи і на харківщині і на сумщині, після цього знову окупували наші села.
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05.08.2025 09:22 Ответить
+8
Краще розповісти, як закінчилася операція? Скільки в полоні? Скільки вже засуджено? Чи прийняла Верховна Рада і Верховний закон про використання наших ЗСУ на території Цапії? Якщо не прийняли - то чому? Навіщо направили самі боєздатні і укомплектовані захіхною зброєю підрозділи, які дислокувалися за теренах західної України - 80-ту десантну Львівську, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 95 Житомирська бригада та інші.
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05.08.2025 09:54 Ответить
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Сперли камеру ))
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05.08.2025 09:17 Ответить
питання в іншому!
як закінчилася і яка мета?
бо, кацапи і на харківщині і на сумщині, після цього знову окупували наші села.
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05.08.2025 09:22 Ответить
Закінчилась ******. Коли політичні цілі важливіші за доцільність по іншому бути не може.
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05.08.2025 09:30 Ответить
зато не окупували Суми, угруповання противника знищено.
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05.08.2025 09:36 Ответить
Закінчилась так, як комік в стилі фарсу обіцяв- "Ми Курську область обміняємо на наші території". Обміняв. Дав наші території.
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05.08.2025 10:43 Ответить
Операция великолепная. Просто нужно всегда знать когда нужно заканчивать.
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05.08.2025 11:10 Ответить
А як весело було повторювати рашистські вкиди - стіна Яценюка, ха-ха-ха... Ров, колючка, камери - стандартний набір прикордонної полоси.
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05.08.2025 09:25 Ответить
Просто вова захотел
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05.08.2025 09:38 Ответить
Краще розповісти, як закінчилася операція? Скільки в полоні? Скільки вже засуджено? Чи прийняла Верховна Рада і Верховний закон про використання наших ЗСУ на території Цапії? Якщо не прийняли - то чому? Навіщо направили самі боєздатні і укомплектовані захіхною зброєю підрозділи, які дислокувалися за теренах західної України - 80-ту десантну Львівську, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 95 Житомирська бригада та інші.
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05.08.2025 09:54 Ответить
операція з Курськом .як і Бахмут- розроблені фсб 3,14дерації і втілені зеленими зрадниками ,Мета- знищення особового складу ЗСУ і західної війскової допомоги ,
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05.08.2025 10:31 Ответить
Початок того що відбувається зараз.
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05.08.2025 09:59 Ответить
А як вона закінчилась ??? ….
неспроможні ні керівники в державі,ні керівники в армії …
вони в «вакуумі» бабла,корупції,невігластва,самодурства,некомпетентності,зарозумілості,брехливості,зрадництва…
хіба можливо перемогти зовнішнього ворога,коли внутрішній не меншої шкоди завдає…
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05.08.2025 10:51 Ответить
Справжню ціну курської дадуть дослідники після правління зеленої плісняви.
Можна лише нагадати,що напередодн йшли якісь рос-укр переговори в одній арабській країні.
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05.08.2025 10:55 Ответить
підари то підари, але непоганого рва викопали і дроту натягнули
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05.08.2025 11:05 Ответить
 
 