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Новини Відео Бойові дії на Курщині
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Як починалася Курська операція: ексклюзивні кадри ССО. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ексклюзивні кадри початку Курської операції.

Відео оприлюднено в Telegram інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Зеленський заявив, що ЗСУ будуть на Курщині, поки росіяни не захочуть закінчити війну.

Також дивіться: Бій за Тьоткіно: восьмеро росіян здалося у полон. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4396) ССО Сили спеціальних операцій (547) Курськ (1182)


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Топ коментарі
+12
Закінчилась ******. Коли політичні цілі важливіші за доцільність по іншому бути не може.
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05.08.2025 09:30 Відповісти
+6
Краще розповісти, як закінчилася операція? Скільки в полоні? Скільки вже засуджено? Чи прийняла Верховна Рада і Верховний закон про використання наших ЗСУ на території Цапії? Якщо не прийняли - то чому? Навіщо направили самі боєздатні і укомплектовані захіхною зброєю підрозділи, які дислокувалися за теренах західної України - 80-ту десантну Львівську, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 95 Житомирська бригада та інші.
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05.08.2025 09:54 Відповісти
+5
питання в іншому!
як закінчилася і яка мета?
бо, кацапи і на харківщині і на сумщині, після цього знову окупували наші села.
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05.08.2025 09:22 Відповісти
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Сперли камеру ))
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05.08.2025 09:17 Відповісти
питання в іншому!
як закінчилася і яка мета?
бо, кацапи і на харківщині і на сумщині, після цього знову окупували наші села.
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05.08.2025 09:22 Відповісти
Закінчилась ******. Коли політичні цілі важливіші за доцільність по іншому бути не може.
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05.08.2025 09:30 Відповісти
зато не окупували Суми, угруповання противника знищено.
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05.08.2025 09:36 Відповісти
Закінчилась так, як комік в стилі фарсу обіцяв- "Ми Курську область обміняємо на наші території". Обміняв. Дав наші території.
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05.08.2025 10:43 Відповісти
Операция великолепная. Просто нужно всегда знать когда нужно заканчивать.
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05.08.2025 11:10 Відповісти
А як весело було повторювати рашистські вкиди - стіна Яценюка, ха-ха-ха... Ров, колючка, камери - стандартний набір прикордонної полоси.
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05.08.2025 09:25 Відповісти
Просто вова захотел
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05.08.2025 09:38 Відповісти
Краще розповісти, як закінчилася операція? Скільки в полоні? Скільки вже засуджено? Чи прийняла Верховна Рада і Верховний закон про використання наших ЗСУ на території Цапії? Якщо не прийняли - то чому? Навіщо направили самі боєздатні і укомплектовані захіхною зброєю підрозділи, які дислокувалися за теренах західної України - 80-ту десантну Львівську, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 95 Житомирська бригада та інші.
показати весь коментар
05.08.2025 09:54 Відповісти
операція з Курськом .як і Бахмут- розроблені фсб 3,14дерації і втілені зеленими зрадниками ,Мета- знищення особового складу ЗСУ і західної війскової допомоги ,
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05.08.2025 10:31 Відповісти
Початок того що відбувається зараз.
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05.08.2025 09:59 Відповісти
А як вона закінчилась ??? ….
неспроможні ні керівники в державі,ні керівники в армії …
вони в «вакуумі» бабла,корупції,невігластва,самодурства,некомпетентності,зарозумілості,брехливості,зрадництва…
хіба можливо перемогти зовнішнього ворога,коли внутрішній не меншої шкоди завдає…
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05.08.2025 10:51 Відповісти
Справжню ціну курської дадуть дослідники після правління зеленої плісняви.
Можна лише нагадати,що напередодн йшли якісь рос-укр переговори в одній арабській країні.
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05.08.2025 10:55 Відповісти
підари то підари, але непоганого рва викопали і дроту натягнули
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05.08.2025 11:05 Відповісти
 
 