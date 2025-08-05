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Як починалася Курська операція: ексклюзивні кадри ССО. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ексклюзивні кадри початку Курської операції.
Відео оприлюднено в Telegram інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, наприкінці травня президент Зеленський заявив, що ЗСУ будуть на Курщині, поки росіяни не захочуть закінчити війну.
Топ коментарі
+12 Іван Рудий
показати весь коментар05.08.2025 09:30 Відповісти Посилання
+6 Поділля16
показати весь коментар05.08.2025 09:54 Відповісти Посилання
+5 Hrysha Hlyba
показати весь коментар05.08.2025 09:22 Відповісти Посилання
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як закінчилася і яка мета?
бо, кацапи і на харківщині і на сумщині, після цього знову окупували наші села.
неспроможні ні керівники в державі,ні керівники в армії …
вони в «вакуумі» бабла,корупції,невігластва,самодурства,некомпетентності,зарозумілості,брехливості,зрадництва…
хіба можливо перемогти зовнішнього ворога,коли внутрішній не меншої шкоди завдає…
Можна лише нагадати,що напередодн йшли якісь рос-укр переговори в одній арабській країні.