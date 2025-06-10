Курська буферна зона: військовослужбовці ЗС РФ зберегли собі життя, здавшись у полон. Один із них - помічник гранатометника та стрілець Владислав Чернишов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій шлях від боржника за комунальні послуги до полоненого він розповів в інтерв'ю каналу "Бутусов плюс".

За словами росіянина, його підготовка до бою тривала 12 днів в одному із навчальних центрів. Три із них він провів у нарядах на кухні, де готували їжу для російських військових або ж на кухні для північнокорейських "побратимів". До моменту здачі у полон Чернишов чотири дні воював у Курській області.

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