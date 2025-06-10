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Новини Бойові дії на Курщині
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Бій за Тьоткіно: восьмеро росіян здалося у полон. ВIДЕО

Курська буферна зона: військовослужбовці ЗС РФ зберегли собі життя, здавшись у полон. Один із них - помічник гранатометника та стрілець Владислав Чернишов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій шлях від боржника за комунальні послуги до полоненого він розповів в інтерв'ю каналу "Бутусов плюс".

За словами росіянина, його підготовка до бою тривала 12 днів в одному із навчальних центрів. Три із них він провів у нарядах на кухні, де готували їжу для російських військових або ж на кухні для північнокорейських "побратимів". До моменту здачі у полон Чернишов чотири дні воював у Курській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський полонений капітан-лейтенант пішов на війну, щоб поновитися на морській службі: "Я был командиром корабля". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) полон (1587) Курськ (1162) Бутусов Плюс (21)


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Топ коментарі
+4
ти такий вумний...а нашіх з полону ти на кого міняти будеш?
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10.06.2025 16:13 Відповісти
+2
До речі під Тьотькіно у кацапів з'явився бат сформованиц з аеродромної обслуги угандошених стратегів. Говнобомбєр плакався.
Може це вони...
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10.06.2025 16:02 Відповісти
+2
Командира брати. Інших розстріляти при "спробі втечі"
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10.06.2025 16:03 Відповісти
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До речі під Тьотькіно у кацапів з'явився бат сформованиц з аеродромної обслуги угандошених стратегів. Говнобомбєр плакався.
Може це вони...
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10.06.2025 16:02 Відповісти
Командира брати. Інших розстріляти при "спробі втечі"
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10.06.2025 16:03 Відповісти
ти такий вумний...а нашіх з полону ти на кого міняти будеш?
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10.06.2025 16:13 Відповісти
З огляду на кількість рашистів у полоні ЗСУ там ще і онукам залишиться. От тільки кацапи не дуже хочуть міняти тих самих наших "Азовців", нажаль. Їхнє біосміття їм не треба
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10.06.2025 16:23 Відповісти
На жаль...
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10.06.2025 16:53 Відповісти
Кожен московіт, у полоні, обходиться для України в 10 000 грн щомісячно!

В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують https://www.unian.ua/society/zarplata-viyskovih-v-ukrajini-z-1-travnya-2025-roku-skilki-platitimut-12988257.html виплати менше 4 тисяч гривень. Про це https://t.me/getmantsevdanil/9290 повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"‎З них 3,9%, або майже 400 тисяч людей - взагалі менше 3 тисяч гривень", - говорить державний діяч.

Станом на перше квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн. Це на 9,5% більше, якщо порівнювати з першим січня (5789,05 грн) та на 10,5% більше, якщо порівнювати з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).

https://www.unian.ua/economics/finance/pensiya-v-ukrajini-stalo-vidomo-skilki-pensioneriv-otrimuyut-naynizhchi-viplati-12993105.html#goog_rewarded
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10.06.2025 17:03 Відповісти
Кацапы не понимают для чего ЗСУ так упорно штурмуют это Теткино.
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10.06.2025 16:06 Відповісти
І щоб це дізнатись вони здались у полон. Цікава логіка у рашиста з ФША
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10.06.2025 16:24 Відповісти
Там много потерь.
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10.06.2025 16:27 Відповісти
Звичайно багато. І не тіки там. Вже майже 1000 000 дійшли до Кабзона 😏
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10.06.2025 16:30 Відповісти
Артемко,,, такому герою як ти місце не на будівництві в Чехії .....повертайся .. Тут є де примінити твої безцінні знання та вміння ведення боїв...
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10.06.2025 16:39 Відповісти
Те , що ти використовуєш VPN , а я - ні. Лише доводить , що мені нема чого приховувати. Так само і про ім'я з прізвищем 😉
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10.06.2025 16:42 Відповісти
РФ у війні з Україною станом на 10 червня втратила:

особового складу - близько 998080 (+960) осіб,танків - 10919 (+4) од,бойових броньованих машин - 22768 (+9) од,артилерійських систем - 28982 (+48) од,РСЗВ - 1412 (+1) од,засоби ППО - 1183 (+0) од,літаків - 416 (+2) од,гелікоптерів - 337 (+0) од,БпЛА оперативно-тактичного рівня - 40057 (+239),крилаті ракети - 3330 (+15),кораблі /катери - 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 51455 (+107) од,спеціальна техніка - 3912 (+1).
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10.06.2025 17:05 Відповісти
Тьотькіно взяли в мішок і просто гандошать пі'дорів дронами. Всередині сидять дві роти бувших феодосійських "морпіхвів" зрадивших присягу. Цю мразоту ніхто не випустить...
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10.06.2025 17:26 Відповісти
Шо там.... ? Від Тьоткіно до набережний Ялти далеко?
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10.06.2025 17:23 Відповісти
 
 