Курская буферная зона: военнослужащие ВС РФ сохранили себе жизнь, сдавшись в плен. Один из них - помощник гранатометчика и стрелок Владислав Чернышев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем пути от должника за коммунальные услуги до пленного он рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс".

По словам россиянина, его подготовка к бою длилась 12 дней в одном из учебных центров. Три из них он провел в нарядах на кухне, где готовили еду для российских военных или же на кухне для северокорейских "братьев". До момента сдачи в плен Чернышов четыре дня воевал в Курской области.

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