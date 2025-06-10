Бой за Теткино: восемь россиян сдались в плен. ВИДЕО
Курская буферная зона: военнослужащие ВС РФ сохранили себе жизнь, сдавшись в плен. Один из них - помощник гранатометчика и стрелок Владислав Чернышев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем пути от должника за коммунальные услуги до пленного он рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс".
По словам россиянина, его подготовка к бою длилась 12 дней в одном из учебных центров. Три из них он провел в нарядах на кухне, где готовили еду для российских военных или же на кухне для северокорейских "братьев". До момента сдачи в плен Чернышов четыре дня воевал в Курской области.
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Може це вони...
В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують https://www.unian.ua/society/zarplata-viyskovih-v-ukrajini-z-1-travnya-2025-roku-skilki-platitimut-12988257.html виплати менше 4 тисяч гривень. Про це https://t.me/getmantsevdanil/9290 повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"З них 3,9%, або майже 400 тисяч людей - взагалі менше 3 тисяч гривень", - говорить державний діяч.
Станом на перше квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн. Це на 9,5% більше, якщо порівнювати з першим січня (5789,05 грн) та на 10,5% більше, якщо порівнювати з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).
https://www.unian.ua/economics/finance/pensiya-v-ukrajini-stalo-vidomo-skilki-pensioneriv-otrimuyut-naynizhchi-viplati-12993105.html#goog_rewarded
особового складу - близько 998080 (+960) осіб,танків - 10919 (+4) од,бойових броньованих машин - 22768 (+9) од,артилерійських систем - 28982 (+48) од,РСЗВ - 1412 (+1) од,засоби ППО - 1183 (+0) од,літаків - 416 (+2) од,гелікоптерів - 337 (+0) од,БпЛА оперативно-тактичного рівня - 40057 (+239),крилаті ракети - 3330 (+15),кораблі /катери - 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 51455 (+107) од,спеціальна техніка - 3912 (+1).