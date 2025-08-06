УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10266 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Курщині
1 097 25

Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей: РФ втратила понад 77 тис. військових, Суми і Харків залишаються вільними, - Сирський

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Шосте серпня - визначна дата у воєнній історії нашої держави. Цього дня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора.

Про це нагадав у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати.

Після ретельного планування операції наші підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику. На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території Курської області", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як починалася Курська операція: ексклюзивні кадри ССО. ВIДЕО

За його словами, Сили оборони деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту.

Також Сирський акцентує увагу, що ЗСУ не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі.

Протягом року в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" Сили оборони завдали противнику важких втрат. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту.

Курська операція також забезпечила неоціненний гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.

Фактично, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

Дивіться: Бій за Тьоткіно: восьмеро росіян здалося у полон. ВIДЕО

"Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави.

Масштаб втрат ворога, ефективність наших асиметричних дій у наступі, неухильне дотримання міжнародного гуманітарного права на території рф були визнані світом та стали джерелом неоціненного досвіду як для українських військ, так і для іноземних союзників.

Ця операція – ще одне підтвердження: українське військо має стратегічне мислення, силу та волю", - наголошує головнокомандувач.

Від імені командування він щиро подякував всім воїнам, які брали й беруть участь у здійсненні нашої кампанії на Курщині.

"Ваш професіоналізм, ваша хоробрість, стійкість та самовідданість дають силу всій Україні.

Схиляю голову, згадуючи побратимів, котрі в ході Курської операції віддали за Україну найдорожче – свої життя. Ми продовжуємо боротися, тримаючи стрій із пам’яттю про тих, хто не повернувся, але залишився з нами – у нашій справі, у нашій Перемозі", - наголошує Сирський.

Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.

"Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі, щоб зберегти Україну та вибороти справедливий мир", - резюмує він.

Автор: 

Сирський Олександр (697) Курськ (1183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Нагадує те, як чукча пояснював відсутність крокодилів на Чукотці тим, що він їх розлякав.
показати весь коментар
06.08.2025 08:19 Відповісти
+6
******* кацап - здав донбасс.
показати весь коментар
06.08.2025 08:18 Відповісти
+6
Просрать оперативный резерв ЗСУ в бездарной операции! Кто ставил такую задачу?
показати весь коментар
06.08.2025 08:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, все так і є
показати весь коментар
06.08.2025 08:16 Відповісти
Гарний був задум але бездарне виконання! Низька кваліфікація генералів, які пишуть бойові розпорядження, серія їхніх помилок та фактів бездіяльності фактично нівелювала всі переваги від наступу. Але потрібно сказати чесно - могло бути ще гірше, добре що не зайшли глибоко на російську територію.
показати весь коментар
06.08.2025 08:40 Відповісти
Прикро що не вдалося захопити атомну станцію , це був би фурор.
Але для цього потрвбно було трикратне збільшення сил. Якщо б поляки не були шовіністами і баранами ми б це змогли разом ... а так їх рівень це блокада кордонів і розсипухи зерна
показати весь коментар
06.08.2025 08:17 Відповісти
******* кацап - здав донбасс.
показати весь коментар
06.08.2025 08:18 Відповісти
Сирський не вхляє писати - зайшли гарно - вийшли ****** а перед цим їх потрібно було зупинити на Донбасі - як і зараз
показати весь коментар
06.08.2025 08:18 Відповісти
Нагадує те, як чукча пояснював відсутність крокодилів на Чукотці тим, що він їх розлякав.
показати весь коментар
06.08.2025 08:19 Відповісти
В точку!!
показати весь коментар
06.08.2025 08:20 Відповісти
Вже і Харків сюди приплів, а про "успіхи" на Донбасі, без перекинутих підрозділів з кращою західною технікою, промовчав
показати весь коментар
06.08.2025 08:24 Відповісти
тільки фортифікацію за 8 місяців не збудували , щоб було куди відходити .
показати весь коментар
06.08.2025 08:25 Відповісти
Просрать оперативный резерв ЗСУ в бездарной операции! Кто ставил такую задачу?
показати весь коментар
06.08.2025 08:26 Відповісти
Кто, кто... Порошенко.
показати весь коментар
06.08.2025 08:43 Відповісти
Господи, який сюр !
показати весь коментар
06.08.2025 08:29 Відповісти
Ще один "цілей досягає" як те *****. А масовий вилов людей на вулицях напевно від потужності досягнень.
показати весь коментар
06.08.2025 08:40 Відповісти
Риб'ячий погляд ,як і думки?((Вже не здивує((
показати весь коментар
06.08.2025 08:48 Відповісти
Весь ***** зЕкоманды -это патужна перемога.Оруел переехал в Украину.
показати весь коментар
06.08.2025 08:50 Відповісти
І мовчок про кількість покинутої іноземної техніки при відступу. Все через зелену дупу.
показати весь коментар
06.08.2025 08:50 Відповісти
Курська операція не просто помилка, це злочинна помилка українського керівництва. Жодної з поставлених задач вона не виконала. Найкращі бригади по суті там були розбиті техніка втрачена, люди врятувались стрімким, хаотичним виходом. На жаль, не усі.
показати весь коментар
06.08.2025 08:51 Відповісти
Ото він і меле язиком про власну геніальну потужність хоча його ніхто і не питав. Тому що все виявляєтья саме так.
показати весь коментар
06.08.2025 09:02 Відповісти
Мапа https://deepstatemap.live/#6/49.4383200/32.0526800 Deepstate трохи іншої думки, ніж цей зелений кацап, але то таке...
показати весь коментар
06.08.2025 08:56 Відповісти
Две главных ошибки как по мне не дошли несколько километров до реки Сейм чем сильно усложнили оборону и поздно вышли.
показати весь коментар
06.08.2025 09:02 Відповісти
Пізній відвід військ - це взагалі ознака гарного смаку для наших "геніальних" військових стратегів в командуванні.
показати весь коментар
06.08.2025 09:06 Відповісти
Как у кацапов: куда попали, там и штаб. Туда, значит, и целились
показати весь коментар
06.08.2025 09:05 Відповісти
Уже по сайтам (зоны .UA) пошла "дичь", про крутой "подвиг" главковерхов. "Курскую операцию". Как можно быть такими дибилоидами? Хотя прочитав послужной список арестованного головы РДА, бывшего головы ОДА! Понимаешь - " кто девочек наших ведет в кабинет". Таких персонажей в начале "двухтысячных", даже в головних специалистив не брали, если он с "улицы")
показати весь коментар
06.08.2025 09:07 Відповісти
Я думаю якщо все так, час перемістити в Сумми Верховну Раду України, а в Харків- Кабінет міністрів, абсолютно всі міністерства.
В Одесі треба розмістити всі ради доброчесностей, а в нас їх не порахувати, а також перевести дислокацію центральних офісів метнвесту Ахметова, інтерпайп Пінчука.
В Херсон мають бути релоковані 5-6 офісів менеджерів ОП на чолі з Верещук на постійній основі. І перебувати працюючі саме там постійно. Зараз добрий зв'язок, такщо нехай всі спілкуються і вирішиють всі питання онлайн. Ми ж країна в смартфоні.
От тоді подивимось, скільки часу буде йти війна, а головне фронт буде під надійним тилом можновладців які дійсно будуть з народом.
показати весь коментар
06.08.2025 09:10 Відповісти
 
 