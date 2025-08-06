Зеленский посетил пункт управления 80-й ОДШБр и вручил государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пункте управления 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов государственными наградами и заслушал доклады командиров об оперативной обстановке в полосе ответственности подразделения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины капитану Николаю Стригунову. Глава государства также отметил двух воинов орденами Богдана Хмельницкого III степени и еще трех - "За мужество" II степени.
Военные проинформировали президента об опыте в применении беспилотных систем и борьбе с операторами российских дронов. Также обсудили перспективное оружие и обеспечение бригад ресурсами для собственного производства дронов, в частности взрывчаткой, оптоволокном и другими компонентами.
Командиры 80-й ОДШБр передали потребности бригады в противопехотных минах, пикапах и квадроциклах. Президент отметил, что уже дал на заседании Ставки поручение подготовить четкий порядок действий, чтобы бригады могли напрямую покупать пикапы по тому же принципу, как это работает с дронами.
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Бо не лох!
Бо грає настільний теніс з Єрмаком!
Насправді "в морячків" він грає з Єрмачком 🤭
Ну і все!
Походу, це всі аргументи для "поваги" Вови за 6 років його потужного правління.
Спочатку каже, що демобілізація військових буде лише тоді, коли війна закінчиться.
А потім, гордо їздить по фронту і роздає медальки, тим самим військовим, в котрих кілька днів тому, забрав надію на швидке повернення додому, до мирного життя.
Президент підтримує військових!?!?
Нехай засуне собі ті медальки туди, куди йому Андрюха засовує!
Але що не зробиш заради підвищення рейтингу!
Хоч дєрьмака на світлинах не видно - вже "+"....