Зеленский посетил пункт управления 80-й ОДШБр и вручил государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте управления 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов государственными наградами и заслушал доклады командиров об оперативной обстановке в полосе ответственности подразделения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины капитану Николаю Стригунову. Глава государства также отметил двух воинов орденами Богдана Хмельницкого III степени и еще трех - "За мужество" II степени.









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Военные проинформировали президента об опыте в применении беспилотных систем и борьбе с операторами российских дронов. Также обсудили перспективное оружие и обеспечение бригад ресурсами для собственного производства дронов, в частности взрывчаткой, оптоволокном и другими компонентами.

Командиры 80-й ОДШБр передали потребности бригады в противопехотных минах, пикапах и квадроциклах. Президент отметил, что уже дал на заседании Ставки поручение подготовить четкий порядок действий, чтобы бригады могли напрямую покупать пикапы по тому же принципу, как это работает с дронами.

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