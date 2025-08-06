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Зеленский посетил пункт управления 80-й ОДШБр и вручил государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте управления 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов государственными наградами и заслушал доклады командиров об оперативной обстановке в полосе ответственности подразделения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил десантников

Президент вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины капитану Николаю Стригунову. Глава государства также отметил двух воинов орденами Богдана Хмельницкого III степени и еще трех - "За мужество" II степени.

Зеленский вручил награды
Зеленский вручил награды
Зеленский вручил награды
Зеленский вручил награды

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Военные проинформировали президента об опыте в применении беспилотных систем и борьбе с операторами российских дронов. Также обсудили перспективное оружие и обеспечение бригад ресурсами для собственного производства дронов, в частности взрывчаткой, оптоволокном и другими компонентами.

Зеленский наградил десантников

Командиры 80-й ОДШБр передали потребности бригады в противопехотных минах, пикапах и квадроциклах. Президент отметил, что уже дал на заседании Ставки поручение подготовить четкий порядок действий, чтобы бригады могли напрямую покупать пикапы по тому же принципу, как это работает с дронами.

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Автор: 

Герой Украины (478) Зеленский Владимир (21454) награда (1836) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151)


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Топ комментарии
+4
Геть мудака! Чмо піариться на рівному місці після шкандалю. Не допоможе. Будеш на нарах, в ліпшому випадку.
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06.08.2025 19:59 Ответить
+3
Гм, невже перестали Єрмака в кадр пускать? Щоб не дратував?
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06.08.2025 20:01 Ответить
+3
Бідоносець....
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06.08.2025 20:01 Ответить
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Геть мудака! Чмо піариться на рівному місці після шкандалю. Не допоможе. Будеш на нарах, в ліпшому випадку.
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06.08.2025 19:59 Ответить
Гм, невже перестали Єрмака в кадр пускать? Щоб не дратував?
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06.08.2025 20:01 Ответить
та ні, він на фотках позаду у чорній майці. контролює
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06.08.2025 21:13 Ответить
да, я дививився, мож і він. але не рилом на пів-екрану.
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06.08.2025 21:22 Ответить
Бідоносець....
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06.08.2025 20:01 Ответить
Справжні воїни поважають нашого Президента!
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06.08.2025 20:09 Ответить
Бо не втік!
Бо не лох!
Бо грає настільний теніс з Єрмаком!
Насправді "в морячків" він грає з Єрмачком 🤭
Ну і все!
Походу, це всі аргументи для "поваги" Вови за 6 років його потужного правління.
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06.08.2025 20:21 Ответить
Ермак віддав наказ.
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06.08.2025 20:11 Ответить
Володя молодець!
Спочатку каже, що демобілізація військових буде лише тоді, коли війна закінчиться.
А потім, гордо їздить по фронту і роздає медальки, тим самим військовим, в котрих кілька днів тому, забрав надію на швидке повернення додому, до мирного життя.
Президент підтримує військових!?!?
Нехай засуне собі ті медальки туди, куди йому Андрюха засовує!
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06.08.2025 20:14 Ответить
Грьобаний совок!
Але що не зробиш заради підвищення рейтингу!
Хоч дєрьмака на світлинах не видно - вже "+"....
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06.08.2025 20:16 Ответить
геолокацию передавал онлайн, или через телегу скинешь?
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06.08.2025 20:36 Ответить
Молодець - не боїться !
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06.08.2025 20:48 Ответить
Мечется гнида між Фастовом та Бояркою тощо.
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06.08.2025 20:50 Ответить
 
 