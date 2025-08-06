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Новости Фото Операция ВСУ на Курщине Бои на Курщине и Сумщине
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Зеленский посетил 225-й отдельный штурмовой полк на Сумщине: подразделение может стать отдельной бригадой. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка на Сумщине. Подразделение могут масштабировать до уровня бригады.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства напомнил, что это подразделение было первым, которое в прошлом году зашло на территорию Курской области.

"Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Обсужу этот вопрос с Главкомом", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил украинских защитников государственными наградами.

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Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа
Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа
Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа
Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа
Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа
Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа
Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа
Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа
Зеленский посетил позиции ВСУ в Сумской области 6 августа

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) Сумская область (3548) 225-й ОШП (4)


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Топ комментарии
+9
Потужні фотосесії. Переможні відосики.

Ой... вже не переможні.
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06.08.2025 18:11 Ответить
+4
Zелену жабу під арешт
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06.08.2025 18:17 Ответить
+4
От вчепилося зубами за рейтинг.
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06.08.2025 18:18 Ответить
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Потужні фотосесії. Переможні відосики.

Ой... вже не переможні.
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06.08.2025 18:11 Ответить
Ну, десь під Фастовом можно і позу героічну приняти. Без шолома та брончжки.
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06.08.2025 18:25 Ответить
Данунах так далеко пертися.
У районі Феофанії прекрасні хащі є і навіть залишки радянської лінії оборони є.
Причому у кращому стані, ніж ЗЕлені будують.

Там можна не те, що фотосесію провести - серіал про те, як ЗЄ героїчно воював всі три роки, зняти можна.
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06.08.2025 18:32 Ответить
Піди ****** в 225-й, повоюй, тебе теж пофоткають.
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06.08.2025 19:01 Ответить
Zелену жабу під арешт
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06.08.2025 18:17 Ответить
От вчепилося зубами за рейтинг.
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06.08.2025 18:18 Ответить
А рейтинг, увесь обвис, як у кореша прутня!!
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06.08.2025 18:20 Ответить
Мабуть, усі оті «потужні» менегери з опу, висловили «НЕЗЛАМНЕ» бажання, залишитися в лавах, 225-го штурмового полку на Сумщині!
В Київ, з них, не поїхав ЖОДЕН?? Хіба що, один охлявший єрмак, що без сна та відпочинку, як і Тетяна Чорновіл, щоденно парить голову та Мівіну зеленському! Татаров з гетьманцевим, у цей важкий час, відстрілювалися, поки ці двоє- зелЄрмака, проривалися на Банкову, для фотосесії??
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06.08.2025 18:19 Ответить
пишеш з 255 ки? сам з підрозділу?
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06.08.2025 18:24 Ответить
Правда очі коле?? Чи по команді старШого, накинув лайна???
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06.08.2025 18:31 Ответить
Їздить агітує...А дрони привіз?Он П.П. постійно передає, а ти?
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06.08.2025 18:24 Ответить
На те він і ЗЄ, а не ПП.

Свого *** ЗЄ військовим привіз і баржомі на стіл для фотосесії.
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06.08.2025 18:34 Ответить
А де вава візьме ті дрони? Немає у нього на це грошов, підтримає зверненням, відосіком, пообіцяє щось, сфоткається і забуде
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06.08.2025 19:28 Ответить
Ішак намагається свій плінтусовий рейтинг підняти черговими фотосесіями. Там, де зявляється це обкурене чмо, там завжди біда. Сумщині вчергове не пощастило.
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06.08.2025 18:40 Ответить
Віслюк поїхав попіаритись!!!
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06.08.2025 19:38 Ответить
 
 