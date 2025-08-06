Зеленский посетил 225-й отдельный штурмовой полк на Сумщине: подразделение может стать отдельной бригадой. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка на Сумщине. Подразделение могут масштабировать до уровня бригады.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства напомнил, что это подразделение было первым, которое в прошлом году зашло на территорию Курской области.
"Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Обсужу этот вопрос с Главкомом", - отметил Зеленский.
Президент поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил украинских защитников государственными наградами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ой... вже не переможні.
У районі Феофанії прекрасні хащі є і навіть залишки радянської лінії оборони є.
Причому у кращому стані, ніж ЗЕлені будують.
Там можна не те, що фотосесію провести - серіал про те, як ЗЄ героїчно воював всі три роки, зняти можна.
В Київ, з них, не поїхав ЖОДЕН?? Хіба що, один охлявший єрмак, що без сна та відпочинку, як і Тетяна Чорновіл, щоденно парить голову та Мівіну зеленському! Татаров з гетьманцевим, у цей важкий час, відстрілювалися, поки ці двоє- зелЄрмака, проривалися на Банкову, для фотосесії??
Свого *** ЗЄ військовим привіз і баржомі на стіл для фотосесії.