Зеленский наградил государственными наградами еще 102 защитника Украины
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 102 защитников Украины.
Соответствующие указы №582/2025 и №586/2025 опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Награды назначены за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".
Военные получили ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество".
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Gary Grant
показать весь комментарий06.08.2025 16:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий06.08.2025 16:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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