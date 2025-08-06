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Новости Награждение военных ВСУ
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Зеленский наградил государственными наградами еще 102 защитника Украины

Зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 102 защитников Украины.

Соответствующие указы №582/2025 и №586/2025 опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Награды назначены за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".

Военные получили ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21454) награда (1836) военнослужащие (6243) ВСУ (6821)


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Зеленський те...зеленський се.. Досить віслюка.
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06.08.2025 16:27 Ответить
Шо свому друзяки плешивому утирку кошевому підкинув?
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06.08.2025 16:29 Ответить
 
 