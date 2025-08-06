Зеленський відзначив державними нагородами ще 102 захисників України
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 102 захисників України.
Відповідні укази №582/2025 та №586/2025 опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагороди призначено за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
Військові отримали ордени Богдана Хмельницького та "За мужність".
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Gary Grant
показати весь коментар06.08.2025 16:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар06.08.2025 16:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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