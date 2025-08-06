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Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський відзначив державними нагородами ще 102 захисників України

Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 102 захисників України.

Відповідні укази №582/2025 та №586/2025 опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагороди призначено за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Військові отримали ордени Богдана Хмельницького та "За мужність".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24985) нагорода (1298) військовослужбовці (4873) ЗСУ (7820)


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Зеленський те...зеленський се.. Досить віслюка.
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06.08.2025 16:27 Відповісти
Шо свому друзяки плешивому утирку кошевому підкинув?
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06.08.2025 16:29 Відповісти
 
 