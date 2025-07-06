Зеленский наградил воинов наградами по случаю Дня ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 6 июля, по случаю Дня Военно-Морских сил ВСУ президент Владимир Зеленский встретился с воинами ВМС и отметил их государственными наградами.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил военных моряков за выигранные бои и битвы, которые дают Украине возможность противостоять российским оккупантам и защищать жизнь.

"Украина завоевала свое право на Черное море и вытолкнула российский флот в отдаленные бухты на востоке. Украина завоевала контроль над островом Змеиный, а следовательно, над судоходством. Ежедневно наши воины Военно-Морских сил вместе с разведкой и вместе со Службой безопасности и другими составляющими нашей защиты делают все возможное, чтобы работали украинские порты и наши украинские пути в море", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил военных моряков за защиту Одесской области и всего Южного побережья Украины от угрозы российского десанта, особенно в первый год полномасштабной войны. Отдельно он отметил морских пехотинцев, которые защищают позиции на наиболее жестких направлениях фронта.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, старшине 1-й статьи Денису Чумаку. Экипаж десантного катера под его командованием совершил десятки боевых выходов через реку Днепр, обеспечивая перевозки, огневое прикрытие и эвакуацию десантных подразделений. В июне прошлого года катер попал под атаку российских дронов и был поврежден. Старшина получил ранение, но несмотря на это экипаж под его руководством доставил боекомплект и продовольствие на левый берег Днепра и высадил десант. После лечения Денис Чумак неоднократно попадал под обстрелы, получал ранения, но каждый раз продолжал выполнять боевые задачи и спасать побратимов.

Также Зеленский передал маме погибшего матроса Артема Медведева награду "Крест боевых заслуг". В сложных условиях Артем Медведев совершил 35 боевых выходов через реку Днепр. Выполнял надводное и противовоздушное прикрытие во время форсирования реки. Его катер дважды попадал под вражеские обстрелы, но несмотря на это матрос доставлял десант и боеприпасы на левый берег и эвакуировал раненых. 2 февраля прошлого года в результате российского минометного обстрела и атаки дронов двигатель катера был поврежден, экипаж пытался добраться до берега самостоятельно. Артем Медведев погиб из-за переохлаждения.

Кроме этого, президент вручил награду "Крест боевых заслуг" майору Игорю Раку. Вблизи Крынок на Херсонщине экипаж танка под его командованием осенью 2023 года ликвидировал два минометных расчета и нанес удары по опорному пункту врага, уничтожив трех оккупантов. В декабре 2023-го - ликвидировал шестерых штурмовиков. Весной прошлого года - поразил российский командно-наблюдательный пункт на левобережье Днепра. В мае прошлого года - попал в укрытие врага и уничтожил 12 оккупантов и БМП.

Еще трех воинов президент отметил орденами Богдана Хмельницкого III степени, тринадцать - орденами "За мужество" III степени и одного - медалью "Защитнику Отечества".

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