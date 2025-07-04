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Зеленский наградил полицейских государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ

По случаю Дня Национальной полиции Украины Президент Владимир Зеленский отметил полицейских государственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил награды полицейским

Украинские полицейские вместе с другими составляющими Сил обороны защищают страну в боях с российскими оккупантами. Президент поблагодарил за эффективную службу бригаду "Лють", подразделения КОРД и "Хижак" и все соединения, которые привлекаются к выполнению задач на фронте. Отдельно глава государства отметил полицейских подразделения "Белый ангел", которые помогли эвакуироваться из районов боевых действий более 20 тыс. украинцев и спасли более 5 тыс. детей из-под обстрелов.

Зеленский вручил награды полицейским

Президент передал матери погибшего Героя Украины, лейтенанта полиции Даниила Сафонова орден "Золотая Звезда".

Зеленский вручил награды полицейским

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командиру бригады НГУ "Буревій" Задорожному присвоено звание Героя Украины

Еще трем Героям Украины Зеленский вручил ордена лично. Высшую государственную награду получили:

  • Инспектор взвода Михаил Кравчук
  • Сержант полиции Дмитрий Кричко
  • Майор полиции Олег Сакерин

награждение полицейских
награждение полицейских

Еще 18 полицейских глава государства отметил орденами "За мужество" III степени и двух - орденами Даниила Галицкого.

награды ко Дню полиции
награды ко Дню полиции
награды ко Дню полиции

Кроме того, Владимир Зеленский вручил ленту отличия "За мужество и отвагу" объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють", образованной в январе 2023 года. Бригада приняла участие в большом количестве боевых операций и освобождении населенных пунктов. В частности, была привлечена на Бахмутском, Волчанском, Покровском, Торецком направлениях.

Смотрите: Зеленский отметил государственными наградами бойцов Центра специальных операций "А" СБУ. ВИДЕО

Автор: 

Герой Украины (471) Зеленский Владимир (21126) награда (1827) Нацполиция (16611)


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Топ комментарии
+6
от де моб ресурс пропадає... , готова штурмова бригада
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04.07.2025 20:50 Ответить
+4
поліцейські на те і поліцейські, що би захищяти КРАЇНУ,
а не зелене крадівьйо.
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04.07.2025 20:56 Ответить
+3
БЛ@!
Ну зітріть цей "совок" зі свого мозку, якщо він у вас є! Нагороджувати з нагоди свята, а не за вчинені дії, це все одно, що ходити в туалет у визначений час, а не тоді, коли хочеться, ІМХО (порівняння не зовсім коректне, але "шлункам на ногах" повинно бути зрозумілим).
"Нагородити непричетних і наказати невинних" (с) ще одне з того ж "совка"

Коли вже повернуть "вимпели" і "перехідний червоний жовто-блакитний прапор"?

*****, зірвіть стоп-кран на Землі, я хочу втікти навіть на Нубіру...
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04.07.2025 21:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
от де моб ресурс пропадає... , готова штурмова бригада
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04.07.2025 20:50 Ответить
поліцейські на те і поліцейські, що би захищяти КРАЇНУ,
а не зелене крадівьйо.
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04.07.2025 20:56 Ответить
🤣🤣Ех ..відірваний ти від нашої реальності
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04.07.2025 21:22 Ответить
нарешті признаніє!
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04.07.2025 21:33 Ответить
БЛ@!
Ну зітріть цей "совок" зі свого мозку, якщо він у вас є! Нагороджувати з нагоди свята, а не за вчинені дії, це все одно, що ходити в туалет у визначений час, а не тоді, коли хочеться, ІМХО (порівняння не зовсім коректне, але "шлункам на ногах" повинно бути зрозумілим).
"Нагородити непричетних і наказати невинних" (с) ще одне з того ж "совка"

Коли вже повернуть "вимпели" і "перехідний червоний жовто-блакитний прапор"?

*****, зірвіть стоп-кран на Землі, я хочу втікти навіть на Нубіру...
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04.07.2025 21:03 Ответить
ТАТАРІВ НА ФОТО З ЧМКЛІМЕНКОМ ТА ЧМУМЄРОВИМ,ОЦЕ СПРАЖНІ ГЕРОЇ ДЛЯ ВОВИ
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04.07.2025 21:19 Ответить
Це його апора в надєжда
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04.07.2025 21:32 Ответить
Як там з забороною на такі шикування.
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04.07.2025 21:21 Ответить
По своїх ніхто ж не стрііляє
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04.07.2025 21:24 Ответить
Це якраз ті поліцейскі які воюють, воювали... подивіться є поранені, з ампутаціями. То закрийте свої пердаки і шануйте захисників срані диванні воїни.
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04.07.2025 21:34 Ответить
Поліція настільки скомпрометована що люди зневажають і презирають їх поголовно. Скільки б ЗЕбіл не обвішував мусорню медальками, поваги в простих людей до них НУЛЬ!
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04.07.2025 21:44 Ответить
"Зневажають" бандюки,кацапи і малороси.Ну ще малолетки придурковаті.
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04.07.2025 22:41 Ответить
Завхоза притягнув теж
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04.07.2025 22:42 Ответить
 
 