Зеленский наградил полицейских государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ

По случаю Дня Национальной полиции Украины Президент Владимир Зеленский отметил полицейских государственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Украинские полицейские вместе с другими составляющими Сил обороны защищают страну в боях с российскими оккупантами. Президент поблагодарил за эффективную службу бригаду "Лють", подразделения КОРД и "Хижак" и все соединения, которые привлекаются к выполнению задач на фронте. Отдельно глава государства отметил полицейских подразделения "Белый ангел", которые помогли эвакуироваться из районов боевых действий более 20 тыс. украинцев и спасли более 5 тыс. детей из-под обстрелов.

Президент передал матери погибшего Героя Украины, лейтенанта полиции Даниила Сафонова орден "Золотая Звезда".

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Еще трем Героям Украины Зеленский вручил ордена лично. Высшую государственную награду получили:

Инспектор взвода Михаил Кравчук

Сержант полиции Дмитрий Кричко

Майор полиции Олег Сакерин





Еще 18 полицейских глава государства отметил орденами "За мужество" III степени и двух - орденами Даниила Галицкого.







Кроме того, Владимир Зеленский вручил ленту отличия "За мужество и отвагу" объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють", образованной в январе 2023 года. Бригада приняла участие в большом количестве боевых операций и освобождении населенных пунктов. В частности, была привлечена на Бахмутском, Волчанском, Покровском, Торецком направлениях.

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