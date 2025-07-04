Зеленский наградил полицейских государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ
По случаю Дня Национальной полиции Украины Президент Владимир Зеленский отметил полицейских государственными наградами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Украинские полицейские вместе с другими составляющими Сил обороны защищают страну в боях с российскими оккупантами. Президент поблагодарил за эффективную службу бригаду "Лють", подразделения КОРД и "Хижак" и все соединения, которые привлекаются к выполнению задач на фронте. Отдельно глава государства отметил полицейских подразделения "Белый ангел", которые помогли эвакуироваться из районов боевых действий более 20 тыс. украинцев и спасли более 5 тыс. детей из-под обстрелов.
Президент передал матери погибшего Героя Украины, лейтенанта полиции Даниила Сафонова орден "Золотая Звезда".
Еще трем Героям Украины Зеленский вручил ордена лично. Высшую государственную награду получили:
- Инспектор взвода Михаил Кравчук
- Сержант полиции Дмитрий Кричко
- Майор полиции Олег Сакерин
Еще 18 полицейских глава государства отметил орденами "За мужество" III степени и двух - орденами Даниила Галицкого.
Кроме того, Владимир Зеленский вручил ленту отличия "За мужество и отвагу" объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють", образованной в январе 2023 года. Бригада приняла участие в большом количестве боевых операций и освобождении населенных пунктов. В частности, была привлечена на Бахмутском, Волчанском, Покровском, Торецком направлениях.
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а не зелене крадівьйо.
Ну зітріть цей "совок" зі свого мозку, якщо він у вас є! Нагороджувати з нагоди свята, а не за вчинені дії, це все одно, що ходити в туалет у визначений час, а не тоді, коли хочеться, ІМХО (порівняння не зовсім коректне, але "шлункам на ногах" повинно бути зрозумілим).
"Нагородити непричетних і наказати невинних" (с) ще одне з того ж "совка"
Коли вже повернуть "вимпели" і "перехідний
червонийжовто-блакитний прапор"?
*****, зірвіть стоп-кран на Землі, я хочу втікти навіть на Нубіру...